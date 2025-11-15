Приглашаю заглянуть в прошлое Москвы и пройтись по местам, где жил и бывал Иван Грозный. Вы узнаете, каким человеком и правителем был царь и как был устроен средневековый быт. Подержите в руках монетки того времени и услышите легенды и исторические факты. Современная Москва откроется для вас в новом свете.
Описание экскурсии
- Мы пройдём вдоль старинной улицы Варварка
- Увидим палаты бояр Романовых
- Вы попробуете разгадать некоторые тайны у Английского двора
- У храма святой Варвары узнаете, что здесь было во времена Ивана Грозного
- Мы внимательно осмотрим Покровский собор
- Вы выясните, как выглядел Кремль в 16 веке
- При желании бросите монетку на Лобном месте и загадаете желание
- Финальная точка маршрута — Красная площадь
Я расскажу:
- об истории Китай-города и китайгородской стены
- о том, где короновали Ивана Грозного
- в возведении каких храмов он участвовал
- как жилось в средневековой Москве
- как была организована опричнина в Александровской слободе
Организационные детали
Материал экскурсии будет интересен взрослым и детям с 12 лет.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Китай-город»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 111 туристов
Очень люблю свою профессию и с удовольствием провожу экскурсии по Москве. Высшее образование (культуролог). Член Ассоциации гидов-переводчиков и экскурсоводов. Индивидуальный подход к каждому.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Вера
15 ноя 2025
Очень хорошо рассказали и провели по маршруту. Спасибо!!
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии из Москвы
Индивидуальная
до 6 чел.
Москва только для вас
Уникальная возможность увидеть Москву с другой стороны: от Кремля до Воробьёвых гор, погрузитесь в атмосферу столицы и узнайте её тайны
Сегодня в 21:30
Завтра в 08:30
18 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Москва роскошная: 6 знаковых отелей столицы
Исследуйте шесть знаковых отелей Москвы, узнавая об их истории и архитектуре. Увлекательная прогулка по центру столицы откроет вам новые горизонты
Начало: На Манежной площади
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
7000 ₽ за всё до 6 чел.
Квест
до 10 чел.
Квест-экскурсия по Москве
Увлекательный квест по Москве, где каждый участник сможет почувствовать себя искателем приключений, исследуя историю Ивана Грозного и находя сокровища
Начало: В районе м. Китай-город
Завтра в 10:00
21 ноя в 10:30
8000 ₽ за всё до 10 чел.