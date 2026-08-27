Описание Ответы на вопросы

Описание экскурсии

Погружение в прошлое столицы с 12 по 20 века — с двумя гидами-историками

Сегодня мы отправимся на прогулку по самому центру Москвы. Вспомним, как она появилась и росла, как жадный Батый тянул руки к русскому богатству, как белокаменный Кремль становился краснокирпичным, куда москвичи бежали с вёдрами, а куда — с сокровенными желаниями. Поговорим о царях, купцах, архитекторах, простых горожанах и щедрых меценатах.

Детально изучим Китай-город. Посмотрим не просто на боярские палаты и храмы, а сквозь них, вглубь веков. Вот Елена Глинская отдаёт указ построить первую Китайгородскую стену. А тут Иван Фёдоров печатает своего «Апостола». Местная детвора дразнит заморских послов в диковинных нарядах. А купцы куролесят в трактире, отмечая удачную сделку. История оживёт на ваших глазах. И Китай-город расскажет легенды, которые бережно хранит уже шесть столетий.

Что вы узнаете:

Почему с Юрием Долгоруким было опасно сидеть рядом

Как подпись Сталина решила судьбу знаменитой гостиницы

Какой архитектор впервые в России использовал натяжной потолок, чтобы отбить аппетит у вредных жуков

Чем царю Алексею Михайловичу не угодили англичане

Почему Китай-город никак не связан с китайцами, а Красная площадь — с красным цветом

Как москвичи сами себя губили во время чумного мора

Для чего купцы забирали с ужина пустые графины

Организационные детали

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