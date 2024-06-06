Экскурсии по Поклонной горе в Москве

Найдено 15 экскурсий в категории «Поклонная гора» в Москве, цены от 900 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Влюбиться в Москву за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
227 отзывов
Влюбиться в Москву: Однодневное путешествие
Исследуйте красоту Москвы, её исторические уголки и современные достопримечательности, наслаждаясь комфортом индивидуальной поездки
3 июля в 09:00
4 июля в 09:00
10 000 за всё до 4 чел.
Классическая обзорная экскурсия по Москве на автобусе
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
1020 отзывов
Классическая обзорная экскурсия по Москве на автобусе
Увидеть главные достопримечательности и посетить лучшие смотровые площадки
Начало: У входа на Красную площадь, рядом с нулевым киломе...
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1 100 за человека
Знакомство с матушкой Москвой. Групповой обзорный тур на автобусе
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
2 часа
94 отзыва
Обзорная экскурсия по Москве на автобусе с гидами канала Москва 24
Погрузитесь в историю и современность Москвы в комфортной обзорной поездке с профессиональными гидами
Начало: Возле парка «Зарядье»
Расписание: ежедневно в 12:00, 13:00, 15:00, 16:00 и 18:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
13301 197 за человека
Поклонная гора: голоса героев сквозь века
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
9 отзывов
Поклонная гора: голоса героев сквозь века
Прогуляться от Триумфальной арки до музея Победы и изучить один из самых знаковых мемориалов страны
Начало: У метро Парк Победы
16 июня в 08:30
19 июня в 17:30
5 500 за всё до 5 чел.
Квест по Поклонной горе «Память о победах»
🚶 Пешая
Квест
2 часа
6 отзывов
Квест по Поклонной горе «Память о победах»
Страницы военной истории России в интерактивной экскурсии для детей и взрослых
Начало: М. Парк Победы
10 июня в 12:00
11 июня в 10:00
7 000 за всё до 5 чел.
Храмы и памятники Парка Победы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
6 отзывов
Храмы и памятники Парка Победы
Познакомиться с достопримечательностями одного из крупнейших мемориальных комплексов России и мира
Начало: у станции метро Парк Победы
10 июня в 13:30
12 июня в 13:30
5 500 за всё до 12 чел.
Детям о войне: экскурсия-квест в Музее Победы
🚶 Пешая
Квест
2 часа
9 отзывов
Детям о войне: экскурсия-квест в Музее Победы
Рассмотреть диорамы битв, выполнить интересные задания и услышать о героях Отечественной войны
Начало: У входа в Музей Победы
11 июня в 12:00
12 июня в 10:00
8 500 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка по Москва-Сити и окрестностям
🚶 Пешая
скидка
30%
Фотопрогулка
2 часа
3 отзыва
Фотопрогулка по Москва-Сити и окрестностям
Исследовать один из самых эклектичных районов столицы и получить на память профессиональные снимки
Начало: У метро Парк Победы
Завтра в 15:00
9 июня в 13:00
79005 530 за всё до 2 чел.
Парк Победы: экскурсия для школьников
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Парк Победы: экскурсия для школьников
Изучить символику мемориала, послушать военные песни, узнать о подвигах героев и почтить их память
Начало: У метро Парк Победы
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
8 400 за всё до 6 чел.
Поклонная гора: отблески войны 1812 года
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Поклонная гора: отблески войны 1812 года
Осветить несколько эпох в истории Москвы: от вторжения Наполеона до наших дней
12 июня в 08:00
14 июня в 18:30
1200900 за человека
Автобусная экскурсия «Москва: из прошлого в будущее» + канатная дорога и PANORAMA360 в Москва-Сити
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
13 отзывов
Автобусная экскурсия «Москва: из прошлого в будущее» + канатная дорога и PANORAMA360 в Москва-Сити
Отправиться из исторического центра по лучшим видовым местам и на смотровую площадку на высоте 374 м
Начало: в районе станции метро «Охотный ряд»
Завтра в 11:00
11 июня в 11:00
5 350 за человека
Испытания Великой Отечественной войны. Экскурсия в Музей Победы
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Испытания Великой Отечественной войны. Экскурсия в Музей Победы
Узнать больше о важной вехе в истории нашей страны в интерактивном пространстве
Начало: У выхода из метро «Парк Победы»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
6 000 за всё до 10 чел.
Шифровка разведчика. Детский квест по парку Победы
🚶 Пешая
Квест
2 часа
Шифровка разведчика. Детский квест по парку Победы
На 2 часа стать агентом разведки и раскрыть военную тайну
Начало: метро Парк Победы
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
8 000 за всё до 10 чел.
Фотоквест на Поклонной горе «Мы пишем историю»
🚶 Пешая
скидка
15%
Квест
1.5 часа
Фотоквест на Поклонной горе «Мы пишем историю»
Почувствовать себя военкором: собрать информацию и выпустить боевой листок
Начало: В парке Победы
11 июня в 10:30
14 июня в 10:30
70005 950 за всё до 10 чел.
По парку Победы: групповая экскурсия
🚶 Пешая
Групповая
4 часа
По парку Победы: групповая экскурсия
Осмотреть военную технику и посетить Центральный музей Великой Отечественной войны
Начало: На станции метро «Парк Победы»
Расписание: в четверг в 10:00
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
1 600 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    6 июня 2024
    Парк Победы: экскурсия для школьников
    Несмотря на такой холод, прогулка 9 мая по парку Победы прошла замечательно! Маргарита спасибо большое за экскурсию 🌹!
  • О
    Ольга
    5 июня 2024
    Классическая обзорная экскурсия по Москве на автобусе
    нам повезло что провела экскурсию Софья Евсеева, отлично и доступно все рассказала, пояснила, приятный голос, что немаловажно… маршрут интересный, водитель ответственный
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    и заботливый… в автобусе был кондиционер и было чисто. туристы в автобусе были все доброжелательные, никто не задерживался… рекомендуем эту экскурсию и организаторов всем желающим!!!

