Хотите узнать, как строился быт царской семьи при Алексее Михайловиче, отце Петра I? Приглашаем в летнюю царскую резиденцию в Коломенское. Проследим, как менялись интерьеры дворца во времени и заглянем в русскую баню. Поговорим об укладе жизни дворцовых обитателей и распорядке дня. А ещё о пышных пирах, щедрых кушаньях и многом другом!
Описание экскурсии
Вы увидите:
- парадные сени и повалушу для проведения пиров.
- думную палату с царским троном и механических львов, издающих страшное рычание.
- рабочий кабинет царя, обитый модной тиснённой кожей.
- царскую опочивальню с кроватью, на которой спали сидя.
- мебель из красного дерева, золотую и серебряную посуду.
- старинные иконы, книги, гобелены.
- оружие и конскую упряжь.
- наряды царицы и её дочерей.
- пяльца для вышивания и швейные наборы мастериц.
Вы узнаете:
- кто был воспитателем детей царя Алексея Михайловича.
- какие деликатесы подавались на царских пирах.
- почему пиры длились несколько дней.
- сколько денег из государственного бюджета тратилось на соколиную охоту.
- и многое другое.
Организационные детали
- Дополнительно оплачиваются экскурсионная путёвка — 1000 ₽ за группу и билеты — 700 ₽ за взрослого, 350 ₽ за ребёнка.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Каширская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерия — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 6577 туристов
Я аккредитованный гид. Легко нахожу контакт с разными путешественниками. Мой стиль ведения экскурсий сочетает навыки профессионального гида и нестандартную подачу материала. Информация легко запоминается и вызывает живой интерес. Являюсь лауреатом
Отзывы и рейтинг
5
Е
Екатерина
7 ноя 2025
Нашей семье проводила экскурсию Лилия-шикарный жизнерадостный экскурсовод, который рассказывалп все подробно, ориентировалась и на детей, и на взрослых. Накануне с нами связались, помогли оформить билеты в сам музей, за что отдельная благодарность организаторам. 🌹🌹🌹
