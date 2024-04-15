Одна из самых больших библиотек мира занимает целый квартал в центре Москвы. Здесь находятся духовные и научные ценности, накопленные человечеством за века.
Вы прогуляетесь по столичным улицам и узнаете, для какой картины был построен Ивановский зал, почему исчез Румянцевский музей и сколько книг хранится в РГБ.
Вы прогуляетесь по столичным улицам и узнаете, для какой картины был построен Ивановский зал, почему исчез Румянцевский музей и сколько книг хранится в РГБ.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Главное здание РГБ. Сколько корпусов и читальных залов в библиотеке?
- Книгохранилище РБГ — один из первых советских небоскрёбов.
- Внутренний Римский дворик с архитектурными отсылками.
- Дом Пашкова — роскошный особняк, который не раз менял своё назначение.
- Храм святителя Николая Мирликийского, который хранит 5 веков истории.
Организационные детали
- Все здания мы осматриваем снаружи.
- Экскурсия проходит с использованием радиогидов.
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 14 лет.
- По запросу я подскажу, как оформить читательский билет в библиотеку.
в субботу в 11:00
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
недалеко от метро «Библиотека им. Ленина»
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 11:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 220 туристов
Здравствуйте! Спасибо за интерес к моим экскурсиям! Я Елена, коренная москвичка. Любовь к Москве и изучение её истории привели меня в новую профессию. Я стала аккредитованным гидом. И теперь с удовольствием делюсь с вами увлекательной историей нашей столицы. Делаю яркие и динамичные маршруты с дружелюбной атмосферой и вниманием к гостям.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ирина
15 апр 2024
Рекомендую и экскурсию и экскурсовода.
Информативно, структурировано, с отлично подобранным материалом для допонительного показа.
Прекрасная речь, ителлигентность, радушие экскурсовода.
Получила прекрасные впечатления от замечательно проведенного времени. Спасибо, Елена.
Информативно, структурировано, с отлично подобранным материалом для допонительного показа.
Прекрасная речь, ителлигентность, радушие экскурсовода.
Получила прекрасные впечатления от замечательно проведенного времени. Спасибо, Елена.
Екатерина
9 апр 2024
Замечательная экскурсия вокруг самого главного Дома книги! Елена глубоко разбирается в теме, при этом материал подан увлекательно и легко 👍 отдельное спасибо за необычные городские находки, на которые вряд ли обратишь внимание, проносясь из пункта А в пункт Б))
С удовольствием рекомендую этот маршрут и желаю Елене как можно больше заинтересованных путешественников! 🤗
С удовольствием рекомендую этот маршрут и желаю Елене как можно больше заинтересованных путешественников! 🤗
Алия
31 мар 2024
Сегодня была на экскурсии Елены «История Российской государственной библиотеки». Увлекательный рассказ со множеством подробностей, интересно рассматривать фотографии «было-стало» и прослеживать, как менялось это место. Елена ответила на все наши вопросы. Чувствуется фундаментальный подход к изучению материала и легкая подача его. Елена - очень приятный человек и замечательный экскурсовод!!
Марина
31 мар 2024
Замечательная экскурсия! Я узнала много интересного. Елена увлекательно рассказывает, время пролетело незаметно! Обязательно порекомендую друзьям! Спасибо!
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