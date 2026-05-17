Исторический аудиогид Трипстера по центру Москвы (6+)

Погружение в прошлое столицы с 12 по 20 века - с гидом-историком
4.7
26 отзывов
Исторический аудиогид Трипстера по центру Москвы (6+)
Исторический аудиогид Трипстера по центру Москвы (6+)
Исторический аудиогид Трипстера по центру Москвы (6+)

Описание аудиогида

Погружение в прошлое столицы с 12 по 20 века — с гидом-историком

Сегодня мы отправимся на прогулку по самому центру Москвы. В значимых местах вспомним главные вехи в истории города — как он появился и рос, как жадный Батый тянул руки к русскому богатству, как белокаменный Кремль становился краснокирпичным, куда москвичи бежали с вёдрами, а куда — с сокровенными желаниями. Поговорим о царях, купцах, архитекторах, простых горожанах и щедрых меценатах, которые и есть история Москвы, живая и многогранная.

Что вы узнаете

  • Почему с Юрием Долгоруким было опасно сидеть рядом
  • Как подпись Сталина решила судьбу знаменитой гостиницы
  • Какой архитектор придумал первый натяжной потолок и как он отбил аппетит у вредных жуков
  • Почему Китай-город никак не связан с китайцами, а Красная площадь — с красным цветом
  • Куда до 1917 года шли школьники перед экзаменами, а воры — перед грабежами

Организационные детали

Аудиогид от Трипстера

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аудиогиды
Аудиогиды — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 1673 туристов
Мы создаём аудиогиды вместе с местными гидами — теми, кто по-настоящему знает и любит свои города. Их маршруты мы превращаем в удобные прогулки: записываем аудио, продумываем последовательность точек и добавляем фотографии к каждой — они помогают ориентироваться и находить детали, о которых рассказывает гид.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 26 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ксения
Получила очередной уникальный опыт с Tripster — в этот раз в формате свободной прогулки с аудиогидом. И экскурсия правда превзошла ожидания.

Очень приятный голос диктора, живая и не монотонная подача, много
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юмора и таких фактов, в которые сначала даже не веришь. Хихикала и восклицала) За счёт этого прогулка ощущается не как «лекция в наушниках», а как настоящее погружение в атмосферу города.

Отдельно понравилось, что можно идти в своём темпе, останавливаться, отвлекаться на красивые места, а также менять скорость аудиогида.

Единственный момент — если планируете маршрут в праздничные дни, особенно около 9 мая, лучше заранее проверить перекрытия: часть маршрута может быть недоступна.

Обязательно повторю в другом городе!

Получила очередной уникальный опыт с Tripster — в этот раз в формате свободной прогулки с аудиогидом. И экскурсия правда превзошла ожидания.
Получила очередной уникальный опыт с Tripster — в этот раз в формате свободной прогулки с аудиогидом. И экскурсия правда превзошла ожидания.
Получила очередной уникальный опыт с Tripster — в этот раз в формате свободной прогулки с аудиогидом. И экскурсия правда превзошла ожидания.
Получила очередной уникальный опыт с Tripster — в этот раз в формате свободной прогулки с аудиогидом. И экскурсия правда превзошла ожидания.
Получила очередной уникальный опыт с Tripster — в этот раз в формате свободной прогулки с аудиогидом. И экскурсия правда превзошла ожидания.
Получила очередной уникальный опыт с Tripster — в этот раз в формате свободной прогулки с аудиогидом. И экскурсия правда превзошла ожидания.
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Жанна
В погожий воскресный день решила прогуляться от Боровицкой в сторону Кремля - по местам, казалось бы, знакомым любому москвичу. Но стоило подключить аудиогид (кстати, вопреки опасениями, все отлично работает даже
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с нестабильным интернетом) - и Москва словно открылась с другой стороны. В наушниках зазвучали исторические факты, но не словами школьной училки, а голосом гида, в шутливой и дружеской манере объясняющего, как рос и развивался город. Неторопливо прогулялась вдоль стен Кремля и Красной Площади до Лубянки, успела и знания освежить, и классные фото сделать. Рекомендую всем попробовать - как будто встретилась с хорошим знакомым-историком или послушала классный подкаст:)

В погожий воскресный день решила прогуляться от Боровицкой в сторону Кремля - по местам, казалось бы,
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Анастасия
Отличный гид, однозначно рекомендую! Очень приятный тембр голоса, слушать легко и интересно. Историческая справка ёмкая, без перегруза лишними деталями, при этом все важные факты и события грамотно расставлены по акцентам. Получилось познавательно и совсем не скучно. 10/10!
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М
Очень понравился такой формат прогулки. Гуляла одна в своем темпе, много интересных деталей: какие-то знала, какие-то оказались для меня открытием. В связке с визуальным подкреплением информация очень хорошо запоминается, к тому же аудиогид сохраняется на год! Очень рекомендую!
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К
Нам понравилось 😊Особенно понравилось, что были интересные факты и детали. Прогулка стала намного атмосфернее благодаря такому сопровождению, как-будто рядом с тобой идет человек и рассказывает тебе о городе 👍
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м
Очень интересно рассказывает гид, приятно слушать, довольно живо. Вся экскурсия на одном дыхании.
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Входит в следующие категории Москвы

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