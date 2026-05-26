Бело-голубая гжель — один из самых узнаваемых символов России.
Однако за знакомыми узорами скрывается целый мир: древние селения мастеров, династии фарфоровых королей, забытые и возрождённые традиции и уникальные технологии ручной росписи.
Вы побываете в исторических сёлах и проследите рождение, расцвет и новое дыхание гжельского промысла.
Описание экскурсии
Новохаритоново — храм с фирменного клейма Гжели
- Вы посетите одно из древнейших селений Гжельского куста — региона из 27 селений мастеров-керамистов и старинных фарфоровых центров
- Полюбуетесь старообрядческим шатровым храмом Георгия Победоносца (снаружи)
- Познакомитесь с историей династии Кузнецовых — фарфоровых королей Российской империи
- Узнаете, почему силуэт этого храма стал фирменным клеймом одного из старейших гжельских производств
Речицы — село, где родилась бело-голубая гжельская роспись
- Вы пройдёте по центру, который сохраняет патриархальный облик
- Увидите деревянный дом искусствоведа Александра Салтыкова — он возродил забытый гжельский промысел
- Разберётесь, как в зависимости от давления художника на кисть кобальт приобретает до 20 оттенков синего
Гжельская фарфоровая мануфактура и тайны изготовления керамики
- Вы с экскурсией пройдёте по действующему производству полного цикла
- Увидите, как сырьё подготавливается в гигантских шаровых мельницах
- Побываете в литьевом цехе, в цехе оправки, контроля качества и глазуровки
- Увидите печи, в которых проходит обжиг изделий
- Понаблюдаете за росписью — каждый предмет расписывают вручную без трафаретов
- Полюбуетесь музейной экспозицией с работами старых мастеров и современных художников и посетите фирменный магазин при производстве
В заключение распишете чашку или тарелку гуашью и заберёте созданный сувенир с собой.
А также мы пригласим вас на уютное чаепитие со сладостями.
Турыгино — одно из самых старых селений Гжельского куста
Вы прогуляетесь по единственному в России ландшафтному парку в стилистике Гжели, который украшают бело-голубые павильоны, ажурные беседки и фотогеничные локации.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автобусе туристического класса
- Все входные билеты, мастер-класс и чаепитие входят в стоимость
- Дополнительно по желанию при бронировании оплачивается обед — 850 ₽ на чел.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды — с использованием системы «радиогид» с одноразовыми наушниками
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|3980 ₽
Необходима полная оплата.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У СТ.М. «Перово»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провела экскурсии для 1080 туристов
Компания основана в 1997 году. Сегодня мы одни из лидеров экскурсионного туризма в России: в арсенале 7000 экскурсий и туров по России, ближнему и дальнему зарубежью. Мы тщательно выбираем маршруты и придерживаемся оптимального соотношения цены и качества, чтобы ваши путешествия были насыщенными, интересными и при этом доступными.
