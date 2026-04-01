мы так и не видели знаменитую Хитровку.

В маршрут нашей экскурсии внес коррективы Московский марафон, так что мы ее начали "с конца". Но это нисколько не испортило впечатления. Москва открылась с совершенно новой стороны: уютная, тихая, с кривыми улочками и тусовочными молодежными местами. Заходя в неприметные с улицы здания "в стиле обшарпэ" (как говорил наш замечательный экскурсовод), попадали то в столовку 90-х годов, то в итальянское патио, то в молодежное кафе с мега-расслабляющей атмосферой. Ну а чего стоит окунуться ненадолго в прохладу соляных подвалов, переделанных в умопомрачительный паб или поржать над названием мастерской тарелок… Короче 2 часа пролетели незаметно, в дружеской атмосфере и оставили очень теплое послевкусие. Однозначно будем рекомендовать и экскурсию и гида друзьям. Твердая пятерка.