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что это будет экскурсия-лекция, мне будет местами скучновато… но как я была удивлена, что войну 1812 года можно подсветить с новой стороны! Мы привыкли к статичному образу Толстого или Лермонтова, совсем не задумываясь, что историю творит обычный человек! Нестандартный формат, креативный стиль повествования и авторская подача, детали (например пуговицы), которые Роман подобрал к экскурсии-все это оставило у меня неизгладимое впечатление! Грустно было в конце, не буду раскрывать вам причину, чтобы не портить ожидание от экскурсии, но вечер пятницы я провела просто потрясающе! Ожидание и реальность не совпали, Роман меня вдохновил почитать больше про историю отечественной войны. Если вы хотите окунуться в ту эпоху, потрогать руками реальные музейные экспонаты-вам к Роману на экскурсию! Я в восхищении!