Приглашаем на пешеходную экскурсию по ВДНХ — знаковому месту, где история страны отразилась в архитектуре, павильонах и фонтанах.
Вы узнаете, как менялась выставка на протяжении десятилетий, увидите ключевые павильоны и услышите удивительные факты о жизни этого уникального комплекса.
Описание экскурсииВДНХ: отражение эпох ВДНХ — это выставка, в которой можно проследить изменения страны на протяжении десятилетий. На экскурсии вы узнаете, где раньше находился вход на территорию, откуда появилась каштановая аллея, какие павильоны меняли своё название, а какие сохранили его неизменным. Мы поговорим о том, как выставка менялась вместе со страной — от первых лет её существования до обновления и возрождения. Истории и тайны павильонов На прогулке мы обсудим, где сегодня хранится единственное изображение Сталина, почему любимым числом выставки считается число 16, и каким образом Армения оказалась в Сибири, а Киргизия — в Эстонии. Вы узнаете, куда исчезли витражи павильона Латвии и зачем молодожены приходят в колхозный клуб. Экскурсовод также расскажет, что символизируют фонтаны на площади Дружбы народов. Важная информация:
- Дополнительные расходы: оплата экскурсионной путевки на каждого человека 100р. (помимо стоимости экскурсии). Вносится на месте.
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 14-16 лет. Остальные детские возрастные группы — на усмотрение родителей. Экскурсия продлится 2,5-3 часа. Рассчитывайте свое время.
- Экскурсия проходит на улице. Просьба одеваться по погоде. При необходимости захватите дождевик и зонт.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Арка Главного входа
- Арка Исторического входа
- Павильон Центральный
- Павильон Армения
- Прибалтийские павильоны
- Павильон Казахстан
- Павильон Узбекистан
- Павильон Беларусь
- Павильон Украина
- Павильон Космос
Что включено
- Услуги гида, радиогиды, одноразовые наушники
- Посещение бесплатных павильонов
Что не входит в цену
- 100 р/человек оплата экскурсионной путевки (обязательно) вносится на месте
- Напитки и еда во время прогулки (по желанию)
- Сувениры (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Проспект Мира, д. 119
Завершение: Павильон Главмясо (ориентировочно)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Москвы
