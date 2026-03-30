Вы увидите классическую парижскую станцию метро в российской столице и фонтан, создатели которого вдохновлялись мифами. Я расскажу о дороге в Европу, по которой попал в город Наполеон, и о том, зачем в Москве построили сталинские высотки. Мы пройдёмся по шикарному вестибюлю «Украины» и поднимемся на 33 этаж, чтобы оттуда насладиться видом города.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Пешком по Москве

На экскурсии вы:

Окунётесь в атмосферу Франции на типичной парижской станции метро.

Познакомитесь с вокзалом, суточный пассажиропоток которого примерно равен населению города Ессентуки.

Увидите необычный фонтан, который выполнен по мотивам древнегреческого мифа, знакомого вам с детства.

Удивитесь судьбе красивейшего пешеходного моста Москвы, который несколько раз менял не только название, но и расположение.

Мы поговорим о дороге в Европу, по которой Наполеон Бонапарт сначала вошёл в Москву, а затем бежал обратно во Францию, собирая остатки своей армии. И о том, зачем городу и стране нужны были семь сталинских сестёр.

Гостиница «Украина» и смотровая площадка

Вы изучите со всех сторон одну из самых дорогих гостиниц России. И почувствуете себя гостями отеля, пройдя по роскошному лобби. Рассмотрите потрясающую диораму, изображающую московский кремль и Красную площадь 70-х годов. Подниметесь на смотровую площадку на 33-м этаже и увидите главные достопримечательности Москвы с высоты 120 м.

Организационные детали