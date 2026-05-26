Бело-голубая гжель — один из самых узнаваемых символов России. Однако за знакомыми узорами скрывается целый мир: древние селения мастеров, династии фарфоровых королей, забытые и возрождённые традиции и уникальные технологии ручной росписи. Вы побываете в исторических сёлах и проследите рождение, расцвет и новое дыхание гжельского промысла.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Можно с детьми

Описание экскурсии

Новохаритоново — храм с фирменного клейма Гжели

Вы посетите одно из древнейших селений Гжельского куста — региона из 27 селений мастеров-керамистов и старинных фарфоровых центров

Полюбуетесь старообрядческим шатровым храмом Георгия Победоносца (снаружи)

Познакомитесь с историей династии Кузнецовых — фарфоровых королей Российской империи

Узнаете, почему силуэт этого храма стал фирменным клеймом одного из старейших гжельских производств

Речицы — село, где родилась бело-голубая гжельская роспись

Вы пройдёте по центру, который сохраняет патриархальный облик

Увидите деревянный дом искусствоведа Александра Салтыкова — он возродил забытый гжельский промысел

Разберётесь, как в зависимости от давления художника на кисть кобальт приобретает до 20 оттенков синего

Гжельская фарфоровая мануфактура и тайны изготовления керамики

Вы с экскурсией пройдёте по действующему производству полного цикла

Увидите, как сырьё подготавливается в гигантских шаровых мельницах

Побываете в литьевом цехе, в цехе оправки, контроля качества и глазуровки

Увидите печи, в которых проходит обжиг изделий

Понаблюдаете за росписью — каждый предмет расписывают вручную без трафаретов

Полюбуетесь музейной экспозицией с работами старых мастеров и современных художников и посетите фирменный магазин при производстве

В заключение распишете чашку или тарелку гуашью и заберёте созданный сувенир с собой.

А также мы пригласим вас на уютное чаепитие со сладостями.

Турыгино — одно из самых старых селений Гжельского куста

Вы прогуляетесь по единственному в России ландшафтному парку в стилистике Гжели, который украшают бело-голубые павильоны, ажурные беседки и фотогеничные локации.

Организационные детали

Поездка проходит на комфортабельном автобусе туристического класса

Все входные билеты, мастер-класс и чаепитие входят в стоимость

Дополнительно по желанию при бронировании оплачивается обед — 850 ₽ на чел.