Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

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Москва еврейская

Рассказы о жизни общины и выдающихся людях на прогулке по центральным улочкам и площадям
Тысячи еврейских семей компактно жили в самом центре Москвы до революции, несмотря на черту оседлости. А после снятия ограничений тысячи молодых евреев приехали в столицу. И мы приглашаем вас пройти по их следам. Вы погуляете по Зарядью и Китай-городу, посетите хоральную синагогу. Узнаете, какой вклад евреи внесли в историю, политику, науку и искусство нашей страны.
4.9
16 отзывов
Москва еврейская
Москва еврейская
Москва еврейская

Описание экскурсии

Еврейский квартал в старой Москве

Зарядье и улица Варварка — район еврейского гетто до революции. Отсюда мы начнем прогулку, затем заглянем в Большой Спасоглинищевский переулок и побываем в хоральной синагоге. Открыть её еврейской общине было не так просто. Где ее планировали построить и где она в результате появилась — почти детектив.

Мы также вспомним противоречивую историю у Соловецкого камня на Лубянке, погуляем по Рождественке, выйдем на Театральную площадь и найдем «холодильник с бородой». Попутно будем сравнивать современную Москву со старыми фотографиями.

Жизнь евреев Москвы и их вклад в город

На экскурсии прозвучат многие имена. Например, вы услышите о Карле Марксе и Якове Свердлове. Раскроете, кого называли «московским Ротшильдом» и как он связан с балериной Анной Павловой.

Сюжеты переплетутся с историей России. Вы узнаете, почему одни цари и императоры разрешали, а другие запрещали евреям жить в Москве. Почему еврейская молодежь стремилась в этот город, что евреи вложили в русскую культуру и облик Москвы.

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная: выбирайте удобную обувь и одевайтесь по погоде
  • Посещение синагоги не является обязательной частью экскурсии, так как требует дополнительного согласования с общиной
  • Вход в синагогу с экскурсией платный и не включён в стоимость — 600 ₽ за чел. Посещение согласуется с администрацией заранее
  • При входе в синагогу женщинам и мужчинам нужно покрыть голову

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе метро Китай-город
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лариса и Виктория
Лариса и Виктория — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 600 туристов
Я московский гид, и вместе с командой профессионалов открываю город тем, кто хочет видеть в нём больше. Мы создаём маршруты, где история, архитектура и искусство соединяются в цельный и увлекательный
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рассказ. Предлагаем разнообразные маршруты — от стен Кремля до городских кварталов и тихих уголков, которые редко попадают на туристические карты. Каждый маршрут — продуманный и выстроенный рассказ с характером и ритмом города. Мы работаем в музеях и на выставках, регулярно обучаемся и получаем аккредитации. Ведём экскурсии в Третьяковской галерее, ГМИИ им. Пушкина, на временных выставках. Говорим о сложных вещах простым языком, обращаем внимание на детали, соединяем эпохи и смыслы, чтобы Москва звучала — живо, объёмно, по-настоящему. Наши экскурсии — это общение, обмен впечатлениями и удовольствие от совместного открытия. Если вам близок такой взгляд на город, мы с удовольствием проведём вас по Москве и покажем её под новым углом.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 16 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Я
Экскурсию для нас проводила Лариса. Получилась интересная прогулка по Китай городу. Много интересных локаций и информации.
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Е
очень все понравилось.
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Т
Великолепная экскурсия! Гид Виктория рассказала много интересных историй о еврейской общине Москвы 18-19 века и известных евреях. Мы посетили синагогу, прошлись по улочкам Москвы, где были еврейские местечки, посмотрели в
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каких домах жили евреи, великолепные старинные здания банков, которыми они владели. Я не знала, что Исаака Левитана - известного пейзажиста, высылали из Москвы во время еврейских гонений. Если вы прошли все стандартные маршруты Москвы, то очень рекомендую эту экскурсию!!!

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Е
Отличная прогулка! Город открывается с неожиданных сторон и ракурсов. Лариса очень увлекательно рассказала, как складывалась в Москве судьба не только целого народа, но и отдельных семей. Некоторые истории людей, прямо таки удивительны. Хочется слушать и слушать еще! Смело рекомендую эту экскурсию для всех, кому нравится узнавать что-то новое.
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Л
Отличная экскурсия по центру Москвы!
Мы получили огромное удовольствие!!!
Очень легкая, интересная и информативная подача Виктории, показала жизнь евреев в Москве с неожиданной стороны!
Хорошо продуманный маршрут, множество необычных фактов из личной жизни известных людей. То, что всегда запоминается!
Смело рекомендую!
Жду продолжения!
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А
Живо, интересно, информативно, нам очень понравилось. Хотя изначально не предполагали такое переплетение интриг, историй, событий и мест в Москве, связанных с евреями.
Могу порекомендовать всем, кто интересуется историей Москвы и ее малоизвестными фактами. Особо отмечаю вовлекающую манеру рассказа гида Виктории.
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