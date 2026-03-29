Это прогулка по Москве на стыке эпох.
За два километра пути вы увидите, как менялся облик столицы: от дореволюционных мостов и вокзальной архитектуры до сталинского ампира и небоскрёбов Москва-Сити. А финалом станет одна из самых эффектных высоток города.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Киевский вокзал и его часовую башню (подъём)
- площадь Евразии, ТРЦ «Европейский» и фонтан «Похищение Европы»
- пешеходный мост Богдана Хмельницкого
- Бородинский мост и панораму Москвы-реки
- контрасты высотки МИД и башен Москва-Сити
- Украинский бульвар и скульптуры Бурганова
- Гостиницу «Украина» (Radisson Collection) и набережную Тараса Шевченко
И узнаете:
- как Киевский вокзал стал символом новой Москвы начала 20 века
- каким образом Бородинский мост связан с памятью о войне 1812 года
- как Дорогомилово превратилось из села в престижный район столицы
- в чём идея и символика сталинских высоток
- как формировался западный луч Москвы
И многое другое!
Организационные детали
- Для проведения экскурсии используется беспроводная система Retekess
- Протяжённость маршрута — 2 км
- Подъëм на смотровую площадку часовой башни Киевского вокзала — 300 ₽ за чел. Работает пн-пт. Подъëм пешком
- После прогулки вы можете посетить ресторан или бар на 29–30 этажах гостиницы «Украина» (по желанию)
- Экскурсия возможна в индивидуальном формате — подробности в переписке
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Киевская»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и вторник в 15:00, в среду и четверг в 12:00 и 15:00, в субботу и воскресенье в 11:00 и 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 340 туристов
Я аккредитованный гид по Москве. Люблю свой город, его шумные площади и тихие переулочки. Люблю наблюдать, как меняется город, как растёт и развивается, как многовековая история уживается в гармонии с современностью и прогрессом… И обо всём этом и многом другом я обязательно вам расскажу.
Отзывы и рейтинг
0
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Татьяна
29 мар 2026
Были с подругой у Татьяны на экскурсии и просто замечательного провели эти два часа! Экскурсовод очень интересно и живо рассказывала, делилась историческими фактами и любопытными деталями. Маршрут был продуман так, что время пролетело незаметно, а город открылся с новой стороны. Чувствуется профессионализм, любовь к своему делу и внимательное отношение к своей группе! Огромное спасибо за такую познавательную и атмосферную прогулку!
