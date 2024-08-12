Детство маленького Саши и «занавесные пушкинята», история встречи с Натали, кот учёный и тот самый 200-летний дуб — на прогулке вы узнаете множество историй, которые бережно хранит Москва. Выясните, как знаменитый поэт рос, творил, читал стихи, влюблялся и был счастлив. В роли гида выступит загадочный Часовщик.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание аудиогида

Вас встретят помощники Часовщика Клоккуокера в красных плащах. Они попросят облачиться в такой же, только синий, наряд, выдадут наушники и будут сопровождать на протяжении всего маршрута. Итак, отправляемся в путешествие во времени! Вас поведёт за собой голос Часовщика, который и поведает историю жизни известного поэта.

Вы спросите, что это за Часовщик, кто назвал его Клокуокером и почему именно он будет знакомить вас с жизнью Пушкина? Всё выясните на встрече.

На маршруте вы увидите:

памятник А. С. Пушкину. Поговорим, как его создавали и почему перенесли на другую сторону Тверского бульвара.

Поговорим, как его создавали и почему перенесли на другую сторону Тверского бульвара. 200-летний дуб. Прикоснёмся к исполину, который видел Пушкина, Чехова, Лермонтова и послужил прототипом того самого дуба из поэмы «Руслан и Людмила».

Прикоснёмся к исполину, который видел Пушкина, Чехова, Лермонтова и послужил прототипом того самого дуба из поэмы «Руслан и Людмила». Тверской бульвар. Обсудим историю его появления в Москве.

Обсудим историю его появления в Москве. Храм Большое Вознесение у Никитских ворот. У самого романтичного места нашего маршрута вспомним о том, как венчались Пушкин и Наталья Гончарова.

Вы узнаете:

каким был маленький Саша Пушкин

откуда появился самый знаменитый кот учёный

почему Арина Родионовна называла Ольгу, Александра и Льва Пушкиных «занавесными пушкинятами»

где Пушкин встретил свою Натали

как Москва короновала поэта

почему эпидемия холеры стала благом для мировой литературы

как переезжал памятник Пушкину

где находится самое знаменитое дерево Москвы

когда появился Тверской бульвар

И это малая часть удивительных историй, которые вам расскажут Часовщик и сам Александр Сергеевич.

Организационные детали

Детский билет не продаётся отдельно от взрослого

Обратите внимание: количество льготных билетов ограничено. Перед бронированием уточните у гида, есть ли нужное количество детских билетов на вашу дату.

Экскурсия рассчитана на участников от 7 лет, но вы можете взять с собой и детей помладше (они идут бесплатно)

Организуем программу для школьной группы до 25 человек. Цена по запросу.

Экскурсию можно провести для большего количества участников с доплатой. Для компании из 5-10 участников стоимость составит 25 000 ₽, 11-15 человек — 35 000 ₽

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Как одеться и что взять с собой