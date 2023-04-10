От Поганых прудов мясников и огородников - к Чистым прудам аристократов и художников

Познакомиться с историей старинного района и узнать об удивительных людях, сформировавших его облик

Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
Со временем наш город прирастал слободами — по одной из них мы прогуляемся, чтобы прикоснуться к душе патриархальной Москвы.

Благодаря «диалогу» с великими династиями, мыслителями и меценатами вы раскроете прошлое Чистых прудов и улицы Мясницкая.

Я помогу почувствовать связь времён и ощутить историческую Россию как родной дом, в который приятно вернуться хотя бы на два часа.
От Поганых прудов мясников и огородников - к Чистым прудам аристократов и художников
От Поганых прудов мясников и огородников - к Чистым прудам аристократов и художников
От Поганых прудов мясников и огородников - к Чистым прудам аристократов и художников
От Поганых прудов мясников и огородников - к Чистым прудам аристократов и художников
От Поганых прудов мясников и огородников - к Чистым прудам аристократов и художников
От Поганых прудов мясников и огородников - к Чистым прудам аристократов и художников
От Поганых прудов мясников и огородников - к Чистым прудам аристократов и художников
От Поганых прудов мясников и огородников - к Чистым прудам аристократов и художников
От Поганых прудов мясников и огородников - к Чистым прудам аристократов и художников
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

От Мясницкой улицы до Огородной слободы: авторская прогулка

  • Вы узнаете, как Поганые пруды мясников и огородников стали Чистыми прудами аристократов и художников.
  • Я расскажу о тайне создания вестибюля станции метро Чистые пруды, хранящей дух римской усыпальницы.
  • На примере знаменитого магазина чая, размещённого в одном из особняков, вы познакомитесь с таким интересным стилем, как шинуазри.
  • Вспомним русских художников у стен «патриарха» Мясницкой улицы.
  • Порассуждаем о школе высокого русского реализма и продолжении традиций в наши дни.
  • Мысленно поблагодарим нашего Леонардо да Винчи — В. Шухова у дома, где он жил в переулочках Мясницкой.
  • Полюбуемся ажурной резьбой, украшающей фасад церкви Архангела Гавриила — Меншиковой башни.
  • А в Огородной слободе вы откроете для себя прообраз французского шато.
  • Кроме того, мы поговорим о грандиозном вкладе династии Строгановых, бесконечно много сделавших для России, и воскресим в памяти сердца личность монарха Петра Первого.

Моя задача — помочь вам почувствовать историю, отражённую в живой ткани времени. Изучив старинный район Москвы, вы прикоснётесь к многовековой традиции и прошлому России благодаря удивительным людям, всем сердцем любившим своё Отечество.

Организационные детали

Чтобы прогулка была комфортной, необходима удобная обувь, бутылочка воды и хорошее настроение.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у метро Чистые пруды
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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