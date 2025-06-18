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удовольствие, не прогадала. Сама природа Переделкино заставляет выдохнуть и расслабиться, плюс подача материала от Сергея, которая дала возможность вспомнить советских классиков и их произведения, быстренько для себя набросала список произведений, которые хочу прочесть или перечитать, записала и несколько фильмов для пересмотра. Узнала много интересного и про местность, и про зарождение самого поселка, факты биографии, прозвища некоторых писателей, их шутки, любовные треугольники и много чего…. перечислять не буду. Советую последовать моему примеру и окунуться в мир Переделкино! Сергей, огромное спасибо за все и за вашу дикцию в том числе!