Вы увидите классическую парижскую станцию метро в российской столице и фонтан, создатели которого вдохновлялись мифами.
Я расскажу о дороге в Европу, по которой попал в город Наполеон, и о том, зачем в Москве построили сталинские высотки.
Мы пройдёмся по шикарному вестибюлю «Украины» и поднимемся на 33 этаж, чтобы оттуда насладиться видом города.
Я расскажу о дороге в Европу, по которой попал в город Наполеон, и о том, зачем в Москве построили сталинские высотки.
Мы пройдёмся по шикарному вестибюлю «Украины» и поднимемся на 33 этаж, чтобы оттуда насладиться видом города.
Описание экскурсии
Пешком по Москве
На экскурсии вы:
- Окунётесь в атмосферу Франции на типичной парижской станции метро.
- Познакомитесь с вокзалом, суточный пассажиропоток которого примерно равен населению города Ессентуки.
- Увидите необычный фонтан, который выполнен по мотивам древнегреческого мифа, знакомого вам с детства.
- Удивитесь судьбе красивейшего пешеходного моста Москвы, который несколько раз менял не только название, но и расположение.
Мы поговорим о дороге в Европу, по которой Наполеон Бонапарт сначала вошёл в Москву, а затем бежал обратно во Францию, собирая остатки своей армии. И о том, зачем городу и стране нужны были семь сталинских сестёр.
Гостиница «Украина» и смотровая площадка
Вы изучите со всех сторон одну из самых дорогих гостиниц России. И почувствуете себя гостями отеля, пройдя по роскошному лобби. Рассмотрите потрясающую диораму, изображающую московский кремль и Красную площадь 70-х годов. Подниметесь на смотровую площадку на 33-м этаже и увидите главные достопримечательности Москвы с высоты 120 м.
Организационные детали
- Экскурсия проходит с использованием радиогидов
- Дополнительные расходы: посещение башни Киевского вокзала — 350-400 ₽ с человека
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 8 лет
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро Киевская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лена — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 556 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Елена. Я лицензированный экскурсовод в Москве и коренная москвичка. С 10 лет мечтала водить экскурсии. Увлекаюсь архитектурой, акварельной живописью. Изучаю иностранные языки, сейчас — итальянский. Мои экскурсии — это легкие прогулки в дружеской атмосфере, диалог с гостем, а не скучная лекция. Стараюсь рассказывать свои истории и городские легенды с юмором и увлекательно!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Экскурсия с Еленой понравилась.
Предварительно Елена уточнила наш возраст, чтобы индивидуально подобрать нужную информацию.
Рассказывала интересно, задорно, с юмором.
Вся информация по тематике экскурсии.
Даже смогла нас удивить некоторой информацией.
СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!!!
Предварительно Елена уточнила наш возраст, чтобы индивидуально подобрать нужную информацию.
Рассказывала интересно, задорно, с юмором.
Вся информация по тематике экскурсии.
Даже смогла нас удивить некоторой информацией.
СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!!!
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И
Экскурсия очень понравилась, она прошла легко и непринужденно. Елена прекрасный экскурсовод и позитивный человек. Очень живое и увлекательное повествование.
Спасибо за классный выходной! Обязательно вернёмся на другие Ваши прогулки ☀️.
Спасибо за классный выходной! Обязательно вернёмся на другие Ваши прогулки ☀️.
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И
Отличная экскурсия:Очень интересная история, архитектурные особенности. Лена, отличный экскурсовод. Подростку 14 лет экскурсия, материал очень понравилось
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Е
Экскурсия очень понравилась. Елена обладает отличными знаниями в области истории и архитектуры. Увлекательно и познавательно провела экскурсию. Мы посетили Киевский вокзал, поднялись на стеклянный мост и побывали в шикарной гостинице "Украина". В следующую нашу поездку в Москву с удовольствием посетим другие экскурсии Елены и обязательно будем рекомендовать своим знакомым. Спасибо!
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К
Очень познавательная и увлекательная экскурсия, два часа пролетели как одно мгновение - мы не только погрузились в историю начиная с 1812 года до наших дней, но и узнали много нового
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Хотелось бы поблагодарить Лену за прекрасную экскурсию! Это был чудесный, насыщенный вечер, полный эмоций и впечатлений! Пунктуальность, вежливость, знание города и истории — время пролетело незаметно. На любой наш вопрос находился ответ. Впечатления остались самые восторженные! Огромное спасибо.
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