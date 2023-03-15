Приглашаю вас в Большой Театр Революции. Гуляем по Москве белых и розовых. Чёрных и красных. По Кремлю — огонь! Смотрим, как горит Метрополь — здесь быть Дому Советов № 2. А в Купеческом клубе — Дому Анархии. Осторожнее на Ивановской горке — на Ивана Купалу левые эсеры подняли мятеж. Что? Кремль опять под огнём!? Я провожу вас по кругам ада гражданской войны, в поисках утопии. Historyporn. BLM 1917 г. Новые названия улиц, новые смыслы, новый человек.

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Описание

Что вас ожидает?

Москва после обвала Российской Империи

Приготовьтесь к трёхчасовой прогулке по центру города, который пережил 2 революции за один год.

📣 От площади Свердлова, названной в честь первого главы РСФСР (ему было всего 33 года), пройдём к площади Революции и разберёмся, о какой же революции идёт речь в этом названии (не об Октябрьской).

📣 На Красной площади узнаем, где, по мнению некоторых историков, произошёл первый эпизод гражданской войны. Поговорим о советском биопанке, о том, что общего между Лениным и махатмами. Вы узнаете, как Москва стала коммунистической Меккой и как родилась идея её Каабы — Мавзолея.

📣 Прогуляемся по историческому району Зарядье — с парящего моста легко представить, как мог бы измениться облик Москвы, столицы Мировой революции. Я расскажу, как в Советской России ещё в 20-ые годы придумали музыку industrial и формат open air.

📣 Закончим экскурсию на Ивановской горке — после революции в Ивановском монастыре был устроен Исправдом, а в особняке Морозовых расположился штаб левых эсеров — эти радикалы, наследники народников и народовольцев, пытались предложить альтернативу большевикам. Почему экстремисты, убившие половину губернаторов, великого князя Сергея Александровича, премьер-министра П. А. Столыпина (в присутствии Николая II), — проиграли?

А ещё вы узнаете

Почему Ленин хотел перенести столицу за Урал

Где разместилась новая власть после переезда в Москву

Как пандемия испанки прошлась по ВЦИК

Что общего между Мавзолеем Ленина и Мемориалом Линкольна

Как менялась топонимика новой столицы

И многое другое!

Организационные детали