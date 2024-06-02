Экскурсии в Палаты бояр Романовых в Москве

Найдено 7 экскурсий в категории «Палаты Романовых» в Москве, цены от 670 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Москва: от уличных калачей до палат Романовых
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
252 отзыва
Москва: путешествие сквозь века - от Китай-города до Романовых
Погрузитесь в историческое путешествие по Москве, открывая секреты Китай-города и следы династии Романовых в увлекательной групповой экскурсии
Начало: У метро «Китай город»
9 июня в 14:00
14 июня в 12:00
670 за человека
Подлинные древности Китай-города
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
46 отзывов
Подлинные древности Китай-города: историческое путешествие в Москве
Погрузитесь в уникальную атмосферу Китай-города, где каждый уголок хранит вековые тайны и истории
Начало: У метро Площадь революции
Завтра в 17:00
11 июня в 16:00
700 за человека
Тайной тропой - в Китай-город
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
80 отзывов
Тайной тропой - в Китай-город
Расшифровать старейший район столицы на насыщенной прогулке по нему
Начало: у отеля Метрополь
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 670 за всё до 10 чел.
Тайны Китай-города
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
1.5 часа
28 отзывов
Познавательная экскурсия Тайны Китай-города
Исследуйте загадки Китай-города на экскурсии, где история Москвы оживает в увлекательных рассказах и детских заданиях
Начало: Метро Китай - грод
13 июня в 16:30
14 июня в 11:00
62005 580 за всё до 10 чел.
Романовы: история и мистика Великой династии
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
84 отзыва
Романовы: история и мистика Великой династии
Начало: Ул. Варварка 14, стр 2
Расписание: По воскресеньям в 14.00
9 июня в 15:00
16 июня в 15:00
1 300 за человека
Древнее Зарядье и медиа-аттракцион «Полет над Россией»: экскурсия в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
7 отзывов
Древнее Зарядье и медиа-аттракцион «Полет над Россией»: экскурсия в мини-группе
Познакомиться с уникальными парком, посетить медиа-аттракцион и подняться на Парящий мост
Начало: На станции метро «Площадь Революции»
Расписание: во вторник в 11:30, в воскресенье в 12:30
16 июня в 12:30
18 июня в 11:30
2 300 за человека
Куликовской дорогой Димитрия Донского
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Куликовской дорогой Димитрия Донского
Мысленно перевести стрелки часов на 7 столетий назад и оказаться в эпохе великих перемен
Начало: в районе метро Китай-город
9 июня в 13:00
11 июня в 16:00
8 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктория
    2 июня 2024
    Москва: от уличных калачей до палат Романовых
    Татьяна, потрясающая экскурсии, которая раскрывает очень много из жизни Москвы- как менялся облик города, становление города как столицы, биографии и
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    драмы известных семей и деятелей. Впечатляет очень рассказ, летописи идут друг за другом, хочется слушать бесконечно! Спасибо большое, от души рекомендую тем, кто любит и хочет быть ближе к истории!

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  • И
    Ирина
    28 мая 2024
    Тайны Китай-города
    Елена - суперпрофессионал. Уже неоднократно заказывали её экскурсии, и каждый раз очень довольны. Интересный рассказчик, знаток. Экскурсия полезна и детям, и взрослым. Рекомендуем!
  • М
    Мария
    23 мая 2024
    Подлинные древности Китай-города
    Отличная экскурсия получилась (только для меня). Просто отличный гид. Жалко,что очень быстро закончилась
    Отличная экскурсия получилась (только для меня). Просто отличный гид. Жалко,что очень быстро закончиласьОтличная экскурсия получилась (только для меня). Просто отличный гид. Жалко,что очень быстро закончиласьОтличная экскурсия получилась (только для меня). Просто отличный гид. Жалко,что очень быстро закончиласьОтличная экскурсия получилась (только для меня). Просто отличный гид. Жалко,что очень быстро закончиласьОтличная экскурсия получилась (только для меня). Просто отличный гид. Жалко,что очень быстро закончилась
  • И
    Ирина
    13 мая 2024
    Подлинные древности Китай-города
    Экскурсия была очень познавательная. Сами живем в Москве и много не знали о том, что услышали. Советую. Дмитрий интересный рассказчик и всегда знал ответы на наши вопросы.
  • O
    Olga
    13 мая 2024
    Москва: от уличных калачей до палат Романовых
    Отличная экскурсия! Очень легкая подача исторических фактов, без перегруза датами, где-то с юмором. В итоге получается приятная прогулка по красивейшим
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    местам старой Москвы под занимательные истории. Наушники, безусловно, добавляют комфорта. Не нужно бежать рядом с гидом, чтобы слушать рассказ, можно двигаться в своем темпе, ничего не пропустишь. Я бы сходила при случае еще на какую-нибудь экскурсию к Татьяне. Большое спасибо за интересный день!

  • А
    Андрей
    13 мая 2024
    Романовы: история и мистика Великой династии
    Все понравилось
  • О
    Ольга
    13 мая 2024
    Романовы: история и мистика Великой династии
    Экскурсовод Ирина Пономарева рекомендую, экскурсия познавательная и красивая 👌
  • Т
    Татьяна
    12 мая 2024
    Москва: от уличных калачей до палат Романовых
    Маршрут не очень длинный, но очень интересно экскурсовод рассказывала об этом историческом месте. Наш экскурсовод Татьяна прекрасно знает историю района,
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    города, множество интересных фактов. Экскурсия идёт дольше заявленных 2-х часов, потому что рассказать коротко не получиться, это действительно одно из самых значимых мест Москвы

  • И
    Инна
    30 апреля 2024
    Тайны Китай-города
    Спасибо Елене за прекрасно организованный, структурированный рассказ. Экскурсию проводили для дочки 9 лет. Но и мне, взрослому человеку, было невероятно
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    интересно, я узнала много нового. В процессе сделала пометочки, куда ещё сходить. Елена очень хорошо владеет материалом, рассказывает интересно, умеет заинтересовать. Очень рекомендую! Дочь осталась под впечатлением

  • Ю
    Юняева
    25 апреля 2024
    Подлинные древности Китай-города
    Хорошая, спокойная, познавательная экскурсия с интеллигентным гидом Дмитрием.

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Палаты Романовых»

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Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2024
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