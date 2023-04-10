Познакомиться с историей старинного района и узнать об удивительных людях, сформировавших его облик
Со временем наш город прирастал слободами — по одной из них мы прогуляемся, чтобы прикоснуться к душе патриархальной Москвы.
Благодаря «диалогу» с великими династиями, мыслителями и меценатами вы раскроете прошлое Чистых прудов и улицы Мясницкая.
Я помогу почувствовать связь времён и ощутить историческую Россию как родной дом, в который приятно вернуться хотя бы на два часа.
Благодаря «диалогу» с великими династиями, мыслителями и меценатами вы раскроете прошлое Чистых прудов и улицы Мясницкая.
Я помогу почувствовать связь времён и ощутить историческую Россию как родной дом, в который приятно вернуться хотя бы на два часа.
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
От Мясницкой улицы до Огородной слободы: авторская прогулка
- Вы узнаете, как Поганые пруды мясников и огородников стали Чистыми прудами аристократов и художников.
- Я расскажу о тайне создания вестибюля станции метро Чистые пруды, хранящей дух римской усыпальницы.
- На примере знаменитого магазина чая, размещённого в одном из особняков, вы познакомитесь с таким интересным стилем, как шинуазри.
- Вспомним русских художников у стен «патриарха» Мясницкой улицы.
- Порассуждаем о школе высокого русского реализма и продолжении традиций в наши дни.
- Мысленно поблагодарим нашего Леонардо да Винчи — В. Шухова у дома, где он жил в переулочках Мясницкой.
- Полюбуемся ажурной резьбой, украшающей фасад церкви Архангела Гавриила — Меншиковой башни.
- А в Огородной слободе вы откроете для себя прообраз французского шато.
- Кроме того, мы поговорим о грандиозном вкладе династии Строгановых, бесконечно много сделавших для России, и воскресим в памяти сердца личность монарха Петра Первого.
Моя задача — помочь вам почувствовать историю, отражённую в живой ткани времени. Изучив старинный район Москвы, вы прикоснётесь к многовековой традиции и прошлому России благодаря удивительным людям, всем сердцем любившим своё Отечество.
Организационные детали
Чтобы прогулка была комфортной, необходима удобная обувь, бутылочка воды и хорошее настроение.
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у метро Чистые пруды
- Когда и сколько длится?
- Когда: По выбранному вами времениЭкскурсия длится около 2 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Москве
Экскурсовод с 10-летним стажем работы на художественно-исторических выставках Фонда заслуженного художника России Павла Рыженко и таких площадках, как Третьяковская галерея, Центральный музей Вооружённых сил, ЦВЗ Манеж, галерея Царская башня и др. Имею большой опыт работы со взрослой и детской аудиторией. Дипломированный и аккредитованный гид. Во время путешествий по Москве главный акцент делаю на роли личности в истории. Вместе мы сможем сделать шаг навстречу прошлому и настоящему.
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