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Групповая
1.5 часа
Экскурсия на крышу Сталинки «Путешествие к звезде»
Начало: Станция метро Киевская
Расписание: Каждый день без выходных и праздников 11:00-21:00
Завтра в 11:00
4 июля в 11:00
2 500₽ за человека
Групповая
3 часа
Легенды и мифы сталинских высоток
Начало: Триумфальная пл., 2
Расписание: по субботам и воскресеньям в 15:00 и 16:00
5 июля в 15:00
6 июля в 15:00
1 300₽ за человека
Аудиогид
4 часа
Семь сестер Москвы: велосипедная аудиоэкскурсия по сталинским высоткам
Начало: Главное здание МГУ (улица Ленинские горы, д. 1)
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
4 июля в 09:00
790₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана24 июня 2024Экскурсия не утомительная, красивая локация, понравилась
- ООльга24 июня 2024Великолепная премиум экскурсия, наслаждались каждым словом экскурсовода, подача материала настолько грамотная, что отлично откладывается в памяти, включая имена и даты, комфортабельный автобус с кондиционером, понравилось все!!!
- ООксана9 мая 2023На шпиль Сталинской высотки «Москва на ладони»Очень занимательная экскурсия, узнала много новых фактов. Живое общение, увлекательный рассказ, возможность увидеть Москву сверху. Экскурсовод располагает к себе, отвечает на различные вопросы, даже не связанные с темой экскурсии.
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Гостиница «Украина»»
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