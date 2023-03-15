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Описание
Что вас ожидает?
Москва после обвала Российской Империи
Приготовьтесь к трёхчасовой прогулке по центру города, который пережил 2 революции за один год.
📣 От площади Свердлова, названной в честь первого главы РСФСР (ему было всего 33 года), пройдём к площади Революции и разберёмся, о какой же революции идёт речь в этом названии (не об Октябрьской).
📣 На Красной площади узнаем, где, по мнению некоторых историков, произошёл первый эпизод гражданской войны. Поговорим о советском биопанке, о том, что общего между Лениным и махатмами. Вы узнаете, как Москва стала коммунистической Меккой и как родилась идея её Каабы — Мавзолея.
📣 Прогуляемся по историческому району Зарядье — с парящего моста легко представить, как мог бы измениться облик Москвы, столицы Мировой революции. Я расскажу, как в Советской России ещё в 20-ые годы придумали музыку industrial и формат open air.
📣 Закончим экскурсию на Ивановской горке — после революции в Ивановском монастыре был устроен Исправдом, а в особняке Морозовых расположился штаб левых эсеров — эти радикалы, наследники народников и народовольцев, пытались предложить альтернативу большевикам. Почему экстремисты, убившие половину губернаторов, великого князя Сергея Александровича, премьер-министра П. А. Столыпина (в присутствии Николая II), — проиграли?
А ещё вы узнаете
Почему Ленин хотел перенести столицу за Урал
Где разместилась новая власть после переезда в Москву
Как пандемия испанки прошлась по ВЦИК
Что общего между Мавзолеем Ленина и Мемориалом Линкольна
Как менялась топонимика новой столицы
И многое другое!
Организационные детали
Хотите проехать этот маршрут на велосипедах? Напишите заранее, обсудим.
Вход в Мавзолей Ленина бесплатный, но график его работы (10:00–13:00, кроме пн и пт) модерирует ФСО, скорее всего во время нашей прогулки Мавзолей будет закрыт
Экскурсия подходит для взрослых и детей школьного возраста (рекомендуется с 13 лет)
По запросу могу провести эту экскурсию на испанском или португальском языке
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в районе метро Театральная
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виталий — ваш гид в Москве
Приветствую. Меня зовут Виталий, я переводчик испанского и португальского, исследую левый и правый экстремизм, увлекаюсь историей России и стран Латинской Америки, больше 10 лет работаю аккредитованным гидом-переводчиком (вхожу в топ TripAdvisor). Предлагаю почти все классические программы по Москве, Золотому Кольцу и в частности Переславлю-Залесскому (здесь дача). Люблю Центр, Ивановскую Горку, Великую Русскую Революцию.