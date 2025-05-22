Я проведу вас по запутанным закоулкам и скрытым от глаз дворам в центре шумной столицы. Расскажу о людях, которые жили в окрестностях Мясницкой улицы, и покажу удивительные здания. Покажу, где обитает призрак, а где проходили масонские собрания. А ещё познакомлю с самым красивым и самым безвкусным (по мнению урбанистов) домами.

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

Начнём прогулку от площади Мясницкие ворота. Поговорим об истории Мясницкой улицы и обсудим, откуда вообще в центре города ворота и почему у них такое название. Я расскажу о судьбах людей и архитектуре зданий, поделюсь местными легендами и покажу:

Дом, в котором проводились пышные балы и масонские собрания, а потом обосновались художники (и они до сих пор находятся здесь)

Заброшенную дореволюционную телефонную станцию

Дом-неудачник, которому просто не повезло

Бывший польский костёл и богадельню, а ещё уголок французской общины в Москве

Дом, который урбанисты и архитекторы внесли в рейтинг самых безвкусных сооружений города, и красивый элитный дом для очень богатых людей начала 20 века

Также на нашем пути — палаты 17 века, доходные дома Строгановского училища и дом, где жил артист Георгий Вицин. А ещё вы узнаете про секретную лабораторию тайного ордена 20 века и услышите легенду про призрака, который до сих пор обитает в арке дома на Мясницкой.

Организационные детали