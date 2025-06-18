Мои заказы

Ночная библиотека Ленина – экскурсии в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «Ночная библиотека Ленина» в Москве, цены от 1000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Литературное Переделкино
Пешая
2 часа
682 отзыва
Групповая
до 20 чел.
Литературное Переделкино
Неспешная прогулка по дачному посёлку под беседы о его жителях - бывших и нынешних
Начало: У храма Игоря Черниговского
Завтра в 14:00
26 июн в 14:00
1000 ₽ за человека
Авторская литературная экскурсия по Никитскому бульвару
Пешая
2 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Литературная прогулка по Никитскому
Исследуйте Никитский бульвар, где жили и творили великие писатели. Откройте для себя их истории и секреты, которые оставили след в истории
Начало: На улице Новый Арбат
26 июн в 09:00
27 июн в 09:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Свет знаний в граде стольном: детская экскурсия
Пешая
1.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Свет знаний в граде стольном: детская экскурсия
Рассмотреть на улицах Москвы историю образования - от школ Руси до первого университета
Начало: У метро «Площадь Революции»
28 июн в 14:00
29 июн в 11:30
6500 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    18 июня 2025
    Литературное Переделкино
    Устав от города, решила совместить поездку за город в обществе интересного собеседника. Для этого выбрала экскурсию гида Сергея "Литературное Переделкино". Получило огромное
    читать дальше

    удовольствие, не прогадала. Сама природа Переделкино заставляет выдохнуть и расслабиться, плюс подача материала от Сергея, которая дала возможность вспомнить советских классиков и их произведения, быстренько для себя набросала список произведений, которые хочу прочесть или перечитать, записала и несколько фильмов для пересмотра. Узнала много интересного и про местность, и про зарождение самого поселка, факты биографии, прозвища некоторых писателей, их шутки, любовные треугольники и много чего…. перечислять не буду. Советую последовать моему примеру и окунуться в мир Переделкино! Сергей, огромное спасибо за все и за вашу дикцию в том числе!

  • Н
    Наталья
    18 июня 2025
    Литературное Переделкино
    Великолепный рассказчик, добрейшей души человек. Несмотря на дождливую погоду бродили почти 4 часа - не хотелось расставаться, особенно с экскурсоводом.
    читать дальше

    Прекрасная дикция, приятный тембр голоса, а главное знания. Было очень интересно и весело. Обязательно еще раз приеду из Санкт -Петербурга и порекомендую друзьям и родным

    Великолепный рассказчик, добрейшей души человек. Несмотря на дождливую погоду бродили почти 4 часа - не хотелосьВеликолепный рассказчик, добрейшей души человек. Несмотря на дождливую погоду бродили почти 4 часа - не хотелосьВеликолепный рассказчик, добрейшей души человек. Несмотря на дождливую погоду бродили почти 4 часа - не хотелосьВеликолепный рассказчик, добрейшей души человек. Несмотря на дождливую погоду бродили почти 4 часа - не хотелосьВеликолепный рассказчик, добрейшей души человек. Несмотря на дождливую погоду бродили почти 4 часа - не хотелосьВеликолепный рассказчик, добрейшей души человек. Несмотря на дождливую погоду бродили почти 4 часа - не хотелосьВеликолепный рассказчик, добрейшей души человек. Несмотря на дождливую погоду бродили почти 4 часа - не хотелосьВеликолепный рассказчик, добрейшей души человек. Несмотря на дождливую погоду бродили почти 4 часа - не хотелосьВеликолепный рассказчик, добрейшей души человек. Несмотря на дождливую погоду бродили почти 4 часа - не хотелось
  • А
    Анна
    17 июня 2025
    Литературное Переделкино
    Сергей очень деликатный и эрудированный гид и собеседник. Получили огромное удовольствие, несмотря на дождь, 3 детей и собаку. Умело выстроен маршрут с зоной остановки на время дождя. благодарим и ждем новых встреч!
  • Е
    Елена
    30 марта 2025
    Легенды и мифы центра Москвы
    Спасибо Ивану за увлекательную экскурсию! Были втроем с подругами, все остались довольны. Лёгкая подача, насыщенный материал, интересные исторические факты🌟
  • Ю
    Юлия
    10 февраля 2025
    Легенды и мифы центра Москвы
    Прекрасная экскурсия!!! Ванечка нас просто очаровал (даже двух суровых мужчин моей семьи, которых ничем не удивить). Как же легко, понятно
    читать дальше

    и интересно ему удалось изложить весь материал. Речь грамотная, поставленная. Невероятно улыбчивый и положительный рассказчик. После экскурсии появилось желание найти и изучить ещё больше материалов о Центре Москвы и его объектах. Очень рады, что остановились на Индивидуальной экскурсии. Буду рада Новой встрече! И Всем Рекомендую!!! Будет легко, познавательно и интересно!

    Прекрасная экскурсия!!! Ванечка нас просто очаровал (даже двух суровых мужчин моей семьи, которых ничем не удивить)
  • О
    Олеся
    2 февраля 2025
    Легенды и мифы центра Москвы
    Иван очень понравился:) Очень легко и структурировано подается информация. Обязательно еще раз прогуляемся по Москве с Иваном как потеплеет:)
  • Н
    Надежда
    1 февраля 2025
    Авторская литературная экскурсия по Никитскому бульвару
    Экскурсия с Павлом по Никитскому бульвару понравилась. Узнали для себя много новых интересных фактов, появилось желание глубже погрузиться в тему экскурсии. Свой рассказ Павел подкрепил распечатанными текстами. Плюсом к прекрасной экскурсии была хорошая погода. Все прошло замечательно. Рекомендую!
    Экскурсия с Павлом по Никитскому бульвару понравилась. Узнали для себя много новых интересных фактов, появилось желаниеЭкскурсия с Павлом по Никитскому бульвару понравилась. Узнали для себя много новых интересных фактов, появилось желаниеЭкскурсия с Павлом по Никитскому бульвару понравилась. Узнали для себя много новых интересных фактов, появилось желание
  • Ю
    Юлия
    14 августа 2023
    Авторская литературная экскурсия по Никитскому бульвару
    Большое спасибо автору за экскурсию. Удобный маршрут, интересная нестандартная тема экскурсии, нашему женскому коллективу очень зашла. Павел понравился индивидуальным подходом к группе и легкостью общения. Отдельное спасибо от всех участниц за рекомендации по литературе, уже начали читать)
  • Н
    Надежда
    24 июля 2023
    Авторская литературная экскурсия по Никитскому бульвару
    Экскурсия интересная, насыщенная. Павел очень увлеченный человек, замечательный рассказчик. Огромное спасибо за маленький бонус в конце экскурсии.

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Ночная библиотека Ленина»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Литературное Переделкино
  2. Авторская литературная экскурсия по Никитскому бульвару
  3. Свет знаний в граде стольном: детская экскурсия
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Кремль
  3. Красная площадь
  4. Воробьевы Горы
  5. Храм Христа Спасителя
  6. Китай-город
  7. Зарядье
  8. Храм Василия Блаженного
  9. Александровский сад
  10. Патриаршие пруды
Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2025
Сейчас в Москве в категории "Ночная библиотека Ленина" можно забронировать 3 экскурсии от 1000 до 6500. Туристы уже оставили гидам 689 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Забронируйте экскурсию в Москве на 2025 год по теме «Ночная библиотека Ленина», 689 ⭐ отзывов, цены от 1000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август