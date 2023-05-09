Со временем наш город прирастал слободами — по одной из них мы прогуляемся, чтобы прикоснуться к душе патриархальной Москвы. Благодаря «диалогу» с великими династиями, мыслителями и меценатами вы раскроете прошлое Чистых прудов и улицы Мясницкая. Я помогу почувствовать связь времён и ощутить историческую Россию как родной дом, в который приятно вернуться хотя бы на два часа.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от 12 000 ₽ за экскурсию

Ваш гид в Москве

Описание экскурсии

От Мясницкой улицы до Огородной слободы: авторская прогулка

Вы узнаете, как Поганые пруды мясников и огородников стали Чистыми прудами аристократов и художников.

Я расскажу о тайне создания вестибюля станции метро Чистые пруды, хранящей дух римской усыпальницы.

На примере знаменитого магазина чая, размещённого в одном из особняков, вы познакомитесь с таким интересным стилем, как шинуазри.

Вспомним русских художников у стен «патриарха» Мясницкой улицы.

Порассуждаем о школе высокого русского реализма и продолжении традиций в наши дни.

Мысленно поблагодарим нашего Леонардо да Винчи — В. Шухова у дома, где он жил в переулочках Мясницкой.

Полюбуемся ажурной резьбой, украшающей фасад церкви Архангела Гавриила — Меншиковой башни.

А в Огородной слободе вы откроете для себя прообраз французского шато.

Кроме того, мы поговорим о грандиозном вкладе династии Строгановых, бесконечно много сделавших для России, и воскресим в памяти сердца личность монарха Петра Первого.

Моя задача — помочь вам почувствовать историю, отражённую в живой ткани времени. Изучив старинный район Москвы, вы прикоснётесь к многовековой традиции и прошлому России благодаря удивительным людям, всем сердцем любившим своё Отечество.

Организационные детали

Чтобы прогулка была комфортной, необходима удобная обувь, бутылочка воды и хорошее настроение.