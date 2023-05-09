Со временем наш город прирастал слободами — по одной из них мы прогуляемся, чтобы прикоснуться к душе патриархальной Москвы.
Благодаря «диалогу» с великими династиями, мыслителями и меценатами вы раскроете прошлое Чистых прудов и улицы Мясницкая.
Я помогу почувствовать связь времён и ощутить историческую Россию как родной дом, в который приятно вернуться хотя бы на два часа.
Благодаря «диалогу» с великими династиями, мыслителями и меценатами вы раскроете прошлое Чистых прудов и улицы Мясницкая.
Я помогу почувствовать связь времён и ощутить историческую Россию как родной дом, в который приятно вернуться хотя бы на два часа.
Описание экскурсии
От Мясницкой улицы до Огородной слободы: авторская прогулка
- Вы узнаете, как Поганые пруды мясников и огородников стали Чистыми прудами аристократов и художников.
- Я расскажу о тайне создания вестибюля станции метро Чистые пруды, хранящей дух римской усыпальницы.
- На примере знаменитого магазина чая, размещённого в одном из особняков, вы познакомитесь с таким интересным стилем, как шинуазри.
- Вспомним русских художников у стен «патриарха» Мясницкой улицы.
- Порассуждаем о школе высокого русского реализма и продолжении традиций в наши дни.
- Мысленно поблагодарим нашего Леонардо да Винчи — В. Шухова у дома, где он жил в переулочках Мясницкой.
- Полюбуемся ажурной резьбой, украшающей фасад церкви Архангела Гавриила — Меншиковой башни.
- А в Огородной слободе вы откроете для себя прообраз французского шато.
- Кроме того, мы поговорим о грандиозном вкладе династии Строгановых, бесконечно много сделавших для России, и воскресим в памяти сердца личность монарха Петра Первого.
Моя задача — помочь вам почувствовать историю, отражённую в живой ткани времени. Изучив старинный район Москвы, вы прикоснётесь к многовековой традиции и прошлому России благодаря удивительным людям, всем сердцем любившим своё Отечество.
Организационные детали
Чтобы прогулка была комфортной, необходима удобная обувь, бутылочка воды и хорошее настроение.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро Чистые пруды
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 237 туристов
Экскурсовод с 10-летним стажем работы на художественно-исторических выставках Фонда заслуженного художника России Павла Рыженко и таких площадках, как Третьяковская галерея, Центральный музей Вооружённых сил, ЦВЗ Манеж, галерея Царская башня и
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Великолепно. Интересная, насыщенная инструкция и экскурсовод, безусловно, любящий и знающий свой город, и тех кто его создавал. Ученик Ильи, Катерина, с гордостью рассказывает не только про историю и архитектуру но
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Н
Спасибо большое Екатерине за экскурсию. Огромное удовольствие встретить профессионала своего дела, да еще и болеющего душой за идею. Мне очень понравилась подача материала, наполненность деталями. В повествовании чувствовался огромный пласт
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С
Увидеть уже знакомую Москву по-новому с эстетической подачей Екатерины было очень интересно
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Екатерина профессионал. Искусствовед. Знание всех нюансов и деталей поражает. Наверное это мы ожидали немного более базовый формат, тк на Чистых с экскурсией в первый раз. Обязательно вернемся, но уже более подготовленными.
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