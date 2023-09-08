Аудиоэкскурсия по необычным дворикам Москвы: индивидуальное путешествие
Мы пройдем окольными тропами по центру Москвы и заглянем в те места, где нет толп туристов.
В ходе экскурсии нас ждет 12 остановок, во время которых вы увидите как старинные церкви и усадьбы соседствуют с современными памятниками и граффити. Это самостоятельная экскурсия без гида, вы можете начинать в любое время.
В ходе экскурсии нас ждет 12 остановок, во время которых вы увидите как старинные церкви и усадьбы соседствуют с современными памятниками и граффити. Это самостоятельная экскурсия без гида, вы можете начинать в любое время.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Англиканская церковь Святого Андрея
- Саввинское архиерейское подворье Саввино-Сторожевского монастыря
- Храм Знамения иконы Божией Матери на Шереметьевом дворе
- Палаты Арасланова
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Добрый день, друзья! Меня зовут Диана. Сегодня я проведу Вас по десяти необычным московским дворикам. На пути вас ждут колоритные дворики и множество архитектурных загадок.
Что вас ожидает:
- Мы начнем наше путешествие со Староваганьковского переулка.
- Здесь расположились два атмосферных дворика. Вы узнаете, как по-разному порой складывалась судьба московских усадеб. В одной разместился центр московского андеграунда, а в другой — под открытым небом — проходит выставка скульптур 18 века.
- Далее вы пройдете к бывшему Шереметьеву двору, где история и современность наоборот образуют причудливое сочетание.
- Свернув на одну из центральных улиц Москвы, вы увидите как менялся город в советское время, и что сохранилось с тех времен. Вы откроете для себя настоящий уголок старой Англии. Вас ждет готическая архитектура и загадочная история одной англичанки.
- Завершим экскурсию на Тверской, где за мощными сталинками скрыты архитектурные шедевры. Например, причудливый сказочный терем, «переехавший» вглубь улицы. Вы услышите об этой архитектурной жемчужине и необычном эксперименте советских строителей.
- Эта экскурсия создана для тех, кто хочет увидеть другую, непарадную Москву во всем ее многообразии.
Как проходит аудиоэкскурсия:
- После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
- . Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.
- Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
- Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
- Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
- Захватывающие истории от местного жителя
- Спланированная навигация по московским дворам
- Что не входит
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
- Наушники не включены — необходимо взять свои
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Староваганьковский переулок, д. 19, стр. 1Завершение: ул. Тверская, д. 6, стр. 6
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- ВАЖНО: До визита найдите СМС со ссылкой от WeGoTrip, скачайте экскурсию. Экскурсия начнется автоматически, как только вы придете на стартовую точку. СМС приходит в течение 15 минут после заказа.
- Что делать, если я не получил SMS с экскурсией или что-то пошло не так?
- Звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95.
- Я скачал приложение, но экскурсия не показывается. Что делать?
- 1. Откройте письмо от Sputnik8, которое вы получили при покупке тура, 6-значный номер заказа в письме, добавьте перед кодом буквы "SP" — это ваш код для экскурсии в приложении WeGoTrip. Т. е. для заказа 123456, код будет "SP123456".
- 2. Введите этот код в разделе «Мои экскурсии».
- 3. Скачивайте экскурсию и отправляйтесь в путешествие, как будете готовы.
- Как моя семья или друзья откроют экскурсию?
- Просто отправьте СМС со ссылкой людям, которые идут с вами на экскурсию, они тоже смогут скачать экскурсию.
- Инструкция по установке аудиогида
- 1. После оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии.
- 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
- 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид.
- 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
- 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
- Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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