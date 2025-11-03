Киевский вокзал — один из самых впечатляющих в Москве. И здесь есть что посмотреть и обсудить. Например, часовую башню и старинные часы, которые до сих пор отсчитывают время. А ещё необычный дебаркадер, который спроектировал великий инженер Владимир Шухов.
Мы внимательно всмотримся в здание вокзала и побываем в потайных местах, куда без экскурсии не попадёшь.
Мы внимательно всмотримся в здание вокзала и побываем в потайных местах, куда без экскурсии не попадёшь.
Описание экскурсии
Вы рассмотрите:
- символы в архитектуре и декоре вокзала.
- прогулочную галерею в главном зале ожидания.
- часовую башню изнутри и процесс завода старинных часов.
- Москву с высоты.
Гид расскажет:
- как создавался один из самых примечательных вокзалов столицы.
- чем отличается интерьер в разных залах.
- как устроено ажурное арочное покрытие дебаркадера и почему этот проект стал прорывом для своей эпохи.
- каким образом заводят часы Киевского вокзала.
Организационные детали
- На экскурсию допускаются участники строго старше 14 лет при наличии паспорта.
- Во время экскурсии нужно будет подниматься по высокой лестнице без лифта.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2200 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе станции метро «Киевская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Глазами инженера — Организатор в Москве
Провела экскурсии для 1170 туристов
«Глазами инженера» — образовательно-экскурсионная компания. Мы рассказываем об архитектуре и памятниках инженерного искусства, чтобы формировать более осознанное отношение к городу, а каждую прогулку превратить в увлекательное путешествие. Мы делаем экскурсии, лекции, туры, а также постоянно экспериментируем с форматами: проводим лекции с дегустациями «Вино глазами инженера», экскурсии с VR-очками, велоэкскурсии, интерактивные мастер-классы для детей и многое другое.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
3 ноя 2025
Благодарность!
Ольга
25 окт 2025
Очень интересная и содержательная экскурсия. Марина - отличный гид!
С
Светлана
5 окт 2025
Экскурсия прошла максимально продуктивно и познавательно. Благодаря этой экскурсии, я посетила те места, которые недоступны для посещения просто так, без экскурсий. Нам рассказали немного про историю самого вокзала и про
Инесса
8 сен 2025
Просто великолепная экскурсия, за полтора часа обошли все локации, получена масса информации, не было преегрузки по деталям, не осталось ощущения "лишней" информативности.
Чудесный экскурсовод Ольга, прекрасная грамотная речь, получила наслаждение просто от ее способа изложения материала.
Спасибо, однозначно буду рекомендовать!
Чудесный экскурсовод Ольга, прекрасная грамотная речь, получила наслаждение просто от ее способа изложения материала.
Спасибо, однозначно буду рекомендовать!
К
Кирилл
23 мар 2025
Экскурсия очень понравилась,много чего узнал про Киевский вокзал,всем советую!!
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии из Москвы
Фотопрогулка
до 4 чел.
Эксклюзивная фото-прогулка у Северного речного вокзала в Москве
Откройте для себя тайны Северного речного вокзала и запечатлейте моменты на профессиональные фото
Начало: На Северном речном вокзале
Завтра в 10:00
11 ноя в 10:00
7500 ₽ за всё до 4 чел.
-
5%
Квест
до 7 чел.
Квест «Загадочная история Северного речного вокзала»
Пройти по следам речных богов и архитектурных секретов
Начало: У входа в парк Северного речного вокзала
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
5700 ₽
6000 ₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
О чём молчат стены и башни Кремля (в мини-группе)
Пройти вокруг кремлёвских стен и узнать интересные факты о каждой башне с профессиональным гидом
Начало: В районе метро Библиотека имени Ленина
Расписание: в понедельник и вторник в 10:00
11 ноя в 11:00
17 ноя в 10:00
1400 ₽ за человека