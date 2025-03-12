Будни Красной площади - групповая экспресс-экскурсия

Погрузитесь в атмосферу Москвы, исследуя Красную площадь и её тайны. Узнайте о традициях и секретах Кремля за короткое время
За один час участники смогут прикоснуться к сердцу Москвы, посетив Красную площадь.

В ходе экскурсии перед ними предстанут величественные стены и башни Кремля, знаменитый храм Василия Блаженного, Мавзолей Ленина и Лобное место. Участники услышат бой курантов и увидят смену почётного караула.

Гид расскажет о традициях, связанных с Иверской иконой, а также о тайнах, скрытых под гранитной брусчаткой площади
5
61 отзыв

7 причин купить эту экскурсию

  • 🔍 Узнать секреты Кремля
  • ⏱️ Всего за час
  • 👣 Пешеходная прогулка
  • 🎯 Исторические факты
  • 🕰️ Бой курантов
  • 🔒 Тайны Ленина
  • 👥 Групповая атмосфера
Будни Красной площади - групповая экспресс-экскурсия
Будни Красной площади - групповая экспресс-экскурсия
Будни Красной площади - групповая экспресс-экскурсия
Ближайшие даты:
17
мар24
мар28
мар31
мар2
апр4
апр7
апр
Время начала: 17:45, 19:45

Что можно увидеть

  • Кремль
  • Храм Василия Блаженного
  • Мавзолей Ленина
  • Лобное место
  • ГУМ

Описание экскурсии

С 17 века существовала традиция — перед тем, как зайти на Красную площадь и в Кремль, нужно было приложиться к Иверской иконе Божией Матери в часовне у Воскресенских ворот. Об этой и других традициях я расскажу вам на экскурсии! Вы узнаете, что хотели построить на том месте, где сейчас стоит ГУМ, что спрятано под гранитной брусчаткой и куда делся фонтан, струи которого взмывали вверх на 26 метров.

Вы услышите:

  • Об устройстве кремлёвских стен и о том, что представляют собой звёзды Кремля
  • Истории казней и покушений на Красной площади
  • Секреты сохранности тела Ленина
  • Тайны монетного двора
  • Где работал Сталин и работает Путин
  • Как соколы, ястребы и полярные совы охраняют общественный порядок
  • Где в Москве через плечо выбрасывают лишние деньги
  • И многое другое

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных затрат
Остались вопросы?

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 14 раз на ближайшие дни
Забронировать экскурсию

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный667 ₽
Дети до 16 лет534 ₽
Пенсионеры534 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Манежной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 61 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
61
4
3
2
1

Фотографии от путешественников

Будни Красной площади - групповая экспресс-экскурсия (Татьяна)Будни Красной площади - групповая экспресс-экскурсия (Татьяна)Будни Красной площади - групповая экспресс-экскурсия (Татьяна)Будни Красной площади - групповая экспресс-экскурсия (Татьяна)Будни Красной площади - групповая экспресс-экскурсия (Татьяна)Будни Красной площади - групповая экспресс-экскурсия (Даниил)Будни Красной площади - групповая экспресс-экскурсия (Даниил)Будни Красной площади - групповая экспресс-экскурсия (Даниил)Будни Красной площади - групповая экспресс-экскурсия (Даниил)Будни Красной площади - групповая экспресс-экскурсия (Даниил)Будни Красной площади - групповая экспресс-экскурсия (Даниил)Будни Красной площади - групповая экспресс-экскурсия (Анна)Будни Красной площади - групповая экспресс-экскурсия (Анна)Будни Красной площади - групповая экспресс-экскурсия (Анна)Будни Красной площади - групповая экспресс-экскурсия (Анна)Будни Красной площади - групповая экспресс-экскурсия (Анна)Будни Красной площади - групповая экспресс-экскурсия (Анна)Будни Красной площади - групповая экспресс-экскурсия (Ольга)Будни Красной площади - групповая экспресс-экскурсия (Ольга)Будни Красной площади - групповая экспресс-экскурсия (Ольга)Будни Красной площади - групповая экспресс-экскурсия (Ольга)Будни Красной площади - групповая экспресс-экскурсия (Ольга)Будни Красной площади - групповая экспресс-экскурсия (Ольга)Будни Красной площади - групповая экспресс-экскурсия (Ольга)Будни Красной площади - групповая экспресс-экскурсия (Элене)Будни Красной площади - групповая экспресс-экскурсия (Ирина)Будни Красной площади - групповая экспресс-экскурсия (Ирина)Будни Красной площади - групповая экспресс-экскурсия (Вера)Будни Красной площади - групповая экспресс-экскурсия (Вера)Будни Красной площади - групповая экспресс-экскурсия (Вера)
Анастасия
12 мар 2025
Понравилось 😻 Все супер, много новых фактов про сердце столицы 👍
Татьяна
12 мар 2025
Сергей потрясающий рассказчик
Парадокс экскурсии в том, что вы не уходите дальше 500 м от точки старта, но при этом столько информации и удивительных фактов

