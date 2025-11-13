Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Храм Христа Спасителя — не только всенародно любимая святыня, но и сокровищница художественных смыслов и идей.



Его декор и убранство сродни увлекательной книге, которую хочется рассматривать, изучать и расшифровывать.



Мы раскроем для вас символику интерьера храма, поможем почувствовать его масштаб и величие и оценить мастерство архитекторов и художников.