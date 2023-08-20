Групповая прогулка с Часовщиком: история жизни А.С. Пушкина в Москве

Познакомиться с моментами жизни знаменитого поэта на аудиоэкскурсии с проводником-волшебником

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Детство маленького Саши и «занавесные пушкинята», история встречи с Натали, кот учёный и тот самый 200-летний дуб — на прогулке вы узнаете множество историй, которые бережно хранит Москва. Выясните, как знаменитый поэт рос, творил, читал стихи, влюблялся и был счастлив. В роли гида выступит загадочный Часовщик.
Групповая прогулка с Часовщиком: история жизни А.С. Пушкина в Москве
Групповая прогулка с Часовщиком: история жизни А.С. Пушкина в Москве
Групповая прогулка с Часовщиком: история жизни А.С. Пушкина в Москве
Групповая прогулка с Часовщиком: история жизни А.С. Пушкина в Москве
Групповая прогулка с Часовщиком: история жизни А.С. Пушкина в Москве
Групповая прогулка с Часовщиком: история жизни А.С. Пушкина в Москве
Групповая прогулка с Часовщиком: история жизни А.С. Пушкина в Москве
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Вас встретят помощники Часовщика Клокуокера в синих плащах. Они попросят облачиться в такой же наряд, выдадут наушники и будут сопровождать на протяжении всего маршрута. Итак, отправляемся в путешествие во времени! Вас поведёт за собой голос Часовщика, который и поведает историю жизни известного поэта.

Вы спросите, что это за Часовщик, кто назвал его Клокуокером и почему именно он будет знакомить вас с жизнью Пушкина? Всё выясните на встрече.

На маршруте вы увидите:

  • памятник А. С. Пушкину. Поговорим, как его создавали и почему перенесли на другую сторону Тверского бульвара.
  • 200-летний дуб. Прикоснёмся к исполину, который видел Пушкина, Чехова, Лермонтова и послужил прототипом того самого дуба из поэмы «Руслан и Людмила».
  • Тверской бульвар. Обсудим историю его появления в Москве.
  • Храм Большое Вознесение у Никитских ворот. У самого романтичного места нашего маршрута вспомним о том, как венчались Пушкин и Наталья Гончарова.

Вы узнаете:

  • каким был маленький Саша Пушкин
  • откуда появился самый знаменитый кот учёный
  • почему Арина Родионовна называла Ольгу, Александра и Льва Пушкиных «занавесными пушкинятами»
  • где Пушкин встретил свою Натали
  • как Москва короновала поэта
  • почему эпидемия холеры стала благом для мировой литературы
  • как переезжал памятник Пушкину
  • где находится самое знаменитое дерево Москвы
  • когда появился Тверской бульвар

И это малая часть удивительных историй, которые вам расскажут Часовщик и сам Александр Сергеевич.

Организационные детали

  • Детский билет не продаётся отдельно от взрослого
  • Обратите внимание: количество льготных билетов ограничено. Перед бронированием уточните у гида, есть ли нужное количество детских билетов на вашу дату.
  • Экскурсия рассчитана на участников от 7 лет, но вы можете взять с собой и детей помладше (они идут бесплатно)
  • Организуем программу для школьной группы до 25 человек. Цена по запросу.
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Как одеться и что взять с собой

  • Пожалуйста, надевайте удобную обувь, одежду по погоде, а в жаркое время года берите с собой воду и также головной убор
  • Возьмите с собой зонт на случай дождя
  • Дополнительные расходы не предусмотрены

в пятницу в 19:30, в субботу в 15:00, в воскресенье в 12:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у входа в сад «Эрмитаж»
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 19:30, в субботу в 15:00, в воскресенье в 12:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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