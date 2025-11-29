Пешеходная экскурсия по Ивановской горке — историческому району Москвы с сохранившимся рельефом и архитектурными памятниками разных эпох. Вы увидите старинные храмы, монастыри, усадьбы и современные арт-объекты.
Промокод на 10% 🔥
HOROSHOTAM
Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно).
Условия:
- скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте
- не действует на трансферы и входные билеты
- работает при предоплате или полной оплате на сайте
- не суммируется с другими акциями и не применяется при оплате «на месте»
Описание экскурсии
Ивановская горка:
- исторический район Москвы.
- Пешеходная экскурсия по Ивановской горке — району с уникальной атмосферой и богатой историей в пределах Белого города. Этот участок Москвы сохранил первоначальный рельеф местности, где соседствуют памятники разных эпох: от древних храмов до современных арт-объектов, от старинных усадеб до новых архитектурных решений.
- Исторические памятники и храмы.
- Маршрут включает посещение Иоанно-Предтеченского монастыря, который был местом заточения известных исторических личностей, и храма Всех Святых на Кулишках. Вы также увидите церковь святого князя Владимира в Старых Садех и храм Трёх Святителей на Кулишках, каждый из которых имеет свою уникальную историю.
- Архитектурное наследие и городские пространства.
- Экскурсия проходит мимо дома с атлантами на Солянке и Евангелическо-Лютеранского собора Святых Петра и Павла. Вы посетите Морозовский сквер и узнаете историю усадьбы Морозовых, а также увидите Опекунский совет и другие значимые архитектурные объекты района.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Храм Всех Святых на Кулишках
- Иоанно-Предтеченский монастырь
- Церковь святого князя Владимира в Старых Садех
- Церковь Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках
- Опекунский совет
- Дом с атлантами на Солянке
- Хитровская площадь
- Дом Ярошенко
- Храм Трёх Святителей на Кулишках
- Морозовский сквер
- Евангелическо-Лютеранский собор Святых Петра и Павла
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Любянский проезд, 27
Завершение: Старосадский пер., 7/10с12
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии из Москвы
Мини-группа
до 10 чел.
Старая Москва: Путешествие по Ивановской горке и Хитровке
Познакомьтесь с уникальными уголками Москвы, пройдитесь по историческим местам Ивановской горки и Хитровки
Начало: В районе м. Китай-город
Расписание: в пятницу в 17:30, в субботу в 14:00
Сегодня в 14:00
5 дек в 17:30
1334 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Ивановская горка: темная сторона Москвы
Погрузитесь в атмосферу старой Москвы, где история переплетается с тайнами. Увлекательное путешествие по улицам и переулкам столицы
Начало: Выход из метро Новокузнецкая
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
15 000 ₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Ивановская горка и Хитровка
Начало: Метро Китай-город, Славянская площадь
Расписание: по пятницам в 16:30, по субботам в 11:00
Сегодня в 14:00
5 дек в 17:30
1334 ₽ за человека