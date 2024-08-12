Детство маленького Саши и «занавесные пушкинята», история встречи с Натали, кот учёный и тот самый 200-летний дуб — на прогулке вы узнаете множество историй, которые бережно хранит Москва. Выясните, как знаменитый поэт рос, творил, читал стихи, влюблялся и был счастлив. В роли гида выступит загадочный Часовщик.
Описание аудиогида
Вас встретят помощники Часовщика Клоккуокера в красных плащах. Они попросят облачиться в такой же, только синий, наряд, выдадут наушники и будут сопровождать на протяжении всего маршрута. Итак, отправляемся в путешествие во времени! Вас поведёт за собой голос Часовщика, который и поведает историю жизни известного поэта.
Вы спросите, что это за Часовщик, кто назвал его Клокуокером и почему именно он будет знакомить вас с жизнью Пушкина? Всё выясните на встрече.
На маршруте вы увидите:
- памятник А. С. Пушкину. Поговорим, как его создавали и почему перенесли на другую сторону Тверского бульвара.
- 200-летний дуб. Прикоснёмся к исполину, который видел Пушкина, Чехова, Лермонтова и послужил прототипом того самого дуба из поэмы «Руслан и Людмила».
- Тверской бульвар. Обсудим историю его появления в Москве.
- Храм Большое Вознесение у Никитских ворот. У самого романтичного места нашего маршрута вспомним о том, как венчались Пушкин и Наталья Гончарова.
Вы узнаете:
- каким был маленький Саша Пушкин
- откуда появился самый знаменитый кот учёный
- почему Арина Родионовна называла Ольгу, Александра и Льва Пушкиных «занавесными пушкинятами»
- где Пушкин встретил свою Натали
- как Москва короновала поэта
- почему эпидемия холеры стала благом для мировой литературы
- как переезжал памятник Пушкину
- где находится самое знаменитое дерево Москвы
- когда появился Тверской бульвар
И это малая часть удивительных историй, которые вам расскажут Часовщик и сам Александр Сергеевич.
Организационные детали
- Детский билет не продаётся отдельно от взрослого
- Обратите внимание: количество льготных билетов ограничено. Перед бронированием уточните у гида, есть ли нужное количество детских билетов на вашу дату.
- Экскурсия рассчитана на участников от 7 лет, но вы можете взять с собой и детей помладше (они идут бесплатно)
- Организуем программу для школьной группы до 25 человек. Цена по запросу.
- Экскурсию можно провести для большего количества участников с доплатой. Для компании из 5-10 участников стоимость составит 25 000 ₽, 11-15 человек — 35 000 ₽
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Как одеться и что взять с собой
- Пожалуйста, надевайте удобную обувь, одежду по погоде, а в жаркое время года берите с собой воду и также головной убор
- Возьмите с собой зонт на случай дождя
- Дополнительные расходы не предусмотрены
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в сад «Эрмитаж»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Яна — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 111 туристов
Наш проект — это музыкальные иммерсивные экскурсии в Москве c Часовщиком Клокуокером. Вместе с ним вы пройдёте по линии времени туда, где живут люди, которые вдохновляют и с которыми вы
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Когда я записывалась на экскурсию, то не ожидала такого формата. Несмотря на то, что было в описании, все равно не ожидала в хорошем смысле) благодаря наушникам все было прекрасно слышно,
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Е
Благодарю организаторов за экскурсию! Была с сыном 12 лет, он вообще был в восторге от экскурсии. Хвалил игру актеров и саму подачу информации!
Были сладкие перекусы такие как золотой петушок, клюква в сахаре и сок, что также было приятной неожиданностью.
Рекомендую в качестве семейного досуга
Были сладкие перекусы такие как золотой петушок, клюква в сахаре и сок, что также было приятной неожиданностью.
Рекомендую в качестве семейного досуга
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