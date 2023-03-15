Революция в Москве

Пройти по местам, где происходили переломные события в истории России

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Приглашаю вас в Большой Театр Революции. Гуляем по Москве белых и розовых. Чёрных и красных. По Кремлю — огонь! Смотрим, как горит Метрополь — здесь быть Дому Советов № 2. А в Купеческом клубе — Дому Анархии. Осторожнее на Ивановской горке — на Ивана Купалу левые эсеры подняли мятеж. Что? Кремль опять под огнём!? Я провожу вас по кругам ада гражданской войны, в поисках утопии. Historyporn. BLM 1917 г. Новые названия улиц, новые смыслы, новый человек.
Революция в Москве
Революция в Москве
Революция в Москве
Революция в Москве
Революция в Москве
Революция в Москве
Ближайшие даты:
14
мар
15
мар
16
мар
17
мар
18
мар
19
мар
20
мар
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает?

Москва после обвала Российской Империи

Приготовьтесь к трёхчасовой прогулке по центру города, который пережил 2 революции за один год.

📣 От площади Свердлова, названной в честь первого главы РСФСР (ему было всего 33 года), пройдём к площади Революции и разберёмся, о какой же революции идёт речь в этом названии (не об Октябрьской).

📣 На Красной площади узнаем, где, по мнению некоторых историков, произошёл первый эпизод гражданской войны. Поговорим о советском биопанке, о том, что общего между Лениным и махатмами. Вы узнаете, как Москва стала коммунистической Меккой и как родилась идея её Каабы — Мавзолея.

📣 Прогуляемся по историческому району Зарядье — с парящего моста легко представить, как мог бы измениться облик Москвы, столицы Мировой революции. Я расскажу, как в Советской России ещё в 20-ые годы придумали музыку industrial и формат open air.

📣 Закончим экскурсию на Ивановской горке — после революции в Ивановском монастыре был устроен Исправдом, а в особняке Морозовых расположился штаб левых эсеров — эти радикалы, наследники народников и народовольцев, пытались предложить альтернативу большевикам. Почему экстремисты, убившие половину губернаторов, великого князя Сергея Александровича, премьер-министра П. А. Столыпина (в присутствии Николая II), — проиграли?

А ещё вы узнаете

  • Почему Ленин хотел перенести столицу за Урал
  • Где разместилась новая власть после переезда в Москву
  • Как пандемия испанки прошлась по ВЦИК
  • Что общего между Мавзолеем Ленина и Мемориалом Линкольна
  • Как менялась топонимика новой столицы
  • И многое другое!

Организационные детали

  • Хотите проехать этот маршрут на велосипедах? Напишите заранее, обсудим.
  • Вход в Мавзолей Ленина бесплатный, но график его работы (10:00–13:00, кроме пн и пт) модерирует ФСО, скорее всего во время нашей прогулки Мавзолей будет закрыт
  • Экскурсия подходит для взрослых и детей школьного возраста (рекомендуется с 13 лет)
  • По запросу могу провести эту экскурсию на испанском или португальском языке

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро Театральная
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

Индивидуальные
Пешеходные
Можно с детьми
Для школьников
Необычные
Ночные
Водные развлечения
Летние
Зарядье
Популярные места
Кремль
Красная площадь
СССР
Мавзолей Ленина
Театральная площадь
Центр Москвы
Ивановская горка

Похожие туры из Москвы

По местам Революции 1917 года с историком
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии Виктор
Виктор
8 отзывов
По местам Революции 1917 года с историком
Погрузиться в историю революционной Москвы и узнать о судьбоносных событиях вековой давности
на Театральной площади
Завтра
16 мар
17 мар
18 мар
6 500 за всё до 6 чел.
Романтические страницы Москвы
3 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Организатор экскурсии Оксана
Оксана
7 отзывов
Романтические страницы Москвы
Самые красивые объекты Москвы и истории о любви
Сегодня
Завтра
16 мар
17 мар
15 000 за всё до 4 чел.
Булгаковская Москва: мистика и реальность
2 часа
🚶 Пешая
Групповая
Организатор экскурсии Спутник
Спутник
919 отзывов
Булгаковская Москва: мистика и реальность
В романе «Мастер и Маргарита» Москва выступает полноправным участником происходящего
СТ.М. Маяковская
16 мар
17 мар
18 мар
19 мар
700 за человека
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Москве
Хотите что-то спросить перед бронированием?
Задайте свой вопрос гиду
ХОРОШО
🧭
ТАМ