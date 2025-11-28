Жители Белокаменной очень любили чай и пили его в огромных количествах.
За несколько столетий напиток занял особое место в сердцах москвичей, стал частью их культурного кода и знаком гостеприимства.
Приобщимся к этим добрым традициям и мы! Посетим три чайных заведения и поговорим о том, как любовь к чаю стала символом Москвы.
Описание экскурсии
- Мы пройдём по бульварам и улицам старой Москвы.
- Полюбуемся особняками купцов-чаеторговцев, законодателей чайной моды.
- Соберёмся за кипящим самоваром — неизменным символом русской культуры.
- Поговорим о традициях чаепития и о том, почему именно Москва стала чайной столицей России.
- Уйдём с шумных улиц, чтобы почувствовать под ногами камень монастырского двора, вдохнуть аромат выпечки и попробовать ароматный чай с травами.
- В другом заведении среди изящной глины чайников и фарфора чашек, вместе с чайным мастером, погрузимся в восточную экзотику чайной церемонии и познаем тонкости приготовления древнего напитка.
- В исторической усадьбе выйдем за рамки привычного представления о чае. А также продегустируем необычные и абсолютно натуральные десерты.
Организационные детали
- Экскурсия подойдёт для взрослых и детей от 10–12 лет.
- Напитки и десерты по вашему выбору оплачиваются отдельно.
- Часть экскурсии проходит в чайных и кафе, другая часть — на улице, одевайтесь по погоде.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе пересечения Цветного бульвара и Бульварного кольца
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 74 туристов
Я дипломированный гид, имею официальную аккредитацию. Мои маршруты охватывают не только культовые достопримечательности, но и укромные уголки города — и неизменно яркие истории. Будем говорить о минувшем как о настоящем
