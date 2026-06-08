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Из Москвы в Касимов - древнюю столицу двух культур

Русские купцы, татарские ханы и готический собор посреди Мещёры
Двести лет этот город был столицей Касимовского ханства. Отсюда — небывалая для русской провинции смесь культур.

Вы увидите купеческие особняки, средневековый мавзолей, подниметесь на минарет, попробуете настоящую татарскую кухню и напишете своё имя арабской вязью.

А по дороге заедете в Гусь-Железный — место, где братья Баташёвы строили чугунную империю и, если верить легендам, чеканили фальшивые монеты.
Из Москвы в Касимов - древнюю столицу двух культур
Из Москвы в Касимов - древнюю столицу двух культур
Из Москвы в Касимов - древнюю столицу двух культур

Описание экскурсии

7:30 — сбор группы, отправление

7:30–10:30 — путевая экскурсия

Гид расскажет, что такое Мещёрская земля, почему Касимов называли Низовым Городцом и как царевич Касим получил его в подарок.

10:30–11:30 — Гусь-Железный. Империя братьев Баташёвых

  • Внешний осмотр усадьбы «Орлиное гнездо»
  • Рассказ о «железных королях»: как они за одну ночь украли целую деревню, чеканили фальшивку и держали «войско в образинах»
  • Грандиозный Троицкий собор в готическом стиле. Высота — 50 метров, колокольня — 70. Масонский размах посреди рязанских лесов

11:30–13:30 — переезд в Касимов

13:30–15:30 — татарский обед и мастер-класс

  • В меню – суп «Хан Касым» с домашней лапшой, плов, перепис с мясом, ляваш с изюмом, кош теле (хворост) и травяной чай
  • Во время мастера-класс по выпечке касимовских лявашей вы тоже сможете попробовать свои силы в кулинарии

15:30–17:00 — купеческий Касимов — обзорная экскурсия

17:00–17:30 — Татарский центр культуры и искусства имени Ахмеда Ишимбаева

  • Старинная утварь, народные музыкальные инструменты, костюмы ручной работы
  • Рассказ о выдающихся личностях и истории касимовских татар
  • Урок арабского письма: каждый подпишет открытку с видами Касимова арабской вязью и заберёт её на память

17:30–18:00 — свободное время

18:00 — выезд в Москву

23:30 — ориентировочное прибытие

Внимание: из-за насыщенной программы и дорожной ситуации возможен более поздний приезд, иногда после закрытия метро.

Организационные детали

  • Едем на автобусе туристического класса
  • Вам раздадут устройства «радиогид» с удобными одноразовыми наушниками для хорошей слышимости
  • В стоимость включены все входные билеты на объекты по программе
  • Дополнительно оплачивается обед с мастер-классом — 1200 ₽ (по желанию, при бронировании программы)
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Базовый билет5990 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро «Волгоградский проспект»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Карина
Карина — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провела экскурсии для 1109 туристов
Компания основана в 1997 году. Сегодня мы одни из лидеров экскурсионного туризма в России: в арсенале 7000 экскурсий и туров по России, ближнему и дальнему зарубежью. Мы тщательно выбираем маршруты и придерживаемся оптимального соотношения цены и качества, чтобы ваши путешествия были насыщенными, интересными и при этом доступными.

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