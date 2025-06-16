Мои заказы

История Новодевичьего монастыря

Ощутить дух древней Москвы и насладиться барочной архитектурой обители
Монастырь неоднократно использовался для заточения царственных особ.

А сейчас архитектурный комплекс включён в список ЮНЕСКО, как редкий представитель Московского барокко. Мы обсудим фортификационные особенности строения, вспомним именитых гостей и насельниц.

Вы попробуете представить, как в прошлом здесь решалась судьба государства, и узнаете, кто нашёл в обители вечный покой.
Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Напрудную башню.
  • Отреставрированный храм Усекновения головы Иоанна Предтечи.
  • Объекты барочного ансамбля Новодевичьего монастыря.
  • Преображенскую церковь.
  • Церковь Успения.
  • Смоленский собор.
  • Прохоровскую часовню.
  • Стрелецкую караульню.
  • Могилы Дениса Давыдова, Елены Девочкиной, Сергея Соловьева и Алексея Плещеева.

Вы узнаете:

  • Какие дополнительные функции выполнял Новодевичий Монастырь.
  • Почему цвет стен монастыря отличается от цвета Кремлёвских стен.
  • Какие пять «высокопоставленных» монахинь находились здесь в разное время.
  • Как монастырь связан с чудотворной Смоленской иконой Богородицы.
  • Каким было второе стрелецкое восстание.

Организационные детали

  • Билет на территорию монастыря входит в стоимость экскурсии.
  • Материал экскурсии не подойдёт для младших школьников.

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1500 ₽
Дети до 7 летБесплатно
Школьники1200 ₽
Льготный1300 ₽
Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Спортивная»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Станислав
Станислав — ваш гид в Москве
Провёл экскурсии для 5623 туристов
Меня зовут Станислав. Я журналист, историк, москвовед, профессиональный гид, актёр. Живу в Москве с раннего детства, окончил ТИ им. Щукина. Как эксперта-историка меня приглашают на федеральные каналы: Первый канал, Россия,
РЕН ТВ, ТВЦ, Москва Доверие. Являюсь членом Русского географического общества. В качестве режиссёра снял несколько документальных фильмов. Люблю свой город и стараюсь передать эту любовь своим слушателям, это и привело меня в профессию гида. Как историк и профессиональный актёр я обладаю широким кругом интересов, рассказываю чётко и интересно. Мои темы: история Москвы (Арбат, Патриаршие, Садовое кольцо и др.), Москва литературная, театральная, мистическая, религиозная, быт и нравы города. Путешественники, побывавшие на моих экскурсиях, всегда остаются довольными и возвращаются не единожды.

Отзывы и рейтинг

Е
Елена
16 июн 2025
Отличный гид!! Однозначно рекомендую! Не просто холодные факты из книжки, а рассказ с рассуждениями. Очень интересно 👍🏻
Марина
Марина
5 июн 2025
Рекомендую.

Входит в следующие категории Москвы

