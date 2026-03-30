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От Бородино до Рэдиссон: историческая экскурсия + гостиница «Украина»

Узнать чуть больше о Москве и посмотреть на неё с высоты 120 метров
Вы увидите классическую парижскую станцию метро в российской столице и фонтан, создатели которого вдохновлялись мифами.

Я расскажу о дороге в Европу, по которой попал в город Наполеон, и о том, зачем в Москве построили сталинские высотки.

Мы пройдёмся по шикарному вестибюлю «Украины» и поднимемся на 33 этаж, чтобы оттуда насладиться видом города.
5
6 отзывов
От Бородино до Рэдиссон: историческая экскурсия + гостиница «Украина»
От Бородино до Рэдиссон: историческая экскурсия + гостиница «Украина»
От Бородино до Рэдиссон: историческая экскурсия + гостиница «Украина»

Описание экскурсии

Пешком по Москве

На экскурсии вы:

  • Окунётесь в атмосферу Франции на типичной парижской станции метро.
  • Познакомитесь с вокзалом, суточный пассажиропоток которого примерно равен населению города Ессентуки.
  • Увидите необычный фонтан, который выполнен по мотивам древнегреческого мифа, знакомого вам с детства.
  • Удивитесь судьбе красивейшего пешеходного моста Москвы, который несколько раз менял не только название, но и расположение.

Мы поговорим о дороге в Европу, по которой Наполеон Бонапарт сначала вошёл в Москву, а затем бежал обратно во Францию, собирая остатки своей армии. И о том, зачем городу и стране нужны были семь сталинских сестёр.

Гостиница «Украина» и смотровая площадка

Вы изучите со всех сторон одну из самых дорогих гостиниц России. И почувствуете себя гостями отеля, пройдя по роскошному лобби. Рассмотрите потрясающую диораму, изображающую московский кремль и Красную площадь 70-х годов. Подниметесь на смотровую площадку на 33-м этаже и увидите главные достопримечательности Москвы с высоты 120 м.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит с использованием радиогидов
  • Дополнительные расходы: посещение башни Киевского вокзала — 350-400 ₽ с человека
  • Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 8 лет

Выберите удобную дату из расписания

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро Киевская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лена
Лена — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 556 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Елена. Я лицензированный экскурсовод в Москве и коренная москвичка. С 10 лет мечтала водить экскурсии. Увлекаюсь архитектурой, акварельной живописью. Изучаю иностранные языки, сейчас — итальянский. Мои экскурсии — это легкие прогулки в дружеской атмосфере, диалог с гостем, а не скучная лекция. Стараюсь рассказывать свои истории и городские легенды с юмором и увлекательно!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
3
2
1
Е
Экскурсия с Еленой понравилась.
Предварительно Елена уточнила наш возраст, чтобы индивидуально подобрать нужную информацию.
Рассказывала интересно, задорно, с юмором.
Вся информация по тематике экскурсии.
Даже смогла нас удивить некоторой информацией.
СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!!!
Экскурсия с Еленой понравилась.
Экскурсия с Еленой понравилась.
Экскурсия с Еленой понравилась.
Экскурсия с Еленой понравилась.
Экскурсия с Еленой понравилась.
Экскурсия с Еленой понравилась.
Экскурсия с Еленой понравилась.
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И
Экскурсия очень понравилась, она прошла легко и непринужденно. Елена прекрасный экскурсовод и позитивный человек. Очень живое и увлекательное повествование.
Спасибо за классный выходной! Обязательно вернёмся на другие Ваши прогулки ☀️.
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И
Отличная экскурсия:Очень интересная история, архитектурные особенности. Лена, отличный экскурсовод. Подростку 14 лет экскурсия, материал очень понравилось
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Е
Экскурсия очень понравилась. Елена обладает отличными знаниями в области истории и архитектуры. Увлекательно и познавательно провела экскурсию. Мы посетили Киевский вокзал, поднялись на стеклянный мост и побывали в шикарной гостинице "Украина". В следующую нашу поездку в Москву с удовольствием посетим другие экскурсии Елены и обязательно будем рекомендовать своим знакомым. Спасибо!
Экскурсия очень понравилась. Елена обладает отличными знаниями в области истории и архитектуры. Увлекательно и познавательно провела
Экскурсия очень понравилась. Елена обладает отличными знаниями в области истории и архитектуры. Увлекательно и познавательно провела
Экскурсия очень понравилась. Елена обладает отличными знаниями в области истории и архитектуры. Увлекательно и познавательно провела
Экскурсия очень понравилась. Елена обладает отличными знаниями в области истории и архитектуры. Увлекательно и познавательно провела
Экскурсия очень понравилась. Елена обладает отличными знаниями в области истории и архитектуры. Увлекательно и познавательно провела
Экскурсия очень понравилась. Елена обладает отличными знаниями в области истории и архитектуры. Увлекательно и познавательно провела
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К
Очень познавательная и увлекательная экскурсия, два часа пролетели как одно мгновение - мы не только погрузились в историю начиная с 1812 года до наших дней, но и узнали много нового
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о стиле арт - нуво/модерн/ампир/сталинский ампир, посетили прекрасную гостиницу Рэдиссон /украина - насладились прекрасными видами Москвы, сделали отличные фото и завершили экскурсию походом в видовой ресторан. Елена очень позитивная, ответственная подарила нам открытки и отличный экскурсовод!!!

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Лилия
Хотелось бы поблагодарить Лену за прекрасную экскурсию! Это был чудесный, насыщенный вечер, полный эмоций и впечатлений! Пунктуальность, вежливость, знание города и истории — время пролетело незаметно. На любой наш вопрос находился ответ. Впечатления остались самые восторженные! Огромное спасибо.
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