Я проведу вас по запутанным закоулкам и скрытым от глаз дворам в центре шумной столицы. Расскажу о людях, которые жили в окрестностях Мясницкой улицы, и покажу удивительные здания. Покажу, где обитает призрак, а где проходили масонские собрания. А ещё познакомлю с самым красивым и самым безвкусным (по мнению урбанистов) домами.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание экскурсии
Начнём прогулку от площади Мясницкие ворота. Поговорим об истории Мясницкой улицы и обсудим, откуда вообще в центре города ворота и почему у них такое название. Я расскажу о судьбах людей и архитектуре зданий, поделюсь местными легендами и покажу:
- Дом, в котором проводились пышные балы и масонские собрания, а потом обосновались художники (и они до сих пор находятся здесь)
- Заброшенную дореволюционную телефонную станцию
- Дом-неудачник, которому просто не повезло
- Бывший польский костёл и богадельню, а ещё уголок французской общины в Москве
- Дом, который урбанисты и архитекторы внесли в рейтинг самых безвкусных сооружений города, и красивый элитный дом для очень богатых людей начала 20 века
Также на нашем пути — палаты 17 века, доходные дома Строгановского училища и дом, где жил артист Георгий Вицин. А ещё вы узнаете про секретную лабораторию тайного ордена 20 века и услышите легенду про призрака, который до сих пор обитает в арке дома на Мясницкой.
Организационные детали
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 12 лет
- При возможности и вашем желании можем зайти в католический храм
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Тургеневская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Москве
Всем доброго времени суток! Меня зовут Екатерина Викторовна, я аттестованный экскурсовод, коренная москвичка. Прогулки по улицам города, запутанные переулки, тайные дворики, легенды города, судьбы людей и архитектура без грузовой информации — вот чем я люблю делиться со своими гостями.Задать вопрос
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