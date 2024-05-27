1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Москва с французским акцентом: путешествие по следам французской культуры
Почувствуйте дух Парижа в сердце Москвы: от французских бульваров до легендарных кафе. Эксклюзивное путешествие для истинных ценителей
«А у дома Пашкова вы узнаете о наиболее ярких французских архитекторах, которые работали в стиле классицизм»
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
от 7 500₽ за всё до 20 чел.
Мини-группа
3 часа
Секреты главной библиотеки страны (Ленинка + Старое Ваганьково)
Начало: НА ПЛАТФОРМЕ ст. метро «Площадь Революции»
«Если Дом Пашкова стал красивейшим образцом русского классицизма, то главное здание Ленинки — шедевр постконструктивизма»
Расписание: четверг 16-30
13 июня в 16:30
20 июня в 16:30
2 100₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
«Рукописи не горят»: по следам Мастера и Маргариты
Разгадать тайны мистического романа и увидеть город глазами Булгакова
Начало: На Триумфальной площади
«Дом Пашкова — с этим местом связано немало городских легенд»
12 июня в 18:00
13 июня в 14:00
9 300₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Обзорная автомобильная экскурсия по Москве с двумя гидами
Увидеть столицу с разных ракурсов без проблем с парковкой
Завтра в 15:30
9 июня в 10:30
16 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
По следам московских художников и коллекционеров
Погрузиться в творческую жизнь столицы прошлых столетий в компании искусствоведа
Начало: у метро Кропоткинская
«Я покажу вам усадьбы Голицыных и Вяземских, дома Пашкова и Серова, особняк Третьякова и бывшие нарышкинские владения»
Завтра в 15:00
9 июня в 11:00
2 600₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Музейная миля Москвы
Пройти по излюбленным местам ценителей классического и современного искусства
Начало: В районе станции метро «Кропоткинская»
«какой музей разместился в знаменитом Доме Пашкова,»
9 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 700₽ за всё до 10 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Прогулка по местам из «Мастера и Маргариты»
Пройти по следам культового романа Булгакова и открыть Москву с новой стороны
Начало: у метро «Парк культуры»
«Увидите дом Пашкова, на террасе которого развернулась одна из финальных сцен романа»
11 июня в 11:00
14 июня в 11:00
70006 300₽ за всё до 8 чел.
скидка
10%
Мини-группа
1.5 часа
История Российской государственной библиотеки
Узнать, как появилась интеллектуальная сокровищница страны, и раскрыть тайны дома Пашкова
Начало: недалеко от метро «Библиотека им. Ленина»
«Дом Пашкова — роскошный особняк, который не раз менял своё назначение»
Расписание: в субботу в 11:00
15 июня в 11:00
22 июня в 11:00
890801₽ за человека
Групповая
2 часа
Групповая экскурсия в дом Пашкова
Исследовать снаружи и изнутри, пожалуй, самый загадочный особняк Москвы и услышать его легенды
Начало: Перед Ленинкой (РГБ)
«И не обойдем стороной городские байки, которые связывают дом Пашкова с Иваном Грозным и Павлом I»
1 899₽ за человека
Квест
3 часа
Тайны Большой Полянки: аудиоквест по центру Москвы
Начало: Дом Пашкова, метро Боровицкая
«Маршрут начинается недалеко от Кремля, у дома Пашкова»
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время, напишите его в комментарии
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
1 090₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Истории коллекционеров и меценатов Москвы
Полюбоваться особняками Третьякова и Пашкова и узнать, почему Щукин отказывался от «Танца» Матисса
Начало: Недалеко от станции метро «Арбатская»
14 июня в 18:30
21 июня в 18:30
5 000₽ за всё до 10 чел.
скидка
10%
Квест
2 часа
Ваганьковский холм. Пешеходная экскурсия с элементами квеста
Разгадать удивительные истории и древние тайны на фоне панорам Кремля
Начало: У станции метро «Боровицкая»
«Почему в истории Дома Пашкова так много дремучих туманов»
Завтра в 11:00
10 июня в 12:00
36983 329₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
4 часа
Любимая Москва: автобусная экскурсия + канатная дорога
Окунуться в историю древнего города и познакомиться с его главными достопримечательностями
Начало: возле метро «Театральная»
«Возвращаясь в исторический центр, вы увидите из автобуса музей Победы, Триумфальную арку на Кутузовском проспекте, деловой квартал «Москва-сити», Новый Арбат, великолепный дом Пашкова, здание Государственной думы и отель «Метрополь»»
Расписание: в субботу в 11:00
Завтра в 11:00
15 июня в 11:00
3 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга27 мая 2024Ирина, лично вам спасибо за любовь к своему делу и людям! Потрясающая прогулка по местам, которые стали «родными»! Прогулка была
- ССветлана26 мая 2024Замечательная экскурсия, дающая удивительное удовольствие от прикосновения к великому писателю и его великому роману.
- ССергей18 мая 2024На автомобиле с героями Булгакова: путешествие в «закатный» романОтличная экскурсия для заинтересованных. Гид Светлана очень профессионален и многознающ, по теме экскурсии -просто эрудит. Внимательный подход и контакт с
- ССергей16 мая 2024Остались в крайне положительном впечатлении от экскурсии! Захватывающе интересно, живое общение, готовность и желание поделиться своей эрудированностью, ответить на дополнительные вопросы. Грамотно выстроенный маршрут. Обязательно повторно воспользуемся услугами данного экскурсовода на других маршрутах.
- ЮЮлия11 мая 2024Прекрасная экскурсия, лёгкая, интересная, нестандартная. Лариса - замечательный гид, умеет увлечь, держит внимание всю экскурсию, обладает очень хорошими знаниями! Спасибо большое!
- ЕЕлена5 мая 2024Очень понравилась экскурсовод Ольга. Получили удовольствие от экскурсии.
- ДДарья1 мая 2024Экскурсия по Булгаковской Москве стала частью празднования моего дня рождения, это оказалось чудесным решением. Ирина - прекрасная рассказчица и отлично
- ЛЛариса25 апреля 2024На автомобиле с героями Булгакова: путешествие в «закатный» романОчень познавательная, обширная и увлекательная экскурсия! Огромное спасибо потрясающему гиду Светлане - она настоящий фанат своего дела и глубочайший профессионал!
- ИИрина15 апреля 2024Рекомендую и экскурсию и экскурсовода. Информативно, структурировано, с отлично подобранным материалом для допонительного показа. Прекрасная речь, ителлигентность, радушие экскурсовода. Получила прекрасные впечатления от замечательно проведенного времени. Спасибо, Елена.
- ККарина12 апреля 2024На днях побывала в Москве и заказала экскурсию. У меня гидами были Оля и Вика-отличные экскурсоводы, одно удовольствие было слушать
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