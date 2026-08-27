Большой аудиогид по парадной Москве: от Кремля до старейшего посада (6+)
Погружение в прошлое столицы с 12 по 20 века - с двумя гидами-историками
Описание экскурсии
Погружение в прошлое столицы с 12 по 20 века — с двумя гидами-историками
Сегодня мы отправимся на прогулку по самому центру Москвы. Вспомним, как она появилась и росла, как жадный Батый тянул руки к русскому богатству, как белокаменный Кремль становился краснокирпичным, куда москвичи бежали с вёдрами, а куда — с сокровенными желаниями. Поговорим о царях, купцах, архитекторах, простых горожанах и щедрых меценатах.
Детально изучим Китай-город. Посмотрим не просто на боярские палаты и храмы, а сквозь них, вглубь веков. Вот Елена Глинская отдаёт указ построить первую Китайгородскую стену. А тут Иван Фёдоров печатает своего «Апостола». Местная детвора дразнит заморских послов в диковинных нарядах. А купцы куролесят в трактире, отмечая удачную сделку. История оживёт на ваших глазах. И Китай-город расскажет легенды, которые бережно хранит уже шесть столетий.
Что вы узнаете:
Почему с Юрием Долгоруким было опасно сидеть рядом
Как подпись Сталина решила судьбу знаменитой гостиницы
Какой архитектор впервые в России использовал натяжной потолок, чтобы отбить аппетит у вредных жуков
Чем царю Алексею Михайловичу не угодили англичане
Почему Китай-город никак не связан с китайцами, а Красная площадь — с красным цветом
Как москвичи сами себя губили во время чумного мора
Для чего купцы забирали с ужина пустые графины
Организационные детали
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аудиогиды — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 1780 туристов
Мы создаём аудиогиды вместе с местными гидами — теми, кто по-настоящему знает и любит свои города. Их маршруты мы превращаем в удобные прогулки: записываем аудио, продумываем последовательность точек и добавляем фотографии к каждой — они помогают ориентироваться и находить детали, о которых рассказывает гид.
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