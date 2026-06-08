Двести лет этот город был столицей Касимовского ханства. Отсюда — небывалая для русской провинции смесь культур.
Вы увидите купеческие особняки, средневековый мавзолей, подниметесь на минарет, попробуете настоящую татарскую кухню и напишете своё имя арабской вязью.
А по дороге заедете в Гусь-Железный — место, где братья Баташёвы строили чугунную империю и, если верить легендам, чеканили фальшивые монеты.
Вы увидите купеческие особняки, средневековый мавзолей, подниметесь на минарет, попробуете настоящую татарскую кухню и напишете своё имя арабской вязью.
А по дороге заедете в Гусь-Железный — место, где братья Баташёвы строили чугунную империю и, если верить легендам, чеканили фальшивые монеты.
Описание экскурсии
7:30 — сбор группы, отправление
7:30–10:30 — путевая экскурсия
Гид расскажет, что такое Мещёрская земля, почему Касимов называли Низовым Городцом и как царевич Касим получил его в подарок.
10:30–11:30 — Гусь-Железный. Империя братьев Баташёвых
- Внешний осмотр усадьбы «Орлиное гнездо»
- Рассказ о «железных королях»: как они за одну ночь украли целую деревню, чеканили фальшивку и держали «войско в образинах»
- Грандиозный Троицкий собор в готическом стиле. Высота — 50 метров, колокольня — 70. Масонский размах посреди рязанских лесов
11:30–13:30 — переезд в Касимов
13:30–15:30 — татарский обед и мастер-класс
- В меню – суп «Хан Касым» с домашней лапшой, плов, перепис с мясом, ляваш с изюмом, кош теле (хворост) и травяной чай
- Во время мастера-класс по выпечке касимовских лявашей вы тоже сможете попробовать свои силы в кулинарии
15:30–17:00 — купеческий Касимов — обзорная экскурсия
17:00–17:30 — Татарский центр культуры и искусства имени Ахмеда Ишимбаева
- Старинная утварь, народные музыкальные инструменты, костюмы ручной работы
- Рассказ о выдающихся личностях и истории касимовских татар
- Урок арабского письма: каждый подпишет открытку с видами Касимова арабской вязью и заберёт её на память
17:30–18:00 — свободное время
18:00 — выезд в Москву
23:30 — ориентировочное прибытие
Внимание: из-за насыщенной программы и дорожной ситуации возможен более поздний приезд, иногда после закрытия метро.
Организационные детали
- Едем на автобусе туристического класса
- Вам раздадут устройства «радиогид» с удобными одноразовыми наушниками для хорошей слышимости
- В стоимость включены все входные билеты на объекты по программе
- Дополнительно оплачивается обед с мастер-классом — 1200 ₽ (по желанию, при бронировании программы)
- С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Базовый билет
|5990 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Волгоградский проспект»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Карина — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провела экскурсии для 1109 туристов
Компания основана в 1997 году. Сегодня мы одни из лидеров экскурсионного туризма в России: в арсенале 7000 экскурсий и туров по России, ближнему и дальнему зарубежью. Мы тщательно выбираем маршруты и придерживаемся оптимального соотношения цены и качества, чтобы ваши путешествия были насыщенными, интересными и при этом доступными.
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