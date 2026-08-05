Храм Василия Блаженного — одно из самых узнаваемых мест России. С ним связано множество исторических событий, легенд и загадок. Мы не только вспомним, какое место он занимает в русской культуре, но и попробуем «вывернуть» собор наизнанку, чтобы понять, как он устроен. Вы увидите инженерные решения, которыми средневековые зодчие опередили своё время.

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Описание экскурсии

Интерьеры и росписи храма. Рассмотрим внутреннее убранство собора и поговорим о его необычной архитектуре.

Подклет и галереи. Пройдём по подклету, внешним и внутренним галереям, чтобы увидеть храм с непривычного ракурса.

Плоский кирпичный свод. Разберёмся, как он устроен и почему считается выдающимся инженерным решением своего времени.

Место захоронения Василия Блаженного. Вспомним, кем был святой, чьё имя сегодня носит собор.

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