1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Влюбиться в Москву: Однодневное путешествие
Исследуйте красоту Москвы, её исторические уголки и современные достопримечательности, наслаждаясь комфортом индивидуальной поездки
3 июля в 09:00
4 июля в 09:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
3 часа
Классическая обзорная экскурсия по Москве на автобусе
Увидеть главные достопримечательности и посетить лучшие смотровые площадки
Начало: У входа на Красную площадь, рядом с нулевым киломе...
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1 100₽ за человека
скидка
10%
Групповая
2 часа
Обзорная экскурсия по Москве на автобусе с гидами канала Москва 24
Погрузитесь в историю и современность Москвы в комфортной обзорной поездке с профессиональными гидами
Начало: Возле парка «Зарядье»
Расписание: ежедневно в 12:00, 13:00, 15:00, 16:00 и 18:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
13301 197₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Поклонная гора: голоса героев сквозь века
Прогуляться от Триумфальной арки до музея Победы и изучить один из самых знаковых мемориалов страны
Начало: У метро Парк Победы
16 июня в 08:30
19 июня в 17:30
5 500₽ за всё до 5 чел.
Квест
2 часа
Квест по Поклонной горе «Память о победах»
Страницы военной истории России в интерактивной экскурсии для детей и взрослых
Начало: М. Парк Победы
10 июня в 12:00
11 июня в 10:00
7 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Храмы и памятники Парка Победы
Познакомиться с достопримечательностями одного из крупнейших мемориальных комплексов России и мира
Начало: у станции метро Парк Победы
10 июня в 13:30
12 июня в 13:30
5 500₽ за всё до 12 чел.
Квест
2 часа
Детям о войне: экскурсия-квест в Музее Победы
Рассмотреть диорамы битв, выполнить интересные задания и услышать о героях Отечественной войны
Начало: У входа в Музей Победы
11 июня в 12:00
12 июня в 10:00
8 500₽ за всё до 3 чел.
скидка
30%
Фотопрогулка
2 часа
Фотопрогулка по Москва-Сити и окрестностям
Исследовать один из самых эклектичных районов столицы и получить на память профессиональные снимки
Начало: У метро Парк Победы
Завтра в 15:00
9 июня в 13:00
79005 530₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2 часа
Парк Победы: экскурсия для школьников
Изучить символику мемориала, послушать военные песни, узнать о подвигах героев и почтить их память
Начало: У метро Парк Победы
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
8 400₽ за всё до 6 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
2 часа
Поклонная гора: отблески войны 1812 года
Осветить несколько эпох в истории Москвы: от вторжения Наполеона до наших дней
12 июня в 08:00
14 июня в 18:30
1200900₽ за человека
Групповая
5 часов
Автобусная экскурсия «Москва: из прошлого в будущее» + канатная дорога и PANORAMA360 в Москва-Сити
Отправиться из исторического центра по лучшим видовым местам и на смотровую площадку на высоте 374 м
Начало: в районе станции метро «Охотный ряд»
Завтра в 11:00
11 июня в 11:00
5 350₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Испытания Великой Отечественной войны. Экскурсия в Музей Победы
Узнать больше о важной вехе в истории нашей страны в интерактивном пространстве
Начало: У выхода из метро «Парк Победы»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
Квест
2 часа
Шифровка разведчика. Детский квест по парку Победы
На 2 часа стать агентом разведки и раскрыть военную тайну
Начало: метро Парк Победы
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
8 000₽ за всё до 10 чел.
скидка
15%
Квест
1.5 часа
Фотоквест на Поклонной горе «Мы пишем историю»
Почувствовать себя военкором: собрать информацию и выпустить боевой листок
Начало: В парке Победы
11 июня в 10:30
14 июня в 10:30
70005 950₽ за всё до 10 чел.
Групповая
4 часа
По парку Победы: групповая экскурсия
Осмотреть военную технику и посетить Центральный музей Великой Отечественной войны
Начало: На станции метро «Парк Победы»
Расписание: в четверг в 10:00
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
1 600₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья6 июня 2024Несмотря на такой холод, прогулка 9 мая по парку Победы прошла замечательно! Маргарита спасибо большое за экскурсию 🌹!
- ООльга5 июня 2024нам повезло что провела экскурсию Софья Евсеева, отлично и доступно все рассказала, пояснила, приятный голос, что немаловажно… маршрут интересный, водитель ответственный
- ЛЛариса3 июня 2024Отличная обзорная экскурсия. Замечательный экскурсовод.
- ИИрина1 июня 2024Очень интересная и познавательная экскурсия, были первый раз в Москве, получили полное представление об основных достопримечательности, спасибо
- ППолина26 мая 2024Кто-то выбирает пойти в субботу в бар, мне же на этот раз хотелось углубиться в историю России. Изначально я думала,
- ООксана22 мая 2024Диана, умничка! Знание огромного количества информации! Подача непринужденная, комфортная, даже не смотря на контрольные вопросы))) Заставила немного повспоминать, пошевелить знания
- ЕЕлена22 мая 2024Участниками экскурсии- квеста были трое внуков 14, 13, 9 лет. Экскурсия им понравилась. Несмотря на то, что они посещали музей
- ЛЛюбовь21 мая 2024Здравствуйте! Заказывали квест для пятиклешек. Гидом у нас была Наталья - яркая, умная, увлекающая. Спасибо за эту экскурсию. Ребята были всегда вовлечены в процесс. Время пролетело незаметно! С удовольствием порекомендую этот маршрут!
- ЛЛеонид14 мая 2024Большое спасибо за великолепную экскурсию! Мы остались в полном восторге от самой экскурсии и рекомендаций, которые были даны Дианой в
- ААлександр10 мая 2024Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Поклонная гора»
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