Была кучу раз на КП, но не знала и 5 процентов от той информации, что рассказал Сергей

Приятный голос экскурсовода- бонус программы
Цена низкая, результат высокий
Благодарю 🙏
Сергей потрясающий рассказчикСергей потрясающий рассказчикСергей потрясающий рассказчикСергей потрясающий рассказчикСергей потрясающий рассказчик
Даниил
27 янв 2025
Экскурсия прошла просто замечательно! Сергей выдал нам спец аппаратуру, чтобы было все точно слышно. Рассказ подкреплял фотографиями на планшете, что позволяло видеть «до» и « после». Были интересно и увлекательно
читать дальше

слушать историю этого уникального места. Посетили Александровский сад и даже застали СМЕНУ КАРАУЛА! Зрелище, конечно, незабываемое. Было много чувства юмора. Информацию Сергей подавал легко и очень доступно, на все вопросы отвечал увлеченно. Также удалось услышать и увидеть бой курантов. Рекомендую однозначно к посещению!!!

Экскурсия прошла просто замечательно! Сергей выдал нам спец аппаратуру, чтобы было все точно слышно. Рассказ подкреплялЭкскурсия прошла просто замечательно! Сергей выдал нам спец аппаратуру, чтобы было все точно слышно. Рассказ подкреплялЭкскурсия прошла просто замечательно! Сергей выдал нам спец аппаратуру, чтобы было все точно слышно. Рассказ подкреплялЭкскурсия прошла просто замечательно! Сергей выдал нам спец аппаратуру, чтобы было все точно слышно. Рассказ подкреплялЭкскурсия прошла просто замечательно! Сергей выдал нам спец аппаратуру, чтобы было все точно слышно. Рассказ подкреплялЭкскурсия прошла просто замечательно! Сергей выдал нам спец аппаратуру, чтобы было все точно слышно. Рассказ подкреплял
В
23 янв 2025
Экскурсия замечательная! Мы с мужем в восторге, а нас,коренных москвичей, очень трудно удивить рассказами о историм родного города. но Сергею это удалось. Подача материала просто класс!!! Чувствуется профессионализм и прекрассное знание истории России.
Всем советую сходить на эту экскурсию с детьми, внуками-получите истинное удовольствие.
Сергей, СПАСИБО!!! Планируем новую встречу с Вами уже на другой экскурсии.
В
17 янв 2025
Наша Экскурсия состоялась 16 января 2025 г.
Дул пронизывающий ветер, но это не испортило нашу прогулку. Она началась с барабанного боя. Рота почетного караула промаршировала в Александровский сад, к могиле Неизвестного
читать дальше

солдата, где президенты России и Ирана должны были возлагать цветы.
Экскурсия предназначалась моей американской подруге. Казалось, про Красную площадь известно все что только можно, но и я узнала много интересных фактов и деталей, в частности о Храме Василия Блаженного, о стенах Кремля. О казнях петровских времён. Кремлевские стены хранят свои тайны до сих пор.
ГУМ. В начале 30-х годов ХХ века торговля в ГУМе почти прекратилась. Его помещения заселили советские учреждения.
После экскурсии мы посетили мавзолей Ленина. Это отдельная история.
Одним словом, приходите, и вы не пожалеете!

Анна
13 янв 2025
Замечательная экскурсия по Красной площади с Сергеем! Материал экскурсии преподнесен качественно и, в тоже время, легко для восприятия, что было крайне важно, поскольку мы были с подростками, которых сложно увлечь)
Все четко, последовательно, с примерами, рекомендуем!!!!
Замечательная экскурсия по Красной площади с Сергеем! Материал экскурсии преподнесен качественно и, в тоже время, легкоЗамечательная экскурсия по Красной площади с Сергеем! Материал экскурсии преподнесен качественно и, в тоже время, легкоЗамечательная экскурсия по Красной площади с Сергеем! Материал экскурсии преподнесен качественно и, в тоже время, легкоЗамечательная экскурсия по Красной площади с Сергеем! Материал экскурсии преподнесен качественно и, в тоже время, легкоЗамечательная экскурсия по Красной площади с Сергеем! Материал экскурсии преподнесен качественно и, в тоже время, легкоЗамечательная экскурсия по Красной площади с Сергеем! Материал экскурсии преподнесен качественно и, в тоже время, легко
Л
5 янв 2025
Хочу поблагодарить Сергея за замечательную экскурсию. Она была очень интересной и познавательной,в восторге были не только дети, но и взрослые. Особенно впечатлило, как Сергей умело связывал исторические факты с современными
читать дальше

