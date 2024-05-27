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Групповая
4 часа
Театрализованный тур «Привидения и ведьмы Москвы» с графом Сен-Жерменом
Начало: СТ.М. Маяковская (ступеньки Театра Сатиры)
Расписание: Ср, Чт, Пт, Сб, Вс в 19:30
Завтра в 19:30
9 июня в 19:30
1 400₽ за человека
Групповая
2 часа
Экскурсия Храм Христа Спасителя + смотровая площадка
Начало: Москва, ул. Волхонка, д. 15
Расписание: суббота и праздники в 13:00
Завтра в 13:00
9 июня в 14:00
1 300₽ за человека
Аудиогид
1 час
Аудиоэкскурсия по непарадной Москве: от храма Христа Спасителя до Кремля
Начало: Улица Волхонка, 15
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время, напишите его в комментарии
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
1 090₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий27 мая 2024Весело, интересно и атмосферно. И покатались и погуляли. Артистичный позитивный Сен Жермен) Посетили много интересных мест. Хорошо бы санитарную остановку чуть пораньше)
- ТТатьяна26 мая 2024Очень понравилось, Елена молодец, очень интересно рассказывает, рекомендую
- ТТимофеев26 мая 2024Всё понравилось, было интересно слушать гида, все чётко и познавательно!
- ООльга24 сентября 2023Самый большой храм России (включен билет на смотровую площадку)Заказывали индивидуальную экскурсию с гидом Еленой. Остались очень довольны, место потрясающее, гид с горящими глазами рассказывала интересные истории. Спасибо большое за прекрасные впечатления!
- ААнна15 июня 2023Храм Христа Спасителя с посещением смотровых площадокБрали индивидуальную экскурсию. Нашим гидом была Екатерина! Очень интересный рассказ об истории храма, об иконах, о интерьере, росписи, убранстве. Исследовали
- ТТатьяна12 февраля 2023Московские сплетни литературного мира XX векаЧудесный гид Наталья Николаевна, атмочфернпя экскурсия абсолютно полностью опрпадаашая ожидвния. Открыла для себя Москву совершенно с другой стороны Всегда незабываемы встречи с такими людьии Большое пребольщое спасибо за приятно проведенное время и всегда буду рада встрече с Вами
- ННаталья3 февраля 2023Храм Христа Спасителя с посещением смотровых площадокВсе было очень интересно. Екатерину приятно было слушать - человек грамотный, увлечённый своим делом, эмоциональный. Экскурсия была ёмкой, доступной для восприятия.
- ККирилл6 августа 2022Храм Христа Спасителя: индивидуальная экскурсияОчень душевный экскурсовод Майя!
- ВВика27 марта 2021Очень здорово - всего понемногу, но классно, особенно истории и виды доставили больше впечатлений!
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Церковь Илии Пророка Обыденного»
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