Узнайте о событиях, изменивших Москву навсегда. Прогулка по историческим местам с погружением в атмосферу революций
Эта экскурсия проведёт вас по ключевым местам Москвы, связанным с революционными событиями 1917-1918 годов.
Вы узнаете о политической роли Большого театра, увидите Красную площадь и Зарядье, где происходили важные исторические события. Погружение в историю через рассказ о биопанке, Мавзолее Ленина и других значимых моментах. Это уникальная возможность увидеть Москву глазами участников тех событий
Лучшее время для экскурсии - с мая по сентябрь, когда погода в Москве наиболее комфортная для прогулок. В это время можно насладиться теплыми днями и ясным небом. Октябрь и апрель также подходят, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. Зимой экскурсия возможна, но потребуется теплая одежда, так как маршрут проходит на улице.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Большой театр
Красная площадь
Зарядье
Ивановская горка
Описание экскурсии
Что вас ожидает?
Москва после обвала Российской Империи
Для одних это лекция-прогулка, для других — исторический блокбастер. Мы прогуляемся по центру города, который пережил 2 революции за один год. Фокусируемся на временном отрезке от февраля 1917-го до июля 1918-го, и хотя 100%-ой визуальной опоры для нашей темы в Москве не найти (как и в Санкт-Петербурге), мы увидим всё самое главное!
📣 На площади Революции разберёмся, о какой же революции идёт речь в этом названии, а ещё пройдёмся к Большому театру, узнаем о политической роли этого здания.
📣 На Красной площади увидим, где, по мнению некоторых историков, произошёл первый эпизод гражданской войны. Поговорим о советском биопанке, о том, что общего между Лениным и махатмами. Вы узнаете, как Москва стала коммунистической Меккой и как родилась идея её Каабы — Мавзолея.
📣 Прогуляемся по историческому району Зарядье — с парящего моста легко представить, как мог бы измениться облик Москвы, столицы Мировой революции. Я расскажу, как в Советской России ещё в 20-ые годы придумали музыку industrial и формат open air.
📣 Закончим экскурсию на Ивановской горке — после революции в Ивановском монастыре был устроен Исправдом, а в особняке Морозовых расположился штаб левых эсеров — эти радикалы, наследники народников и народовольцев, пытались предложить альтернативу большевикам. Почему экстремисты, убившие половину губернаторов, великого князя Сергея Александровича, премьер-министра П. А. Столыпина (в присутствии Николая II), — проиграли?
А ещё вы узнаете:
Почему Ленин хотел перенести столицу за Урал
Где разместилась новая власть после переезда в Москву
Как пандемия испанки прошлась по ВЦИК
Что общего между Мавзолеем Ленина и Мемориалом Линкольна
Как менялась топонимика новой столицы
И многое другое!
Организационные детали
Хотите проехать этот маршрут на велосипедах? Напишите заранее, обсудим.
