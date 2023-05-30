Лучшее время для экскурсии - с мая по сентябрь, когда погода в Москве наиболее комфортная для прогулок. В это время можно насладиться теплыми днями и ясным небом. Октябрь и апрель также подходят, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. Зимой экскурсия возможна, но потребуется теплая одежда, так как маршрут проходит на улице.

Эта экскурсия проведёт вас по ключевым местам Москвы, связанным с революционными событиями 1917-1918 годов. Вы узнаете о политической роли Большого театра, увидите Красную площадь и Зарядье, где происходили важные исторические события. Погружение в историю через рассказ о биопанке, Мавзолее Ленина и других значимых моментах. Это уникальная возможность увидеть Москву глазами участников тех событий

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Что вас ожидает?

Москва после обвала Российской Империи

Для одних это лекция-прогулка, для других — исторический блокбастер. Мы прогуляемся по центру города, который пережил 2 революции за один год. Фокусируемся на временном отрезке от февраля 1917-го до июля 1918-го, и хотя 100%-ой визуальной опоры для нашей темы в Москве не найти (как и в Санкт-Петербурге), мы увидим всё самое главное!

📣 На площади Революции разберёмся, о какой же революции идёт речь в этом названии, а ещё пройдёмся к Большому театру, узнаем о политической роли этого здания.

📣 На Красной площади увидим, где, по мнению некоторых историков, произошёл первый эпизод гражданской войны. Поговорим о советском биопанке, о том, что общего между Лениным и махатмами. Вы узнаете, как Москва стала коммунистической Меккой и как родилась идея её Каабы — Мавзолея.

📣 Прогуляемся по историческому району Зарядье — с парящего моста легко представить, как мог бы измениться облик Москвы, столицы Мировой революции. Я расскажу, как в Советской России ещё в 20-ые годы придумали музыку industrial и формат open air.

📣 Закончим экскурсию на Ивановской горке — после революции в Ивановском монастыре был устроен Исправдом, а в особняке Морозовых расположился штаб левых эсеров — эти радикалы, наследники народников и народовольцев, пытались предложить альтернативу большевикам. Почему экстремисты, убившие половину губернаторов, великого князя Сергея Александровича, премьер-министра П. А. Столыпина (в присутствии Николая II), — проиграли?

А ещё вы узнаете:

Почему Ленин хотел перенести столицу за Урал

Где разместилась новая власть после переезда в Москву

Как пандемия испанки прошлась по ВЦИК

Что общего между Мавзолеем Ленина и Мемориалом Линкольна

Как менялась топонимика новой столицы

И многое другое!

Организационные детали