1 чел.
По популярности
Мини-группа
2 часа
Москва: путешествие сквозь века - от Китай-города до Романовых
Погрузитесь в историческое путешествие по Москве, открывая секреты Китай-города и следы династии Романовых в увлекательной групповой экскурсии
Начало: У метро «Китай город»
9 июня в 14:00
14 июня в 12:00
670₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Подлинные древности Китай-города: историческое путешествие в Москве
Погрузитесь в уникальную атмосферу Китай-города, где каждый уголок хранит вековые тайны и истории
Начало: У метро Площадь революции
Завтра в 17:00
11 июня в 16:00
700₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Тайной тропой - в Китай-город
Расшифровать старейший район столицы на насыщенной прогулке по нему
Начало: у отеля Метрополь
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 670₽ за всё до 10 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
1.5 часа
Познавательная экскурсия Тайны Китай-города
Исследуйте загадки Китай-города на экскурсии, где история Москвы оживает в увлекательных рассказах и детских заданиях
Начало: Метро Китай - грод
13 июня в 16:30
14 июня в 11:00
62005 580₽ за всё до 10 чел.
Групповая
3 часа
Романовы: история и мистика Великой династии
Начало: Ул. Варварка 14, стр 2
Расписание: По воскресеньям в 14.00
9 июня в 15:00
16 июня в 15:00
1 300₽ за человека
Мини-группа
2.5 часа
Древнее Зарядье и медиа-аттракцион «Полет над Россией»: экскурсия в мини-группе
Познакомиться с уникальными парком, посетить медиа-аттракцион и подняться на Парящий мост
Начало: На станции метро «Площадь Революции»
Расписание: во вторник в 11:30, в воскресенье в 12:30
16 июня в 12:30
18 июня в 11:30
2 300₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Куликовской дорогой Димитрия Донского
Мысленно перевести стрелки часов на 7 столетий назад и оказаться в эпохе великих перемен
Начало: в районе метро Китай-город
9 июня в 13:00
11 июня в 16:00
8 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктория2 июня 2024Татьяна, потрясающая экскурсии, которая раскрывает очень много из жизни Москвы- как менялся облик города, становление города как столицы, биографии и
- ИИрина28 мая 2024Елена - суперпрофессионал. Уже неоднократно заказывали её экскурсии, и каждый раз очень довольны. Интересный рассказчик, знаток. Экскурсия полезна и детям, и взрослым. Рекомендуем!
- ММария23 мая 2024Отличная экскурсия получилась (только для меня). Просто отличный гид. Жалко,что очень быстро закончилась
- ИИрина13 мая 2024Экскурсия была очень познавательная. Сами живем в Москве и много не знали о том, что услышали. Советую. Дмитрий интересный рассказчик и всегда знал ответы на наши вопросы.
- OOlga13 мая 2024Отличная экскурсия! Очень легкая подача исторических фактов, без перегруза датами, где-то с юмором. В итоге получается приятная прогулка по красивейшим
- ААндрей13 мая 2024Все понравилось
- ООльга13 мая 2024Экскурсовод Ирина Пономарева рекомендую, экскурсия познавательная и красивая 👌
- ТТатьяна12 мая 2024Маршрут не очень длинный, но очень интересно экскурсовод рассказывала об этом историческом месте. Наш экскурсовод Татьяна прекрасно знает историю района,
- ИИнна30 апреля 2024Спасибо Елене за прекрасно организованный, структурированный рассказ. Экскурсию проводили для дочки 9 лет. Но и мне, взрослому человеку, было невероятно
- ЮЮняева25 апреля 2024Хорошая, спокойная, познавательная экскурсия с интеллигентным гидом Дмитрием.
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Палаты Романовых»
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