Вход в Мавзолей Ленина бесплатный, но график его работы (10:00–13:00, кроме пн и пт) модерирует ФСО, скорее всего во время нашей прогулки Мавзолей будет закрыт
Экскурсия подходит для взрослых и детей школьного возраста (рекомендуется с 13 лет)
По запросу могу провести эту экскурсию на испанском или португальском языке
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро Площадь Революции
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виталий — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 327 туристов
Приветствуем! Мы команда гидов — и не просто экскурсоводов, а гидов-переводчиков, привыкших работать с туристами из стран Третьего мира: диктаторами, наркобаронами, нефтяными магнатами, проклятыми поэтами и борцами за свободу. Пандемия читать дальшеуменьшить
и военная тревога смешали все карты: наши соотечественники, привыкшие к отдыху за рубежом, стали открывать для себя Россию, а мы, гиды-переводчики, стали открывать для себя наших людей. И тут выяснилось, что наши путешественники, привыкшие к Европе и Азии, знают Москву не больше, чем иностранцы. Мы, переводчики, приободрились: ведь в отличие от обычных экскурсоводов, у нас есть навыки кросс-культурного общения, мир-системного анализа, глубинной антропологии, мы знаем, как подавать Москву тем, кто только что из Парижа или Барселоны. Без бесогонева и штампов… Оказалось, что это заходит не только иностранным элитариям, но и обычным русскоговорящим людям, которые хотят оставаться в тонусе и понимать Москву в мировом контексте.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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–
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Е
Елизавета
Виталий, спасибо большое за интересную экскурсию. Революция (а на самом деле револициИ) 17 года хорошо и качественно описана во многих трудах, но Виталию удалось раскрыть для нас ее в несколько новом читать дальшеуменьшить
свете. Вероятно, за счет атмосферы самой Москвы и мест, в которых мы побывали, хотя в большей степени за счет того, как Виталию удалось сгруппировать огромное количество исторических фактов и передать их емко и со смыслом. Спасибо большое, категорически рекоммендуем эту экскурсию всем без исключения! Ну и конечно готовьтесь много ходить, в том числе в горку 🙂
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О
Ольга
В апреле 2023 мы посетили экскурсию "Революция в Москве" с гидом Виталием. Экскурсия моей семье очень понравилась! Виталий знает вопрос глубоко и разносторонне, подает информацию понятно и последовательно, прослеживая взаимосвязи читать дальшеуменьшить
между фактами и раскрывая тему с неожиданных ракурсов. Экскурсия прошла легко и интересно, затрагивая места исторических событий. Было очень познавательно и для нас - взрослых, и для нашего сына-девятиклассника! Виталий заинтересовал его своим живым рассказом с первых минут. Особенно запомнилась коллекция редких фотоснимков того времени, которой Виталий наглядно дополнил описание некоторых интересных моментов. Хотелось бы поблагодарить Виталия за столь полезно проведенное время!! Рекомендуем!!!
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В
Вера
Огромное спасибо Виталию за великолепную экскурсию и рассказ о революционных деятелях, движениях и событиях в Москве! Виталий- потрясающий, невероятно начитанный, знающий, мы узнали столько интересных моментов того времени, на многие читать дальшеуменьшить
события посмотрели иначе. Три часа пролетели, как один миг. Виталий такой рассказчик, что мы- компания людей за 40к, многое повидавших путешественников, слушали его открыв рты))) огромное еще раз спасибо! Виталий! Разрабатывайте, пожалуйста, новые маршруты! Мы с Вами пойдем везде!!!
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Н
Надежда
Виталий, огромное спасибо за интересную и познавательную экскурсию! Очень доступно и интересно всё было рассказано. Время пролетело незаметно. Теплая и дружеская обстановка, лёгкость общения… Нам понравилось абсолютно всё. Отдельное спасибо читать дальшеуменьшить
за Мавзолей. Для нас было важно погрузиться в атмосферу и именно 22 апреля попасть к дедушке Ленину. Виталий исполнил нашу задумку, заранее всё узнал и подготовился, хотя это было непросто, т. к. КПРФ закрывает вход для простых туристов. Виталий, очень ждём новые экскурсии!
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В
Василий
Экскурсия была просто замечательной. Виталий интересно рассказывал, и было видно, что он разбирается в теме, причем говорил он настолько хорошо, что понравилось даже той части компании, которая не любит историю. читать дальшеуменьшить
Впоследствии Виталий также отвечал на возникшие вопросы даже после завершения экскурсии, за что мы очень благодарны. Но при этом важно отметить один момент - экскурсия довольно объемная, и нужно понимать, что вы получите очень много информации, часто - новой и к этому нужно быть готовым.
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А
Анастасия
Огромное спасибо Виталию за интереснейший рассказ! Было приятно освежить старые знания, получить новые и увидеть на местности, где происходили революционные события 1917-1918. Маршрут продуманный, построен так, чтобы рассказать обо всех событиях в хронологическом порядке. Виталий делится многими необычными фактами как по теме экскурсии, так и о Москве в целом. Всем интересующимся этим периодом истории рекомендуем!