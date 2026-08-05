Храм Василия Блаженного — одно из самых узнаваемых мест России. С ним связано множество исторических событий, легенд и загадок.
Мы не только вспомним, какое место он занимает в русской культуре, но и попробуем «вывернуть» собор наизнанку, чтобы понять, как он устроен. Вы увидите инженерные решения, которыми средневековые зодчие опередили своё время.
Мы не только вспомним, какое место он занимает в русской культуре, но и попробуем «вывернуть» собор наизнанку, чтобы понять, как он устроен. Вы увидите инженерные решения, которыми средневековые зодчие опередили своё время.
Описание экскурсии
Интерьеры и росписи храма. Рассмотрим внутреннее убранство собора и поговорим о его необычной архитектуре.
Подклет и галереи. Пройдём по подклету, внешним и внутренним галереям, чтобы увидеть храм с непривычного ракурса.
Плоский кирпичный свод. Разберёмся, как он устроен и почему считается выдающимся инженерным решением своего времени.
Место захоронения Василия Блаженного. Вспомним, кем был святой, чьё имя сегодня носит собор.
Также вы узнаете:
- кто мог построить храм и почему версия об итальянских мастерах считается одной из самых убедительных
- каким историческим событиям и праздникам посвящены отдельные церкви собора
- как создаётся уникальная акустика внутри храма
- какие инженерные приёмы использовали мастера 16 века и почему многие из них актуальны до сих пор
Организационные детали
- В стоимость экскурсии входят радиогиды и наушники. При желании вы можете использовать собственные проводные наушники с разъёмом mini jack 3,5 мм
- Билеты в храм покупать не нужно
- Обратите внимание, будет пеший подъём по высоким ступеням
- Около 30 минут экскурсия проходит на улице
- С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|3600 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У макета перед входом в храм Василия Блаженного
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Глазами инженера — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 1693 туристов
«Глазами инженера» — образовательно-экскурсионная компания. Мы рассказываем об архитектуре и памятниках инженерного искусства, чтобы формировать более осознанное отношение к городу, а каждую прогулку превратить в увлекательное путешествие. Мы делаем экскурсии, лекции, туры, а также постоянно экспериментируем с форматами: проводим лекции с дегустациями «Вино глазами инженера», экскурсии с VR-очками, велоэкскурсии, интерактивные мастер-классы для детей и многое другое.
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