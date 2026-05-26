Гжельский куст: история бело-голубого символа России - из Москвы

Познакомиться со знаменитым фарфоровым производством и попробовать свои силы в росписи посуды
Бело-голубая гжель — один из самых узнаваемых символов России.

Однако за знакомыми узорами скрывается целый мир: древние селения мастеров, династии фарфоровых королей, забытые и возрождённые традиции и уникальные технологии ручной росписи.

Вы побываете в исторических сёлах и проследите рождение, расцвет и новое дыхание гжельского промысла.
Описание экскурсии

Новохаритоново — храм с фирменного клейма Гжели

  • Вы посетите одно из древнейших селений Гжельского куста — региона из 27 селений мастеров-керамистов и старинных фарфоровых центров
  • Полюбуетесь старообрядческим шатровым храмом Георгия Победоносца (снаружи)
  • Познакомитесь с историей династии Кузнецовых — фарфоровых королей Российской империи
  • Узнаете, почему силуэт этого храма стал фирменным клеймом одного из старейших гжельских производств

Речицы — село, где родилась бело-голубая гжельская роспись

  • Вы пройдёте по центру, который сохраняет патриархальный облик
  • Увидите деревянный дом искусствоведа Александра Салтыкова — он возродил забытый гжельский промысел
  • Разберётесь, как в зависимости от давления художника на кисть кобальт приобретает до 20 оттенков синего

Гжельская фарфоровая мануфактура и тайны изготовления керамики

  • Вы с экскурсией пройдёте по действующему производству полного цикла
  • Увидите, как сырьё подготавливается в гигантских шаровых мельницах
  • Побываете в литьевом цехе, в цехе оправки, контроля качества и глазуровки
  • Увидите печи, в которых проходит обжиг изделий
  • Понаблюдаете за росписью — каждый предмет расписывают вручную без трафаретов
  • Полюбуетесь музейной экспозицией с работами старых мастеров и современных художников и посетите фирменный магазин при производстве

В заключение распишете чашку или тарелку гуашью и заберёте созданный сувенир с собой.

А также мы пригласим вас на уютное чаепитие со сладостями.

Турыгино — одно из самых старых селений Гжельского куста

Вы прогуляетесь по единственному в России ландшафтному парку в стилистике Гжели, который украшают бело-голубые павильоны, ажурные беседки и фотогеничные локации.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном автобусе туристического класса
  • Все входные билеты, мастер-класс и чаепитие входят в стоимость
  • Дополнительно по желанию при бронировании оплачивается обед — 850 ₽ на чел.
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды — с использованием системы «радиогид» с одноразовыми наушниками

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник3980 ₽
Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У СТ.М. «Перово»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Елена
Елена — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провела экскурсии для 1080 туристов
Компания основана в 1997 году. Сегодня мы одни из лидеров экскурсионного туризма в России: в арсенале 7000 экскурсий и туров по России, ближнему и дальнему зарубежью. Мы тщательно выбираем маршруты и придерживаемся оптимального соотношения цены и качества, чтобы ваши путешествия были насыщенными, интересными и при этом доступными.

