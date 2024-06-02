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местам старой Москвы под занимательные истории. Наушники, безусловно, добавляют комфорта. Не нужно бежать рядом с гидом, чтобы слушать рассказ, можно двигаться в своем темпе, ничего не пропустишь. Я бы сходила при случае еще на какую-нибудь экскурсию к Татьяне. Большое спасибо за интересный день!