Познакомиться с моментами жизни знаменитого поэта на аудиоэкскурсии с проводником-волшебником
Детство маленького Саши и «занавесные пушкинята», история встречи с Натали, кот учёный и тот самый 200-летний дуб — на прогулке вы узнаете множество историй, которые бережно хранит Москва. Выясните, как знаменитый поэт рос, творил, читал стихи, влюблялся и был счастлив. В роли гида выступит загадочный Часовщик.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Вас встретят помощники Часовщика Клокуокера в синих плащах. Они попросят облачиться в такой же наряд, выдадут наушники и будут сопровождать на протяжении всего маршрута. Итак, отправляемся в путешествие во времени! Вас поведёт за собой голос Часовщика, который и поведает историю жизни известного поэта.
Вы спросите, что это за Часовщик, кто назвал его Клокуокером и почему именно он будет знакомить вас с жизнью Пушкина? Всё выясните на встрече.
На маршруте вы увидите:
- памятник А. С. Пушкину. Поговорим, как его создавали и почему перенесли на другую сторону Тверского бульвара.
- 200-летний дуб. Прикоснёмся к исполину, который видел Пушкина, Чехова, Лермонтова и послужил прототипом того самого дуба из поэмы «Руслан и Людмила».
- Тверской бульвар. Обсудим историю его появления в Москве.
- Храм Большое Вознесение у Никитских ворот. У самого романтичного места нашего маршрута вспомним о том, как венчались Пушкин и Наталья Гончарова.
Вы узнаете:
- каким был маленький Саша Пушкин
- откуда появился самый знаменитый кот учёный
- почему Арина Родионовна называла Ольгу, Александра и Льва Пушкиных «занавесными пушкинятами»
- где Пушкин встретил свою Натали
- как Москва короновала поэта
- почему эпидемия холеры стала благом для мировой литературы
- как переезжал памятник Пушкину
- где находится самое знаменитое дерево Москвы
- когда появился Тверской бульвар
И это малая часть удивительных историй, которые вам расскажут Часовщик и сам Александр Сергеевич.
Организационные детали
- Детский билет не продаётся отдельно от взрослого
- Обратите внимание: количество льготных билетов ограничено. Перед бронированием уточните у гида, есть ли нужное количество детских билетов на вашу дату.
- Экскурсия рассчитана на участников от 7 лет, но вы можете взять с собой и детей помладше (они идут бесплатно)
- Организуем программу для школьной группы до 25 человек. Цена по запросу.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Как одеться и что взять с собой
- Пожалуйста, надевайте удобную обувь, одежду по погоде, а в жаркое время года берите с собой воду и также головной убор
- Возьмите с собой зонт на случай дождя
- Дополнительные расходы не предусмотрены
в пятницу в 19:30, в субботу в 15:00, в воскресенье в 12:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у входа в сад «Эрмитаж»
- Когда и сколько длится?
- Когда: в пятницу в 19:30, в субботу в 15:00, в воскресенье в 12:00Экскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Яна — Организатор в Москве
Провела экскурсии для 29 туристов
Наш проект — это музыкальные иммерсивные экскурсии в Москве c Часовщиком Клокуокером. Вместе с ним вы пройдёте по линии времени туда, где живут люди, которые вдохновляют и с которыми вы хотите встретиться. И заглянете в будущее, чтобы наполнить сердце надеждой. Путешествие перенесёт вас в семимерное пространство. К земному трёхмерному измерению, звукам, запахам и вкусам добавится ещё одно. И это будет время!
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