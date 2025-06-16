Монастырь неоднократно использовался для заточения царственных особ.
А сейчас архитектурный комплекс включён в список ЮНЕСКО, как редкий представитель Московского барокко. Мы обсудим фортификационные особенности строения, вспомним именитых гостей и насельниц.
Вы попробуете представить, как в прошлом здесь решалась судьба государства, и узнаете, кто нашёл в обители вечный покой.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Напрудную башню.
- Отреставрированный храм Усекновения головы Иоанна Предтечи.
- Объекты барочного ансамбля Новодевичьего монастыря.
- Преображенскую церковь.
- Церковь Успения.
- Смоленский собор.
- Прохоровскую часовню.
- Стрелецкую караульню.
- Могилы Дениса Давыдова, Елены Девочкиной, Сергея Соловьева и Алексея Плещеева.
Вы узнаете:
- Какие дополнительные функции выполнял Новодевичий Монастырь.
- Почему цвет стен монастыря отличается от цвета Кремлёвских стен.
- Какие пять «высокопоставленных» монахинь находились здесь в разное время.
- Как монастырь связан с чудотворной Смоленской иконой Богородицы.
- Каким было второе стрелецкое восстание.
Организационные детали
- Билет на территорию монастыря входит в стоимость экскурсии.
- Материал экскурсии не подойдёт для младших школьников.
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1500 ₽
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
|Школьники
|1200 ₽
|Льготный
|1300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Спортивная»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Станислав — ваш гид в Москве
Провёл экскурсии для 5623 туристов
Меня зовут Станислав. Я журналист, историк, москвовед, профессиональный гид, актёр. Живу в Москве с раннего детства, окончил ТИ им. Щукина. Как эксперта-историка меня приглашают на федеральные каналы: Первый канал, Россия,
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
16 июн 2025
Отличный гид!! Однозначно рекомендую! Не просто холодные факты из книжки, а рассказ с рассуждениями. Очень интересно 👍🏻
Марина
5 июн 2025
Рекомендую.
