Анастасия Понравилось 😻 Все супер, много новых фактов про сердце столицы 👍

Татьяна Сергей потрясающий рассказчик

Парадокс экскурсии в том, что вы не уходите дальше 500 м от точки старта, но при этом столько информации и удивительных фактов



Была кучу раз на КП, но не знала и 5 процентов от той информации, что рассказал Сергей



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Благодарю 🙏

Даниил читать дальше слушать историю этого уникального места. Посетили Александровский сад и даже застали СМЕНУ КАРАУЛА! Зрелище, конечно, незабываемое. Было много чувства юмора. Информацию Сергей подавал легко и очень доступно, на все вопросы отвечал увлеченно. Также удалось услышать и увидеть бой курантов. Рекомендую однозначно к посещению!!! Экскурсия прошла просто замечательно! Сергей выдал нам спец аппаратуру, чтобы было все точно слышно. Рассказ подкреплял фотографиями на планшете, что позволяло видеть «до» и « после». Были интересно и увлекательно

В Вячеслав Экскурсия замечательная! Мы с мужем в восторге, а нас,коренных москвичей, очень трудно удивить рассказами о историм родного города. но Сергею это удалось. Подача материала просто класс!!! Чувствуется профессионализм и прекрассное знание истории России.

Всем советую сходить на эту экскурсию с детьми, внуками-получите истинное удовольствие.

Сергей, СПАСИБО!!! Планируем новую встречу с Вами уже на другой экскурсии.

В Вера

Дул пронизывающий ветер, но это не испортило нашу прогулку. Она началась с барабанного боя. Рота почетного караула промаршировала в Александровский сад, к могиле Неизвестного читать дальше солдата, где президенты России и Ирана должны были возлагать цветы.

Экскурсия предназначалась моей американской подруге. Казалось, про Красную площадь известно все что только можно, но и я узнала много интересных фактов и деталей, в частности о Храме Василия Блаженного, о стенах Кремля. О казнях петровских времён. Кремлевские стены хранят свои тайны до сих пор.

ГУМ. В начале 30-х годов ХХ века торговля в ГУМе почти прекратилась. Его помещения заселили советские учреждения.

После экскурсии мы посетили мавзолей Ленина. Это отдельная история.

Одним словом, приходите, и вы не пожалеете! Наша Экскурсия состоялась 16 января 2025 г.Дул пронизывающий ветер, но это не испортило нашу прогулку. Она началась с барабанного боя. Рота почетного караула промаршировала в Александровский сад, к могиле Неизвестного

Анна Замечательная экскурсия по Красной площади с Сергеем! Материал экскурсии преподнесен качественно и, в тоже время, легко для восприятия, что было крайне важно, поскольку мы были с подростками, которых сложно увлечь)

Все четко, последовательно, с примерами, рекомендуем!!!!

Л Лилия читать дальше реалиями, что позволило нам по-новому взглянуть на столицу. Мы узнали много много нового и вдохновились на дальнейшие обсуждения.

Экскурсия идеально продумана, все по секунду распланирована.

Огромным плюсом было наличие радиогида.

Если в ваших планах весело, легко и познавательно провести время, то записывайтесь к Сергею, не пожалеете Хочу поблагодарить Сергея за замечательную экскурсию. Она была очень интересной и познавательной,в восторге были не только дети, но и взрослые. Особенно впечатлило, как Сергей умело связывал исторические факты с современными

Степан За достаточно не большое время грамотный и увлеченный гид Сергей мастерски поведал нам о богатой истории этого знаменательного места, раскрывая его культурное и политическое значение. Позволил нам окунуться в атмосферу вековых традиций и современности, а живые рассказы о ключевых событиях, связанных с Красной площадью, сделали экскурсию по-настоящему увлекательной. Ребёнку 10-ти лет, было тоже интересно.

A Anton На месте без опозданий. Все по делу. Материал преподносится доступным языком и взрослым, и подросткам. Было интересно, спасибо!

Екатерина Отшичная экскурсия, удивил гид представлением старых монет) все здорово

О Ольга читать дальше нас наушники, чтобы мы его слышали лучше, показывал на планшете фотографии и давал нам сравнить Москву «до» и в «настоящее время»! При следующем посещении города обязательно схожу снова на экскурсию к Сергею. Благодарю Сергея за его профессионализм и прекрасное проведенное время! С наступающим Новым годом! 🎄✨💫🎉🎊❄️🍊🍾🥂 Гости города обязательно приобретайте эту экскурсию. Прекрасная экскурсия от не менее прекрасного гида! Сергей рассказал «тайны» города, в связи с чем, гулять по центру стало неимоверно интересно! Сергей одел на

С Светлана Спасибо большое, Сергею, за экскурсию, проведённую для наших детей и родителей!!! Узнали много нового, время пролетело незаметно!!! Всем было очень интересно, весело и познавательно!!!

Элене Большое спасибо Сергею! Очень увлекательная и интересная экскурсия. Сергей рассказал нам много интересных фактов о Московском Кремле. Особенно впечатлили древние монеты, которые нам показал Сергей.

А Алена Несмотря на сомнительную погоду, гид не только не отменил мероприятие, но и сделал его персональным) Сергей увлекательно рассказал историю Красной Площади, а еще казней и пыток, денег, Ленина и геральдики)

Даже пасмурное небо не смогло испортить впечатления от прогулки!

Большое спасибо за чудесную экскурсию!