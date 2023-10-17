От Бородино до Рэдиссон: историческая экскурсия + гостиница «Украина»

Узнать чуть больше о Москве и посмотреть на неё с высоты 120 метров

Описание
Фото
О гиде
Ответы на вопросы
Вы увидите классическую парижскую станцию метро в российской столице и фонтан, создатели которого вдохновлялись мифами.

Я расскажу о дороге в Европу, по которой попал в город Наполеон, и о том, зачем в Москве построили сталинские высотки.

Мы пройдёмся по шикарному вестибюлю «Украины» и поднимемся на 33 этаж, чтобы оттуда насладиться видом города.
От Бородино до Рэдиссон: историческая экскурсия + гостиница «Украина»
От Бородино до Рэдиссон: историческая экскурсия + гостиница «Украина»
От Бородино до Рэдиссон: историческая экскурсия + гостиница «Украина»
От Бородино до Рэдиссон: историческая экскурсия + гостиница «Украина»
От Бородино до Рэдиссон: историческая экскурсия + гостиница «Украина»
От Бородино до Рэдиссон: историческая экскурсия + гостиница «Украина»
От Бородино до Рэдиссон: историческая экскурсия + гостиница «Украина»
От Бородино до Рэдиссон: историческая экскурсия + гостиница «Украина»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Пешком по Москве

На экскурсии вы:

  • Окунётесь в атмосферу Франции на типичной парижской станции метро.
  • Познакомитесь с вокзалом, суточный пассажиропоток которого примерно равен населению города Ессентуки.
  • Увидите необычный фонтан, который выполнен по мотивам древнегреческого мифа, знакомого вам с детства.
  • Удивитесь судьбе красивейшего пешеходного моста Москвы, который несколько раз менял не только название, но и расположение.

Мы поговорим о дороге в Европу, по которой Наполеон Бонапарт сначала вошёл в Москву, а затем бежал обратно во Францию, собирая остатки своей армии. И о том, зачем городу и стране нужны были семь сталинских сестёр.

Гостиница «Украина» и смотровая площадка

Вы изучите со всех сторон одну из самых дорогих гостиниц России. И почувствуете себя гостями отеля, пройдя по роскошному лобби. Рассмотрите потрясающую диораму, изображающую московский кремль и Красную площадь 70-х годов. Подниметесь на смотровую площадку на 33-м этаже и увидите главные достопримечательности Москвы с высоты 120 м.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: посещение смотровой площадки — 1000 руб. /чел. (горячий или прохладительный напиток включён в цену)
  • В случае плохой погоды и видимости или закрытия смотровой площадки экскурсия пройдёт без её посещения
  • Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 8 лет

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у метро Киевская
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

Индивидуальные
Пешеходные
Для пенсионеров
История и архитектура
Необычные
Летние
Метро
Популярные места
Смотровые площадки
Для студентов
Бородино
Выездные

Похожие туры из Москвы

Москва-Сити: смотровая площадка PANORAMA360
🚶 Пешая
Входной билет
1 час
5 отзывов
Москва-Сити: смотровая площадка PANORAMA360
Полюбоваться просторами столицы с 89 этажа и посетить уникальные фабрики на башне
в ТЦ «Афимолл», 2 этаж
Сегодня
Завтра
19 окт
20 окт
2 290 за билет
На свидание с Москвой! Групповая автобусная экскурсия с поездкой по канатной дороге
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
6 отзывов
На свидание с Москвой! Групповая автобусная экскурсия с поездкой по канатной дороге
Оценить известные места столицы и пейзажи, открывающиеся с высоких точек
в районе станции метро «Охотный ряд»
Сегодня
21 окт
24 окт
28 окт
1 840 за человека
В Москве - кутить! Хулиганские хроники города
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
10 отзывов
В Москве - кутить! Хулиганские хроники города
Экскурсия 18+ по следам самых громких скандалов, кутежей и дерзких проказ Москвы 18-20 веков
на Тверском бульваре
21 окт
22 окт
28 окт
29 окт
7 200 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Москве
Хотите что-то спросить перед бронированием?
Задайте свой вопрос гиду
ХОРОШО
🧭
ТАМ