Вы познакомитесь с удивительной и трагической историей 📖 строительства, разрушения и воссоздания Храма Христа Спасителя.

Вы узнаете при каких четырёх императорах создавался этот храм, почему он строился так долго ( почти 70 лет от момента закладки на Воробьёвых горах), а так же узнаете о том, ради какого грандиозного проекта он был разрушен.

Вы увидите внутреннее убранство Храма Христа Спасителя (верхний храм), познакомитесь с его святынями, увидите нижний Преображенский храм, а в завершении экскурсии 🧭 поднимитесь (на лифте) на смотровые площадки, откуда открывается потрясающий вид на Москву.

Экскурсия продлится 1 час и 40 минут.

Экскурсия может быть проведена по запросу, не только в те даты, которые указаны на сайте. Стоимость при этом не изменится.