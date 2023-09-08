Мы пройдем окольными тропами по центру Москвы и заглянем в те места, где нет толп туристов.



В ходе экскурсии нас ждет 12 остановок, во время которых вы увидите как старинные церкви и усадьбы соседствуют с современными памятниками и граффити. Это самостоятельная экскурсия без гида, вы можете начинать в любое время.