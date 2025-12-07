Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

Тысячи еврейских семей компактно жили в самом центре Москвы до революции, несмотря на черту оседлости. А после снятия ограничений тысячи молодых евреев приехали в столицу. И мы приглашаем вас пройти по их следам. Вы погуляете по Зарядью и Китай-городу, посетите хоральную синагогу. Узнаете, какой вклад евреи внесли в историю, политику, науку и искусство нашей страны.

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Еврейский квартал в старой Москве

Зарядье и улица Варварка — район еврейского гетто до революции. Отсюда мы начнем прогулку, затем заглянем в Большой Спасоглинищевский переулок и побываем в хоральной синагоге. Открыть её еврейской общине было не так просто. Где ее планировали построить и где она в результате появилась — почти детектив.

Мы также вспомним противоречивую историю у Соловецкого камня на Лубянке, погуляем по Рождественке, выйдем на Театральную площадь и найдем «холодильник с бородой». Попутно будем сравнивать современную Москву со старыми фотографиями.

Жизнь евреев Москвы и их вклад в город

На экскурсии прозвучат многие имена. Например, вы услышите о Карле Марксе и Якове Свердлове. Раскроете, кого называли «московским Ротшильдом» и как он связан с балериной Анной Павловой.

Сюжеты переплетутся с историей России. Вы узнаете, почему одни цари и императоры разрешали, а другие запрещали евреям жить в Москве. Почему еврейская молодежь стремилась в этот город, что евреи вложили в русскую культуру и облик Москвы.

Организационные детали