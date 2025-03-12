За один час участники смогут прикоснуться к сердцу Москвы, посетив Красную площадь.
В ходе экскурсии перед ними предстанут величественные стены и башни Кремля, знаменитый храм Василия Блаженного, Мавзолей Ленина и Лобное место. Участники услышат бой курантов и увидят смену почётного караула.
Гид расскажет о традициях, связанных с Иверской иконой, а также о тайнах, скрытых под гранитной брусчаткой площади
В ходе экскурсии перед ними предстанут величественные стены и башни Кремля, знаменитый храм Василия Блаженного, Мавзолей Ленина и Лобное место. Участники услышат бой курантов и увидят смену почётного караула.
Гид расскажет о традициях, связанных с Иверской иконой, а также о тайнах, скрытых под гранитной брусчаткой площади
7 причин купить эту экскурсию
- 🔍 Узнать секреты Кремля
- ⏱️ Всего за час
- 👣 Пешеходная прогулка
- 🎯 Исторические факты
- 🕰️ Бой курантов
- 🔒 Тайны Ленина
- 👥 Групповая атмосфера
Что можно увидеть
- Кремль
- Храм Василия Блаженного
- Мавзолей Ленина
- Лобное место
- ГУМ
Описание экскурсии
С 17 века существовала традиция — перед тем, как зайти на Красную площадь и в Кремль, нужно было приложиться к Иверской иконе Божией Матери в часовне у Воскресенских ворот. Об этой и других традициях я расскажу вам на экскурсии! Вы узнаете, что хотели построить на том месте, где сейчас стоит ГУМ, что спрятано под гранитной брусчаткой и куда делся фонтан, струи которого взмывали вверх на 26 метров.
Вы услышите:
- Об устройстве кремлёвских стен и о том, что представляют собой звёзды Кремля
- Истории казней и покушений на Красной площади
- Секреты сохранности тела Ленина
- Тайны монетного двора
- Где работал Сталин и работает Путин
- Как соколы, ястребы и полярные совы охраняют общественный порядок
- Где в Москве через плечо выбрасывают лишние деньги
- И многое другое
Организационные детали
- Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных затрат
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Её забронировали уже 14 раз на ближайшие дниЗабронировать экскурсию
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|667 ₽
|Дети до 16 лет
|534 ₽
|Пенсионеры
|534 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Манежной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Москве
Провёл экскурсии для 3670 туристов
Меня зовут Сергей. Со студенческих лет люблю узнавать и собирать интересные факты и истории о любимом городе. Сначала делился своими знаниями только с друзьями, поэтому до сих пор мои экскурсии — это дружеские прогулки, на которых всегда царят яркие эмоции, позитивный настрой и живое общение. В наличии историческое образование, аккредитация Комитета по туризму города Москвы и всегда хорошее настроение.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 61 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Анастасия
12 мар 2025
Понравилось 😻 Все супер, много новых фактов про сердце столицы 👍
Татьяна
12 мар 2025
Сергей потрясающий рассказчик
Парадокс экскурсии в том, что вы не уходите дальше 500 м от точки старта, но при этом столько информации и удивительных фактов
Была кучу раз на КП, но не знала и 5 процентов от той информации, что рассказал Сергей
Приятный голос экскурсовода- бонус программы
Цена низкая, результат высокий
Благодарю 🙏
Парадокс экскурсии в том, что вы не уходите дальше 500 м от точки старта, но при этом столько информации и удивительных фактов
Была кучу раз на КП, но не знала и 5 процентов от той информации, что рассказал Сергей
Приятный голос экскурсовода- бонус программы
Цена низкая, результат высокий
Благодарю 🙏
Даниил
27 янв 2025
Экскурсия прошла просто замечательно! Сергей выдал нам спец аппаратуру, чтобы было все точно слышно. Рассказ подкреплял фотографиями на планшете, что позволяло видеть «до» и « после». Были интересно и увлекательно
В
Вячеслав
23 янв 2025
Экскурсия замечательная! Мы с мужем в восторге, а нас,коренных москвичей, очень трудно удивить рассказами о историм родного города. но Сергею это удалось. Подача материала просто класс!!! Чувствуется профессионализм и прекрассное знание истории России.
Всем советую сходить на эту экскурсию с детьми, внуками-получите истинное удовольствие.
Сергей, СПАСИБО!!! Планируем новую встречу с Вами уже на другой экскурсии.
Всем советую сходить на эту экскурсию с детьми, внуками-получите истинное удовольствие.
Сергей, СПАСИБО!!! Планируем новую встречу с Вами уже на другой экскурсии.
В
Вера
17 янв 2025
Наша Экскурсия состоялась 16 января 2025 г.
Дул пронизывающий ветер, но это не испортило нашу прогулку. Она началась с барабанного боя. Рота почетного караула промаршировала в Александровский сад, к могиле Неизвестного
Дул пронизывающий ветер, но это не испортило нашу прогулку. Она началась с барабанного боя. Рота почетного караула промаршировала в Александровский сад, к могиле Неизвестного
Анна
13 янв 2025
Замечательная экскурсия по Красной площади с Сергеем! Материал экскурсии преподнесен качественно и, в тоже время, легко для восприятия, что было крайне важно, поскольку мы были с подростками, которых сложно увлечь)
Все четко, последовательно, с примерами, рекомендуем!!!!
Все четко, последовательно, с примерами, рекомендуем!!!!
Л
Лилия
5 янв 2025
Хочу поблагодарить Сергея за замечательную экскурсию. Она была очень интересной и познавательной,в восторге были не только дети, но и взрослые. Особенно впечатлило, как Сергей умело связывал исторические факты с современными
Степан
5 янв 2025
За достаточно не большое время грамотный и увлеченный гид Сергей мастерски поведал нам о богатой истории этого знаменательного места, раскрывая его культурное и политическое значение. Позволил нам окунуться в атмосферу вековых традиций и современности, а живые рассказы о ключевых событиях, связанных с Красной площадью, сделали экскурсию по-настоящему увлекательной. Ребёнку 10-ти лет, было тоже интересно.
A
Anton
5 янв 2025
На месте без опозданий. Все по делу. Материал преподносится доступным языком и взрослым, и подросткам. Было интересно, спасибо!
Екатерина
3 янв 2025
Отшичная экскурсия, удивил гид представлением старых монет) все здорово
О
Ольга
29 дек 2024
Гости города обязательно приобретайте эту экскурсию. Прекрасная экскурсия от не менее прекрасного гида! Сергей рассказал «тайны» города, в связи с чем, гулять по центру стало неимоверно интересно! Сергей одел на
С
Светлана
25 дек 2024
Спасибо большое, Сергею, за экскурсию, проведённую для наших детей и родителей!!! Узнали много нового, время пролетело незаметно!!! Всем было очень интересно, весело и познавательно!!!
Элене
14 дек 2024
Большое спасибо Сергею! Очень увлекательная и интересная экскурсия. Сергей рассказал нам много интересных фактов о Московском Кремле. Особенно впечатлили древние монеты, которые нам показал Сергей.
А
Алена
4 дек 2024
Несмотря на сомнительную погоду, гид не только не отменил мероприятие, но и сделал его персональным) Сергей увлекательно рассказал историю Красной Площади, а еще казней и пыток, денег, Ленина и геральдики)
Даже пасмурное небо не смогло испортить впечатления от прогулки!
Большое спасибо за чудесную экскурсию!
Даже пасмурное небо не смогло испортить впечатления от прогулки!
Большое спасибо за чудесную экскурсию!
О
Ольга
19 окт 2024
Интересная экскурсия!
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