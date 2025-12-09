Добро пожаловать на обзорную экскурсию-прогулку по главной выставке страны.
Мы изучим архитектуру павильонов и раскроем их секреты, обсудим историю этого места и людей, с ним связанных.
Новые открытия сможет сделать для себя и тот, кто оказался здесь впервые, — и тот, кто уже побывал на ВДНХ не раз.
Описание экскурсии
Поговорим о том, как выглядела и как менялась выставка в течении десятков лет
- Какие фильмы снимали на этой территории.
- Какая скульптура побывала в Париже.
- Почему это место называют самым космическим в Москве.
- Как с ВДНХ связано имя Альберта Эйнштейна.
- Почему любимые деревья космонавтов — это каштаны.
Но это ещё не всё!
- Научимся ориентироваться на территории с помощью умных флюгеров.
- Разгадаем загадки павильонов и фонтанов.
- Ощутим аромат загадочных фруктов, которые когда-то тут росли.
- Посмотрим на настоящую ракету и космический корабль.
- И обязательно получим волшебное предсказание.
Маршрут нашей прогулки
- Арка главного входа.
- Центральная аллея.
- Главный павильон.
- Площадь Дружбы народов, павильоны республик СССР.
- Площадь Промышленности, макет ракетоносителя «Восток-1» и павильон космоса.
Организационные детали
- Маршрут — около 2 км, мы будем на улице, поэтому одевайтесь по погоде.
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 10 лет.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Екатерина — ваш гид в Москве
