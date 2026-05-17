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юмора и таких фактов, в которые сначала даже не веришь. Хихикала и восклицала) За счёт этого прогулка ощущается не как «лекция в наушниках», а как настоящее погружение в атмосферу города.



Отдельно понравилось, что можно идти в своём темпе, останавливаться, отвлекаться на красивые места, а также менять скорость аудиогида.



Единственный момент — если планируете маршрут в праздничные дни, особенно около 9 мая, лучше заранее проверить перекрытия: часть маршрута может быть недоступна.



Обязательно повторю в другом городе!