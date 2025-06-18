Групповая
до 20 чел.
Литературное Переделкино
Неспешная прогулка по дачному посёлку под беседы о его жителях - бывших и нынешних
Начало: У храма Игоря Черниговского
Завтра в 14:00
26 июн в 14:00
1000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Литературная прогулка по Никитскому
Исследуйте Никитский бульвар, где жили и творили великие писатели. Откройте для себя их истории и секреты, которые оставили след в истории
Начало: На улице Новый Арбат
26 июн в 09:00
27 июн в 09:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Свет знаний в граде стольном: детская экскурсия
Рассмотреть на улицах Москвы историю образования - от школ Руси до первого университета
Начало: У метро «Площадь Революции»
28 июн в 14:00
29 июн в 11:30
6500 ₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена18 июня 2025Устав от города, решила совместить поездку за город в обществе интересного собеседника. Для этого выбрала экскурсию гида Сергея "Литературное Переделкино". Получило огромное
- ННаталья18 июня 2025Великолепный рассказчик, добрейшей души человек. Несмотря на дождливую погоду бродили почти 4 часа - не хотелось расставаться, особенно с экскурсоводом.
- ААнна17 июня 2025Сергей очень деликатный и эрудированный гид и собеседник. Получили огромное удовольствие, несмотря на дождь, 3 детей и собаку. Умело выстроен маршрут с зоной остановки на время дождя. благодарим и ждем новых встреч!
- ЕЕлена30 марта 2025Легенды и мифы центра МосквыСпасибо Ивану за увлекательную экскурсию! Были втроем с подругами, все остались довольны. Лёгкая подача, насыщенный материал, интересные исторические факты🌟
- ЮЮлия10 февраля 2025Легенды и мифы центра МосквыПрекрасная экскурсия!!! Ванечка нас просто очаровал (даже двух суровых мужчин моей семьи, которых ничем не удивить). Как же легко, понятно
- ООлеся2 февраля 2025Легенды и мифы центра МосквыИван очень понравился:) Очень легко и структурировано подается информация. Обязательно еще раз прогуляемся по Москве с Иваном как потеплеет:)
- ННадежда1 февраля 2025Экскурсия с Павлом по Никитскому бульвару понравилась. Узнали для себя много новых интересных фактов, появилось желание глубже погрузиться в тему экскурсии. Свой рассказ Павел подкрепил распечатанными текстами. Плюсом к прекрасной экскурсии была хорошая погода. Все прошло замечательно. Рекомендую!
- ЮЮлия14 августа 2023Большое спасибо автору за экскурсию. Удобный маршрут, интересная нестандартная тема экскурсии, нашему женскому коллективу очень зашла. Павел понравился индивидуальным подходом к группе и легкостью общения. Отдельное спасибо от всех участниц за рекомендации по литературе, уже начали читать)
- ННадежда24 июля 2023Экскурсия интересная, насыщенная. Павел очень увлеченный человек, замечательный рассказчик. Огромное спасибо за маленький бонус в конце экскурсии.
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Ночная библиотека Ленина»
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