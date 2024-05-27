Церковь Илии Пророка Обыденного – экскурсии в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «Церковь Илии Пророка Обыденного» в Москве, цены от 1 090 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Театрализованный тур «Привидения и ведьмы Москвы» с графом Сен-Жерменом
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
648 отзывов
Театрализованный тур «Привидения и ведьмы Москвы» с графом Сен-Жерменом
Начало: СТ.М. Маяковская (ступеньки Театра Сатиры)
Расписание: Ср, Чт, Пт, Сб, Вс в 19:30
Завтра в 19:30
9 июня в 19:30
1 400 за человека
Экскурсия Храм Христа Спасителя + смотровая площадка
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
299 отзывов
Экскурсия Храм Христа Спасителя + смотровая площадка
Начало: Москва, ул. Волхонка, д. 15
Расписание: суббота и праздники в 13:00
Завтра в 13:00
9 июня в 14:00
1 300 за человека
Аудиоэкскурсия по непарадной Москве: от храма Христа Спасителя до Кремля
🚶 Пешая
Аудиогид
1 час
1 отзыв
Аудиоэкскурсия по непарадной Москве: от храма Христа Спасителя до Кремля
Начало: Улица Волхонка, 15
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время, напишите его в комментарии
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
1 090 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    27 мая 2024
    Театрализованный тур «Привидения и ведьмы Москвы» с графом Сен-Жерменом
    Весело, интересно и атмосферно. И покатались и погуляли. Артистичный позитивный Сен Жермен) Посетили много интересных мест. Хорошо бы санитарную остановку чуть пораньше)
  • Т
    Татьяна
    26 мая 2024
    Экскурсия Храм Христа Спасителя + смотровая площадка
    Очень понравилось, Елена молодец, очень интересно рассказывает, рекомендую
  • Т
    Тимофеев
    26 мая 2024
    Экскурсия Храм Христа Спасителя + смотровая площадка
    Всё понравилось, было интересно слушать гида, все чётко и познавательно!
  • О
    Ольга
    24 сентября 2023
    Самый большой храм России (включен билет на смотровую площадку)
    Заказывали индивидуальную экскурсию с гидом Еленой. Остались очень довольны, место потрясающее, гид с горящими глазами рассказывала интересные истории. Спасибо большое за прекрасные впечатления!
  • А
    Анна
    15 июня 2023
    Храм Христа Спасителя с посещением смотровых площадок
    Брали индивидуальную экскурсию. Нашим гидом была Екатерина! Очень интересный рассказ об истории храма, об иконах, о интерьере, росписи, убранстве. Исследовали
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    каждый уголок. Отдельно хочется отметить посещение смотровой площадки. Это пожалуй лучшие виды на Москву. Осмотр также сопровождался интересными историями и потрясающими фотографиями. Екатерина - интересная рассказчица, очень приятная, внимательная, слушали не отрываясь. Очень советуем выбрать именно эту экскурсию, точно не пожалеете!

  • Т
    Татьяна
    12 февраля 2023
    Московские сплетни литературного мира XX века
    Чудесный гид Наталья Николаевна, атмочфернпя экскурсия абсолютно полностью опрпадаашая ожидвния. Открыла для себя Москву совершенно с другой стороны Всегда незабываемы встречи с такими людьии Большое пребольщое спасибо за приятно проведенное время и всегда буду рада встрече с Вами
  • Н
    Наталья
    3 февраля 2023
    Храм Христа Спасителя с посещением смотровых площадок
    Все было очень интересно. Екатерину приятно было слушать - человек грамотный, увлечённый своим делом, эмоциональный. Экскурсия была ёмкой, доступной для восприятия.
  • К
    Кирилл
    6 августа 2022
    Храм Христа Спасителя: индивидуальная экскурсия
    Очень душевный экскурсовод Майя!
  • В
    Вика
    27 марта 2021
    Аудиоэкскурсия по непарадной Москве: от храма Христа Спасителя до Кремля
    Очень здорово - всего понемногу, но классно, особенно истории и виды доставили больше впечатлений!

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Церковь Илии Пророка Обыденного»

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  1. Театрализованный тур «Привидения и ведьмы Москвы» с графом Сен-Жерменом
  2. Экскурсия Храм Христа Спасителя + смотровая площадка
  3. Аудиоэкскурсия по непарадной Москве: от храма Христа Спасителя до Кремля
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  1. Самое главное
  2. Красная площадь
  3. Кремль
  4. Китай-город
  5. Никольская улица
  6. Александровский сад
  7. Храм Христа Спасителя
  8. Патриаршие пруды
  9. Зарядье
  10. Набережная
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Сейчас в Москве в категории "Церковь Илии Пророка Обыденного" можно забронировать 3 экскурсии от 1 090 до 1 400. Туристы уже оставили гидам 948 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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