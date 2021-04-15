Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

Рассказы о жизни общины и выдающихся людях на прогулке по центральным улочкам и площадям

5
1 отзыв
Лариса и Виктория
Лариса и Виктория – представитель из Москвы
Тысячи еврейских семей компактно жили в самом центре Москвы до революции, несмотря на черту оседлости.

А после снятия ограничений тысячи молодых евреев приехали в столицу.

И мы приглашаем вас пройти по их следам.

Вы погуляете по Зарядью и Китай-городу, посетите хоральную синагогу.

Узнаете, какой вклад евреи внесли в историю 📖, политику, науку и искусство нашей страны.
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
Москва еврейская
Москва еврейская

Что вас ожидает

Еврейский квартал в старой Москве
Зарядье и улица Варварка — район еврейского гетто до революции. Отсюда мы начнем прогулку 👣, затем заглянем в Большой Спасоглинищевский переулок и побываем в хоральной синагоге. Открыть её еврейской общине было не так просто. Где ее планировали построить и где она в результате появилась — почти детектив.

Мы также вспомним противоречивую историю 📖 у Соловецкого камня на Лубянке, погуляем по Рождественке, выйдем на Театральную площадь и найдем «холодильник с бородой». Попутно будем сравнивать современную Москву со старыми фотографиями.

Жизнь евреев Москвы и их вклад в город 🏙️
На экскурсии 🧭 прозвучат многие имена. Например, вы услышите о Карле Марксе и Якове Свердлове. Раскроете, кого называли «московским Ротшильдом» и как он связан с балериной Анной Павловой.

Сюжеты переплетутся с историей 📖 России. Вы узнаете, почему одни цари и императоры разрешали, а другие запрещали евреям жить в Москве. Почему еврейская молодежь стремилась в этот город 🏙️, что евреи вложили в русскую культуру и облик Москвы.

Организационные детали

  • Экскурсия ⛳ пешеходная: выбирайте удобную обувь и одевайтесь по погоде
  • Дополнительных расходов нет
  • Мы зайдем в синагогу, где женщинам и мужчинам нужно покрыть голову
Начало и место завершения
🚩 в районе метро Китай-город
Москва еврейская
Москва еврейская
Москва еврейская
Москва еврейская
Москва еврейская
Москва еврейская
Москва еврейская

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Лариса и Виктория
Лариса и Виктория
Профессиональные гиды с лицензией правительства Москвы, историки и искусствоведы, члены Ассоциации гидов-переводчиков и экскурсоводов Москвы. Опыт работы — 5 лет.
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1 реальный отзыв

15 апр 2021
Всем, кому интересна история еврейского народа и история России. Среди прочего, понравились иногда неожиданные факты из совместной многовековой жизни двух народов на русской земле.

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