Замечательная экскурсия вокруг самого главного Дома книги! Елена глубоко разбирается в теме, при этом материал подан увлекательно и легко 👍 отдельное спасибо за необычные городские находки, на которые вряд ли обратишь внимание, проносясь из пункта А в пункт Б))

С удовольствием рекомендую этот маршрут и желаю Елене как можно больше заинтересованных путешественников! 🤗