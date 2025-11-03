читать дальше особенности его строительства. Сам подъём на башню оказался максимально захватывающим и увлекательным. С верхней площадки башни открывается потрясающий вид на Москву. При этом, выглядит это так, как будто само здание намного выше, чем на самом деле. В дальнейшем, буду обязатльно посещать ваши экскурсии.

Экскурсия прошла максимально продуктивно и познавательно. Благодаря этой экскурсии, я посетила те места, которые недоступны для посещения просто так, без экскурсий. Нам рассказали немного про историю самого вокзала и про