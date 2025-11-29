Мои заказы

Ивановская горка - один из самых атмосферных районов Москвы

Пешеходная экскурсия по Ивановской горке — историческому району Москвы с сохранившимся рельефом и архитектурными памятниками разных эпох. Вы увидите старинные храмы, монастыри, усадьбы и современные арт-объекты.
Описание экскурсии

Ивановская горка:

  • исторический район Москвы.
  • Пешеходная экскурсия по Ивановской горке — району с уникальной атмосферой и богатой историей в пределах Белого города. Этот участок Москвы сохранил первоначальный рельеф местности, где соседствуют памятники разных эпох: от древних храмов до современных арт-объектов, от старинных усадеб до новых архитектурных решений.
  • Исторические памятники и храмы.
  • Маршрут включает посещение Иоанно-Предтеченского монастыря, который был местом заточения известных исторических личностей, и храма Всех Святых на Кулишках. Вы также увидите церковь святого князя Владимира в Старых Садех и храм Трёх Святителей на Кулишках, каждый из которых имеет свою уникальную историю.
  • Архитектурное наследие и городские пространства.
  • Экскурсия проходит мимо дома с атлантами на Солянке и Евангелическо-Лютеранского собора Святых Петра и Павла. Вы посетите Морозовский сквер и узнаете историю усадьбы Морозовых, а также увидите Опекунский совет и другие значимые архитектурные объекты района.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Храм Всех Святых на Кулишках
  • Иоанно-Предтеченский монастырь
  • Церковь святого князя Владимира в Старых Садех
  • Церковь Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках
  • Опекунский совет
  • Дом с атлантами на Солянке
  • Хитровская площадь
  • Дом Ярошенко
  • Храм Трёх Святителей на Кулишках
  • Морозовский сквер
  • Евангелическо-Лютеранский собор Святых Петра и Павла
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Любянский проезд, 27
Завершение: Старосадский пер., 7/10с12
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Москвы

