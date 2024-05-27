Д Дмитрий Театрализованный тур «Привидения и ведьмы Москвы» с графом Сен-Жерменом Весело, интересно и атмосферно. И покатались и погуляли. Артистичный позитивный Сен Жермен) Посетили много интересных мест. Хорошо бы санитарную остановку чуть пораньше)

Т Татьяна Экскурсия Храм Христа Спасителя + смотровая площадка Очень понравилось, Елена молодец, очень интересно рассказывает, рекомендую

Т Тимофеев Экскурсия Храм Христа Спасителя + смотровая площадка Всё понравилось, было интересно слушать гида, все чётко и познавательно!

О Ольга Самый большой храм России (включен билет на смотровую площадку) Заказывали индивидуальную экскурсию с гидом Еленой. Остались очень довольны, место потрясающее, гид с горящими глазами рассказывала интересные истории. Спасибо большое за прекрасные впечатления!

А Анна Храм Христа Спасителя с посещением смотровых площадок читать дальше каждый уголок. Отдельно хочется отметить посещение смотровой площадки. Это пожалуй лучшие виды на Москву. Осмотр также сопровождался интересными историями и потрясающими фотографиями. Екатерина - интересная рассказчица, очень приятная, внимательная, слушали не отрываясь. Очень советуем выбрать именно эту экскурсию, точно не пожалеете! Брали индивидуальную экскурсию. Нашим гидом была Екатерина! Очень интересный рассказ об истории храма, об иконах, о интерьере, росписи, убранстве. Исследовали

Т Татьяна Московские сплетни литературного мира XX века Чудесный гид Наталья Николаевна, атмочфернпя экскурсия абсолютно полностью опрпадаашая ожидвния. Открыла для себя Москву совершенно с другой стороны Всегда незабываемы встречи с такими людьии Большое пребольщое спасибо за приятно проведенное время и всегда буду рада встрече с Вами

Н Наталья Храм Христа Спасителя с посещением смотровых площадок Все было очень интересно. Екатерину приятно было слушать - человек грамотный, увлечённый своим делом, эмоциональный. Экскурсия была ёмкой, доступной для восприятия.

К Кирилл Храм Христа Спасителя: индивидуальная экскурсия Очень душевный экскурсовод Майя!