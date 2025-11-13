Храм Христа Спасителя — не только всенародно любимая святыня, но и сокровищница художественных смыслов и идей.
Его декор и убранство сродни увлекательной книге, которую хочется рассматривать, изучать и расшифровывать.
Мы раскроем для вас символику интерьера храма, поможем почувствовать его масштаб и величие и оценить мастерство архитекторов и художников.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Описание экскурсии
История строительства, разрушения и воссоздания
- Узнаете, как храм был задуман в честь победы над Наполеоном и строился более 40 лет, преодолевая множество трудностей.
- Поймёте, почему храм был разрушен в 1931 году по приказу Сталина и заменён бассейном «Москва».
Архитектура и святыни
- Рассмотрите уникальные архитектурные особенности храма, включая золотые купола, множество мозаичных икон и массивные колокола.
- Узнаете о значении росписей, которые покрывают стены и своды храма.
- Расшифруете главные образа, включая икону Николая Чудотворца и икону Божией Матери «Владимирская».
- Исследуете скрытые символы и детали, которые отражают значимые вехи в истории России и православной церкви.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей профессиональной команды.
- Вход в храм может быть ограничен из-за религиозных мероприятий. В таких случаях экскурсия проходит только вокруг здания.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Храма Христа Спасителя
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 24098 туристов
Стремимся вывести сферу туризма в России и Казахстане на новый уровень и сделать каждое путешествие по этим странам особенным. Именно поэтому, выбирая экскурсию с нами, вы гарантированно получаете высокий уровень сервиса и организации.Задать вопрос
