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Аудиогид по старой Москве: от храмов до притонов (6+)

Продумали маршрут с местным гидом и сделали фото, чтобы вы не пропустили важные детали
4.8
12 отзывов
Аудиогид по старой Москве: от храмов до притонов (6+)
Аудиогид по старой Москве: от храмов до притонов (6+)
Аудиогид по старой Москве: от храмов до притонов (6+)

Описание аудиогида

История контрастной столицы в переулках Китай-города


На этой прогулке вы увидите Москву такой, какой её знают немногие — величественной и пугающей одновременно.
Мы пройдём по тихим переулкам Ивановской горки, где среди старинных храмов и роскошных палат веками кипела жизнь
богатой и влиятельной столицы. А затем перенесёмся в совсем другой мир — на мрачную Хитровку, которая когда-то
славилась ночлежками, трактирами, преступностью и дурной репутацией на всю Москву.

Что вы узнаете:

  • Почему старейшей в городе синагоге пришлось расплачиваться за ошибку великого князя
  • Отчего известный музыкальный издатель отстроил своей дочери дом в два раза больше, чем сыну
  • Почему палаты Мазепы никак не связаны с самим Мазепой
  • Как благородный порыв мецената превратился в самое злачное место Москвы
  • Какой знаменитый художник провёл последние годы жизни на Хитровке

Организационные детали

прогулка

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аудиогиды
Аудиогиды — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 1663 туристов
Мы создаём аудиогиды вместе с местными гидами — теми, кто по-настоящему знает и любит свои города. Их маршруты мы превращаем в удобные прогулки: записываем аудио, продумываем последовательность точек и добавляем фотографии к каждой — они помогают ориентироваться и находить детали, о которых рассказывает гид.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Дарья
отличный досуг с прогулкой по вечерней Москве.
весь маршрут прошла за 1 час в спокойном темпе, без длительных остановок.
отлично подобраны локации, гид понятно и в умеренной подробности повествует о местах.
приятно прогуляться в наушниках по знакомым местам, заглянув в историю
отличный досуг с прогулкой по вечерней Москве.
отличный досуг с прогулкой по вечерней Москве.
отличный досуг с прогулкой по вечерней Москве.
отличный досуг с прогулкой по вечерней Москве.
отличный досуг с прогулкой по вечерней Москве.
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Я
очень интересный формат для прогулок, однозначно!
Я бы добавила в повествование, как идти, куда поворачивать, что проходить- по маршруту, потому как- первые три локации, мы страшно тупили. Когда идешь, а у тебя без пауз идет параллельно маршрут и повествование с тобой.
Но, нам очень понравилось. Новый вид прогулок
очень интересный формат для прогулок, однозначно!
очень интересный формат для прогулок, однозначно!
очень интересный формат для прогулок, однозначно!
очень интересный формат для прогулок, однозначно!
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К
супер вдохновил Маршрут, увидела Москву с новых ракурсов Зашли по рекомендации гида в монастырскую кофейню - люкс нашего времени найти такие места

что было супер:
1/ маршрут - очень удобно выстроена навигация
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и сами локации, ходила и вдохновлялась 2/ гид легко и интересно преподносила информацию 3/ формат: слушаешь аудиогид и параллельно можешь гулять в своем темпе, не зависить от темпа гида, разговаривать с подругой

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Dima
Очень размеренная прогулка с приятным сопровождением и интересными фактами. Маршрут не очень длинный, но будьте внимательны и аккуратны, очень много ходьбы в гору и под гору) В первую попытку пройти
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маршрут попал в грозу, продолжу в следующий день. Напишу апдейт, если будет чем еще дополнить. В целом рекомендую, отличный формат как для интровертов, так и для небольших компаний. Фото загрузить не получается(

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Елизавета
Очень понравилась прогулка! Легко, не перегружает голову. Приятно было пройти по знакомым местам и посмотреть на них новым взглядом
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Виктория
Очень понравился аудиогид!
Раньше вообще не пользовалась таким форматом и думала, что будет скучно, но в итоге прям очень зашло. У гида очень приятный голос, слушать легко и интересно. Нет ощущения, что кто-то читает заученный текст - наоборот, как будто рядом живой человек рассказывает с эмоциями и настроением. В какие-то моменты прям переносишься в те времена, о которых идет речь. Рекомендую!
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