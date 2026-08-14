Описание аудиогида
История контрастной столицы в переулках Китай-города
На этой прогулке вы увидите Москву такой, какой её знают немногие — величественной и пугающей одновременно.
Мы пройдём по тихим переулкам Ивановской горки, где среди старинных храмов и роскошных палат веками кипела жизнь
богатой и влиятельной столицы. А затем перенесёмся в совсем другой мир — на мрачную Хитровку, которая когда-то
славилась ночлежками, трактирами, преступностью и дурной репутацией на всю Москву.
Что вы узнаете:
- Почему старейшей в городе синагоге пришлось расплачиваться за ошибку великого князя
- Отчего известный музыкальный издатель отстроил своей дочери дом в два раза больше, чем сыну
- Почему палаты Мазепы никак не связаны с самим Мазепой
- Как благородный порыв мецената превратился в самое злачное место Москвы
- Какой знаменитый художник провёл последние годы жизни на Хитровке
Организационные детали
прогулка
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аудиогиды — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 1663 туристов
Мы создаём аудиогиды вместе с местными гидами — теми, кто по-настоящему знает и любит свои города. Их маршруты мы превращаем в удобные прогулки: записываем аудио, продумываем последовательность точек и добавляем фотографии к каждой — они помогают ориентироваться и находить детали, о которых рассказывает гид.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
отличный досуг с прогулкой по вечерней Москве.
весь маршрут прошла за 1 час в спокойном темпе, без длительных остановок.
отлично подобраны локации, гид понятно и в умеренной подробности повествует о местах.
приятно прогуляться в наушниках по знакомым местам, заглянув в историю
весь маршрут прошла за 1 час в спокойном темпе, без длительных остановок.
отлично подобраны локации, гид понятно и в умеренной подробности повествует о местах.
приятно прогуляться в наушниках по знакомым местам, заглянув в историю
Вам был полезен этот отзыв?
Я
очень интересный формат для прогулок, однозначно!
Я бы добавила в повествование, как идти, куда поворачивать, что проходить- по маршруту, потому как- первые три локации, мы страшно тупили. Когда идешь, а у тебя без пауз идет параллельно маршрут и повествование с тобой.
Но, нам очень понравилось. Новый вид прогулок
Я бы добавила в повествование, как идти, куда поворачивать, что проходить- по маршруту, потому как- первые три локации, мы страшно тупили. Когда идешь, а у тебя без пауз идет параллельно маршрут и повествование с тобой.
Но, нам очень понравилось. Новый вид прогулок
Вам был полезен этот отзыв?
К
супер вдохновил Маршрут, увидела Москву с новых ракурсов Зашли по рекомендации гида в монастырскую кофейню - люкс нашего времени найти такие места
что было супер:
1/ маршрут - очень удобно выстроена навигация
что было супер:
1/ маршрут - очень удобно выстроена навигация
Вам был полезен этот отзыв?
Очень размеренная прогулка с приятным сопровождением и интересными фактами. Маршрут не очень длинный, но будьте внимательны и аккуратны, очень много ходьбы в гору и под гору) В первую попытку пройти
Вам был полезен этот отзыв?
Очень понравилась прогулка! Легко, не перегружает голову. Приятно было пройти по знакомым местам и посмотреть на них новым взглядом
Вам был полезен этот отзыв?
Очень понравился аудиогид!
Раньше вообще не пользовалась таким форматом и думала, что будет скучно, но в итоге прям очень зашло. У гида очень приятный голос, слушать легко и интересно. Нет ощущения, что кто-то читает заученный текст - наоборот, как будто рядом живой человек рассказывает с эмоциями и настроением. В какие-то моменты прям переносишься в те времена, о которых идет речь. Рекомендую!
Раньше вообще не пользовалась таким форматом и думала, что будет скучно, но в итоге прям очень зашло. У гида очень приятный голос, слушать легко и интересно. Нет ощущения, что кто-то читает заученный текст - наоборот, как будто рядом живой человек рассказывает с эмоциями и настроением. В какие-то моменты прям переносишься в те времена, о которых идет речь. Рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии на «Аудиогид по старой Москве: от храмов до притонов (6+)»
Индивидуальная
до 7 чел.
Храм Христа Спасителя и храм Илии Пророка Обыденного
Посетите два значимых храма Москвы, узнайте их истории и полюбуйтесь панорамой столицы с высоты 40 метров
Начало: У станции метро «Кропоткинская»
Завтра в 11:00
20 авг в 11:00
от 7500 ₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
до 12 чел.
Свидание со Старой Москвой
Приглашаем на уникальное путешествие по Старой Москве. Откроем вам тайны древних улиц, переулков и исторических зданий
Начало: У метро Третьяковская
Расписание: в среду и пятницу в 13:00
Завтра в 13:00
26 авг в 13:00
от 1300 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Загадки Старой Москвы
Погулять по историческому центру и узнать о происходивших здесь таинственных событиях
Начало: У центрального телеграфа
Завтра в 00:00
20 авг в 15:00
от 6500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Храм Василия Блаженного: экскурсия по главному символу Москвы
Не только полюбоваться нарядным собором, но и понять его смыслы
Начало: У памятника Жукову
Завтра в 11:00
20 авг в 11:00
от 8000 ₽ за всё до 15 чел.
-15%
до 31 августа
от 1267 ₽ за экскурсию