реалиями, что позволило нам по-новому взглянуть на столицу. Мы узнали много много нового и вдохновились на дальнейшие обсуждения.
Экскурсия идеально продумана, все по секунду распланирована.
Огромным плюсом было наличие радиогида.
Если в ваших планах весело, легко и познавательно провести время, то записывайтесь к Сергею, не пожалеете

Степан
5 янв 2025
За достаточно не большое время грамотный и увлеченный гид Сергей мастерски поведал нам о богатой истории этого знаменательного места, раскрывая его культурное и политическое значение. Позволил нам окунуться в атмосферу вековых традиций и современности, а живые рассказы о ключевых событиях, связанных с Красной площадью, сделали экскурсию по-настоящему увлекательной. Ребёнку 10-ти лет, было тоже интересно.
A
5 янв 2025
На месте без опозданий. Все по делу. Материал преподносится доступным языком и взрослым, и подросткам. Было интересно, спасибо!
Екатерина
3 янв 2025
Отшичная экскурсия, удивил гид представлением старых монет) все здорово
О
29 дек 2024
Гости города обязательно приобретайте эту экскурсию. Прекрасная экскурсия от не менее прекрасного гида! Сергей рассказал «тайны» города, в связи с чем, гулять по центру стало неимоверно интересно! Сергей одел на
читать дальше

нас наушники, чтобы мы его слышали лучше, показывал на планшете фотографии и давал нам сравнить Москву «до» и в «настоящее время»! При следующем посещении города обязательно схожу снова на экскурсию к Сергею. Благодарю Сергея за его профессионализм и прекрасное проведенное время! С наступающим Новым годом! 🎄✨💫🎉🎊❄️🍊🍾🥂

Гости города обязательно приобретайте эту экскурсию. Прекрасная экскурсия от не менее прекрасного гида! Сергей рассказал «тайны»Гости города обязательно приобретайте эту экскурсию. Прекрасная экскурсия от не менее прекрасного гида! Сергей рассказал «тайны»Гости города обязательно приобретайте эту экскурсию. Прекрасная экскурсия от не менее прекрасного гида! Сергей рассказал «тайны»Гости города обязательно приобретайте эту экскурсию. Прекрасная экскурсия от не менее прекрасного гида! Сергей рассказал «тайны»Гости города обязательно приобретайте эту экскурсию. Прекрасная экскурсия от не менее прекрасного гида! Сергей рассказал «тайны»Гости города обязательно приобретайте эту экскурсию. Прекрасная экскурсия от не менее прекрасного гида! Сергей рассказал «тайны»Гости города обязательно приобретайте эту экскурсию. Прекрасная экскурсия от не менее прекрасного гида! Сергей рассказал «тайны»
С
25 дек 2024
Спасибо большое, Сергею, за экскурсию, проведённую для наших детей и родителей!!! Узнали много нового, время пролетело незаметно!!! Всем было очень интересно, весело и познавательно!!!
Элене
14 дек 2024
Большое спасибо Сергею! Очень увлекательная и интересная экскурсия. Сергей рассказал нам много интересных фактов о Московском Кремле. Особенно впечатлили древние монеты, которые нам показал Сергей.
Большое спасибо Сергею! Очень увлекательная и интересная экскурсия. Сергей рассказал нам много интересных фактов о Московском
А
4 дек 2024
Несмотря на сомнительную погоду, гид не только не отменил мероприятие, но и сделал его персональным) Сергей увлекательно рассказал историю Красной Площади, а еще казней и пыток, денег, Ленина и геральдики)
Даже пасмурное небо не смогло испортить впечатления от прогулки!
Большое спасибо за чудесную экскурсию!
О
19 окт 2024
Интересная экскурсия!

Похожие экскурсии из Москвы

Красная площадь: было - стало (в мини-группе)
Пешая
1.5 часа
9 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Красная площадь: было - стало
Погрузитесь в историю Красной площади, узнавая о её прошлом и настоящем, и откройте для себя тайны, скрытые в её архитектуре и событиях
Начало: У метро Охотный ряд
Расписание: в понедельник в 11:00 и 13:30
24 мар в 11:00
31 мар в 11:00
1000 ₽ за человека
Москва за 5 часов: must-see обзорная и Красная площадь
Пешая
На автобусе
5 часов
682 отзыва
Групповая
Обзорная экскурсия по Москве с прогулкой - 5 часов
Откройте для себя величие Москвы, её исторические памятники и архитектурные шедевры в компании знающего гида
Начало: Красная площадь
Расписание: Ежедневно в 11:30
20 мар в 11:30
21 мар в 11:30
от 1600 ₽ за человека
Красная площадь за час
Пешая
1 час
55 отзывов
Индивидуальная
до 15 чел.
Красная площадь за час
Познакомьтесь с легендарной Красной площадью за час. Откройте для себя историю и архитектуру Москвы, развейте мифы и насладитесь атмосферой
Завтра в 09:00
19 мар в 09:00
от 8000 ₽ за всё до 15 чел.