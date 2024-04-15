История Российской государственной библиотеки

Узнать, как появилась интеллектуальная сокровищница страны, и раскрыть тайны дома Пашкова
Одна из самых больших библиотек мира занимает целый квартал в центре Москвы. Здесь находятся духовные и научные ценности, накопленные человечеством за века.

Вы прогуляетесь по столичным улицам и узнаете, для какой картины был построен Ивановский зал, почему исчез Румянцевский музей и сколько книг хранится в РГБ.
5
4 отзыва
История Российской государственной библиотеки
История Российской государственной библиотеки
История Российской государственной библиотеки
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Главное здание РГБ. Сколько корпусов и читальных залов в библиотеке?
  • Книгохранилище РБГ — один из первых советских небоскрёбов.
  • Внутренний Римский дворик с архитектурными отсылками.
  • Дом Пашкова — роскошный особняк, который не раз менял своё назначение.
  • Храм святителя Николая Мирликийского, который хранит 5 веков истории.

Организационные детали

  • Все здания мы осматриваем снаружи.
  • Экскурсия проходит с использованием радиогидов.
  • Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 14 лет.
  • По запросу я подскажу, как оформить читательский билет в библиотеку.

в субботу в 11:00

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
недалеко от метро «Библиотека им. Ленина»
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 11:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Ирина
15 апр 2024
Рекомендую и экскурсию и экскурсовода.
Информативно, структурировано, с отлично подобранным материалом для допонительного показа.
Прекрасная речь, ителлигентность, радушие экскурсовода.
Получила прекрасные впечатления от замечательно проведенного времени. Спасибо, Елена.
Екатерина
9 апр 2024
Замечательная экскурсия вокруг самого главного Дома книги! Елена глубоко разбирается в теме, при этом материал подан увлекательно и легко 👍 отдельное спасибо за необычные городские находки, на которые вряд ли обратишь внимание, проносясь из пункта А в пункт Б))
С удовольствием рекомендую этот маршрут и желаю Елене как можно больше заинтересованных путешественников! 🤗
Замечательная экскурсия вокруг самого главного Дома книги! Елена глубоко разбирается в теме, при этом материал поданЗамечательная экскурсия вокруг самого главного Дома книги! Елена глубоко разбирается в теме, при этом материал подан
Алия
31 мар 2024
Сегодня была на экскурсии Елены «История Российской государственной библиотеки». Увлекательный рассказ со множеством подробностей, интересно рассматривать фотографии «было-стало» и прослеживать, как менялось это место. Елена ответила на все наши вопросы. Чувствуется фундаментальный подход к изучению материала и легкая подача его. Елена - очень приятный человек и замечательный экскурсовод!!
Марина
31 мар 2024
Замечательная экскурсия! Я узнала много интересного. Елена увлекательно рассказывает, время пролетело незаметно! Обязательно порекомендую друзьям! Спасибо!

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