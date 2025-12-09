Мои заказы

От «Золотого колоса» до космоса: парад планет ВДНХ

Прогуляться по одному из самых значимых мест страны и совершить путешествие во времени
Добро пожаловать на обзорную экскурсию-прогулку по главной выставке страны.

Мы изучим архитектуру павильонов и раскроем их секреты, обсудим историю этого места и людей, с ним связанных.

Новые открытия сможет сделать для себя и тот, кто оказался здесь впервые, — и тот, кто уже побывал на ВДНХ не раз.
Описание экскурсии

Поговорим о том, как выглядела и как менялась выставка в течении десятков лет

  • Какие фильмы снимали на этой территории.
  • Какая скульптура побывала в Париже.
  • Почему это место называют самым космическим в Москве.
  • Как с ВДНХ связано имя Альберта Эйнштейна.
  • Почему любимые деревья космонавтов — это каштаны.

Но это ещё не всё!

  • Научимся ориентироваться на территории с помощью умных флюгеров.
  • Разгадаем загадки павильонов и фонтанов.
  • Ощутим аромат загадочных фруктов, которые когда-то тут росли.
  • Посмотрим на настоящую ракету и космический корабль.
  • И обязательно получим волшебное предсказание.

Маршрут нашей прогулки

  • Арка главного входа.
  • Центральная аллея.
  • Главный павильон.
  • Площадь Дружбы народов, павильоны республик СССР.
  • Площадь Промышленности, макет ракетоносителя «Восток-1» и павильон космоса.

Организационные детали

  • Маршрут — около 2 км, мы будем на улице, поэтому одевайтесь по погоде.
  • Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 10 лет.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — ваш гид в Москве
Каждая экскурсия — это маленькое путешествие по разным историческим эпохам, событиям, местам. А любое путешествие — это всегда новые открытия, свежие впечатления и обретение новых глаз на привычные вещи. Я
читать дальше

буду рада стать вашим проводником в этом путешествии! Я гид с 2014 года, люблю собирать интересные факты и превращать экскурсию в увлекательную историю. Особенно увлекаюсь космической тематикой и буду рада рассказать о том, что вдохновляет! Отрывки из биографии: аккредитованный и аттестованный гид-переводчик, обучение в различных музеях, работа на русском и итальянском языках, курсы актёрского мастерства и техники речи, мой голос участвовал в проекте Венецианской биеннале в 2019 году, вращалась на центрифуге, награждена грамотами и благодарности за профессиональную деятельность.

