Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

Что вас ожидает

Еврейский квартал в старой Москве

Зарядье и улица Варварка — район еврейского гетто до революции. Отсюда мы начнем прогулку 👣, затем заглянем в Большой Спасоглинищевский переулок и побываем в хоральной синагоге. Открыть её еврейской общине было не так просто. Где ее планировали построить и где она в результате появилась — почти детектив.

Мы также вспомним противоречивую историю 📖 у Соловецкого камня на Лубянке, погуляем по Рождественке, выйдем на Театральную площадь и найдем «холодильник с бородой». Попутно будем сравнивать современную Москву со старыми фотографиями.

Жизнь евреев Москвы и их вклад в город 🏙️

На экскурсии 🧭 прозвучат многие имена. Например, вы услышите о Карле Марксе и Якове Свердлове. Раскроете, кого называли «московским Ротшильдом» и как он связан с балериной Анной Павловой.

Сюжеты переплетутся с историей 📖 России. Вы узнаете, почему одни цари и императоры разрешали, а другие запрещали евреям жить в Москве. Почему еврейская молодежь стремилась в этот город 🏙️, что евреи вложили в русскую культуру и облик Москвы.

Организационные детали