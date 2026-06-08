Двести лет этот город был столицей Касимовского ханства. Отсюда — небывалая для русской провинции смесь культур. Вы увидите купеческие особняки, средневековый мавзолей, подниметесь на минарет, попробуете настоящую татарскую кухню и напишете своё имя арабской вязью. А по дороге заедете в Гусь-Железный — место, где братья Баташёвы строили чугунную империю и, если верить легендам, чеканили фальшивые монеты.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Можно с детьми

Описание экскурсии

7:30 — сбор группы, отправление

7:30–10:30 — путевая экскурсия

Гид расскажет, что такое Мещёрская земля, почему Касимов называли Низовым Городцом и как царевич Касим получил его в подарок.

10:30–11:30 — Гусь-Железный. Империя братьев Баташёвых

Внешний осмотр усадьбы «Орлиное гнездо»

Рассказ о «железных королях»: как они за одну ночь украли целую деревню, чеканили фальшивку и держали «войско в образинах»

Грандиозный Троицкий собор в готическом стиле. Высота — 50 метров, колокольня — 70. Масонский размах посреди рязанских лесов

11:30–13:30 — переезд в Касимов

13:30–15:30 — татарский обед и мастер-класс

В меню – суп «Хан Касым» с домашней лапшой, плов, перепис с мясом, ляваш с изюмом, кош теле (хворост) и травяной чай

Во время мастера-класс по выпечке касимовских лявашей вы тоже сможете попробовать свои силы в кулинарии

15:30–17:00 — купеческий Касимов — обзорная экскурсия

17:00–17:30 — Татарский центр культуры и искусства имени Ахмеда Ишимбаева

Старинная утварь, народные музыкальные инструменты, костюмы ручной работы

Рассказ о выдающихся личностях и истории касимовских татар

Урок арабского письма: каждый подпишет открытку с видами Касимова арабской вязью и заберёт её на память

17:30–18:00 — свободное время

18:00 — выезд в Москву

23:30 — ориентировочное прибытие

Внимание: из-за насыщенной программы и дорожной ситуации возможен более поздний приезд, иногда после закрытия метро.

Организационные детали