Мои заказы

Экскурсия по дворцу царя Алексея Михайловича в Коломенском

Узнать, как поживали царь и царица, чем потчевали гостей и как воспитывали наследников
Хотите узнать, как строился быт царской семьи при Алексее Михайловиче, отце Петра I? Приглашаем в летнюю царскую резиденцию в Коломенское. Проследим, как менялись интерьеры дворца во времени и заглянем в русскую баню. Поговорим об укладе жизни дворцовых обитателей и распорядке дня. А ещё о пышных пирах, щедрых кушаньях и многом другом!
5
1 отзыв
Экскурсия по дворцу царя Алексея Михайловича в Коломенском© Валерия
Экскурсия по дворцу царя Алексея Михайловича в Коломенском© Валерия
Экскурсия по дворцу царя Алексея Михайловича в Коломенском© Валерия

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • парадные сени и повалушу для проведения пиров.
  • думную палату с царским троном и механических львов, издающих страшное рычание.
  • рабочий кабинет царя, обитый модной тиснённой кожей.
  • царскую опочивальню с кроватью, на которой спали сидя.
  • мебель из красного дерева, золотую и серебряную посуду.
  • старинные иконы, книги, гобелены.
  • оружие и конскую упряжь.
  • наряды царицы и её дочерей.
  • пяльца для вышивания и швейные наборы мастериц.

Вы узнаете:

  • кто был воспитателем детей царя Алексея Михайловича.
  • какие деликатесы подавались на царских пирах.
  • почему пиры длились несколько дней.
  • сколько денег из государственного бюджета тратилось на соколиную охоту.
  • и многое другое.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачиваются экскурсионная путёвка — 1000 ₽ за группу и билеты — 700 ₽ за взрослого, 350 ₽ за ребёнка.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро «Каширская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерия
Валерия — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 6577 туристов
Я аккредитованный гид. Легко нахожу контакт с разными путешественниками. Мой стиль ведения экскурсий сочетает навыки профессионального гида и нестандартную подачу материала. Информация легко запоминается и вызывает живой интерес. Являюсь лауреатом
читать дальше

конкурса «Мастера Москвы» в области экскурсоведения, постоянный участник телепрограммы Аркадия Мамонтова «Неизвестная история» и «Тайны истории» на РЕН ТВ. Автор статей об истории Москвы. При проведении экскурсий мне помогает команда моих коллег. Все они аккредитованные гиды.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Е
Екатерина
7 ноя 2025
Нашей семье проводила экскурсию Лилия-шикарный жизнерадостный экскурсовод, который рассказывалп все подробно, ориентировалась и на детей, и на взрослых. Накануне с нами связались, помогли оформить билеты в сам музей, за что отдельная благодарность организаторам. 🌹🌹🌹

Входит в следующие категории Москвы

Похожие экскурсии из Москвы

Игровая экскурсия в Коломенском дворце
Пешая
1.5 часа
19 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Погружение в царскую эпоху
Увлекательное путешествие в мир русских царей и вельмож в Коломенском дворце. Интересно и познавательно для детей и взрослых
Начало: СТ.М. Каширская
10 дек в 10:00
11 дек в 10:00
8000 ₽ за всё до 5 чел.
Коломенский дворец Алексея Михайловича
1.5 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Коломенский дворец Алексея Михайловича
Узнать, как жил, что ел и что говорил царь в летней резиденции
Начало: Недалеко от Коломенского дворца
11 дек в 10:00
13 дек в 14:00
7400 ₽ за всё до 6 чел.
Коломенское: открываем тайны царского дворца
Пешая
1.5 часа
12 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Коломенское: открываем тайны царского дворца
Интерактивная экскурсия для детей от 7 до 12 лет
Начало: У дворца Алексея Михайловича
10 дек в 13:00
11 дек в 13:00
8000 ₽ за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Москве