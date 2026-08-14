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Дарья отличный досуг с прогулкой по вечерней Москве.

весь маршрут прошла за 1 час в спокойном темпе, без длительных остановок.

отлично подобраны локации, гид понятно и в умеренной подробности повествует о местах.

приятно прогуляться в наушниках по знакомым местам, заглянув в историю Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Я Яна очень интересный формат для прогулок, однозначно!

Я бы добавила в повествование, как идти, куда поворачивать, что проходить- по маршруту, потому как- первые три локации, мы страшно тупили. Когда идешь, а у тебя без пауз идет параллельно маршрут и повествование с тобой.

Но, нам очень понравилось. Новый вид прогулок Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

К Ксения



что было супер:

1/ маршрут - очень удобно выстроена навигация читать дальше уменьшить и сами локации, ходила и вдохновлялась 2/ гид легко и интересно преподносила информацию 3/ формат: слушаешь аудиогид и параллельно можешь гулять в своем темпе, не зависить от темпа гида, разговаривать с подругой супер вдохновил Маршрут, увидела Москву с новых ракурсов Зашли по рекомендации гида в монастырскую кофейню - люкс нашего времени найти такие местачто было супер:1/ маршрут - очень удобно выстроена навигация Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Dima читать дальше уменьшить маршрут попал в грозу, продолжу в следующий день. Напишу апдейт, если будет чем еще дополнить. В целом рекомендую, отличный формат как для интровертов, так и для небольших компаний. Фото загрузить не получается( Очень размеренная прогулка с приятным сопровождением и интересными фактами. Маршрут не очень длинный, но будьте внимательны и аккуратны, очень много ходьбы в гору и под гору) В первую попытку пройти Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Елизавета Очень понравилась прогулка! Легко, не перегружает голову. Приятно было пройти по знакомым местам и посмотреть на них новым взглядом Вам был полезен этот отзыв? Да Нет