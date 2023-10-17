Узнать чуть больше о Москве и посмотреть на неё с высоты 120 метров
Вы увидите классическую парижскую станцию метро в российской столице и фонтан, создатели которого вдохновлялись мифами.
Я расскажу о дороге в Европу, по которой попал в город Наполеон, и о том, зачем в Москве построили сталинские высотки.
Мы пройдёмся по шикарному вестибюлю «Украины» и поднимемся на 33 этаж, чтобы оттуда насладиться видом города.
Я расскажу о дороге в Европу, по которой попал в город Наполеон, и о том, зачем в Москве построили сталинские высотки.
Мы пройдёмся по шикарному вестибюлю «Украины» и поднимемся на 33 этаж, чтобы оттуда насладиться видом города.
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Пешком по Москве
На экскурсии вы:
- Окунётесь в атмосферу Франции на типичной парижской станции метро.
- Познакомитесь с вокзалом, суточный пассажиропоток которого примерно равен населению города Ессентуки.
- Увидите необычный фонтан, который выполнен по мотивам древнегреческого мифа, знакомого вам с детства.
- Удивитесь судьбе красивейшего пешеходного моста Москвы, который несколько раз менял не только название, но и расположение.
Мы поговорим о дороге в Европу, по которой Наполеон Бонапарт сначала вошёл в Москву, а затем бежал обратно во Францию, собирая остатки своей армии. И о том, зачем городу и стране нужны были семь сталинских сестёр.
Гостиница «Украина» и смотровая площадка
Вы изучите со всех сторон одну из самых дорогих гостиниц России. И почувствуете себя гостями отеля, пройдя по роскошному лобби. Рассмотрите потрясающую диораму, изображающую московский кремль и Красную площадь 70-х годов. Подниметесь на смотровую площадку на 33-м этаже и увидите главные достопримечательности Москвы с высоты 120 м.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: посещение смотровой площадки — 1000 руб. /чел. (горячий или прохладительный напиток включён в цену)
- В случае плохой погоды и видимости или закрытия смотровой площадки экскурсия пройдёт без её посещения
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 8 лет
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у метро Киевская
- Когда и сколько длится?
- Когда: По выбранному вами времениЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лена — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 382 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Елена. Я лицензированный экскурсовод в Москве и коренная москвичка. С 10 лет мечтала водить экскурсии. Увлекаюсь архитектурой, акварельной живописью. Изучаю иностранные языки, сейчас — итальянский. Мои экскурсии — это легкие прогулки в дружеской атмосфере, диалог с гостем, а не скучная лекция. Стараюсь рассказывать свои истории и городские легенды с юмором и увлекательно!
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