  • Л
    Лариса
    3 июня 2024
    Классическая обзорная экскурсия по Москве на автобусе
    Отличная обзорная экскурсия. Замечательный экскурсовод.
  • И
    Ирина
    1 июня 2024
    Классическая обзорная экскурсия по Москве на автобусе
    Очень интересная и познавательная экскурсия, были первый раз в Москве, получили полное представление об основных достопримечательности, спасибо
  • П
    Полина
    26 мая 2024
    Поклонная гора: отблески войны 1812 года
    Кто-то выбирает пойти в субботу в бар, мне же на этот раз хотелось углубиться в историю России. Изначально я думала,
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    что это будет экскурсия-лекция, мне будет местами скучновато… но как я была удивлена, что войну 1812 года можно подсветить с новой стороны! Мы привыкли к статичному образу Толстого или Лермонтова, совсем не задумываясь, что историю творит обычный человек! Нестандартный формат, креативный стиль повествования и авторская подача, детали (например пуговицы), которые Роман подобрал к экскурсии-все это оставило у меня неизгладимое впечатление! Грустно было в конце, не буду раскрывать вам причину, чтобы не портить ожидание от экскурсии, но вечер пятницы я провела просто потрясающе! Ожидание и реальность не совпали, Роман меня вдохновил почитать больше про историю отечественной войны. Если вы хотите окунуться в ту эпоху, потрогать руками реальные музейные экспонаты-вам к Роману на экскурсию! Я в восхищении!

    Кто-то выбирает пойти в субботу в бар, мне же на этот раз хотелось углубиться в историюКто-то выбирает пойти в субботу в бар, мне же на этот раз хотелось углубиться в историюКто-то выбирает пойти в субботу в бар, мне же на этот раз хотелось углубиться в историюКто-то выбирает пойти в субботу в бар, мне же на этот раз хотелось углубиться в историюКто-то выбирает пойти в субботу в бар, мне же на этот раз хотелось углубиться в историю
  • О
    Оксана
    22 мая 2024
    Влюбиться в Москву за один день
    Диана, умничка! Знание огромного количества информации! Подача непринужденная, комфортная, даже не смотря на контрольные вопросы))) Заставила немного повспоминать, пошевелить знания
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    в голове)) создала дружескую атмосферу! К концу встречи казалось, что знаем друг друга тысячу лет)) Однозначно рекомендуем обзорную экскурсию по Москве с гидом Дианой!!

  • Е
    Елена
    22 мая 2024
    Детям о войне: экскурсия-квест в Музее Победы
    Участниками экскурсии- квеста были трое внуков 14, 13, 9 лет. Экскурсия им понравилась. Несмотря на то, что они посещали музей
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    ранее, они узнали много нового, так как экскурсия охватывает весь период с начала 2 мировой до нашей Победы, а также экскурсовод не просто рассказывает о событиях, но и сообщает некоторые интересные и запоминающиеся факты, и просит детей подумать и ответить на вопросы. Все активно участвовали в квесте и 2 часа пролетело незаметно. Считаю, что такое дополнение к урокам истории необходимо. Очень рекомендую.

  • Л
    Любовь
    21 мая 2024
    Квест по Поклонной горе «Память о победах»
    Здравствуйте! Заказывали квест для пятиклешек. Гидом у нас была Наталья - яркая, умная, увлекающая. Спасибо за эту экскурсию. Ребята были всегда вовлечены в процесс. Время пролетело незаметно! С удовольствием порекомендую этот маршрут!
  • Л
    Леонид
    14 мая 2024
    Влюбиться в Москву за один день
    Большое спасибо за великолепную экскурсию! Мы остались в полном восторге от самой экскурсии и рекомендаций, которые были даны Дианой в
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    процессе экскурсии. Мы узнали много новых фактов о Москве, ее истории и современной жизни. Дорогие путешественники горячо рекомендую Диану!! Вас ждёт с ней интересное и комфортное путешествие! С уважением Леонид и Светлана.

  • А
    Александр
    10 мая 2024
    Детям о войне: экскурсия-квест в Музее Победы
    Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Поклонная гора»

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  1. Влюбиться в Москву за один день
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  4. Поклонная гора: голоса героев сквозь века
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  2. Красная площадь
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  7. Храм Христа Спасителя
  8. Патриаршие пруды
  9. Зарядье
  10. Набережная
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