Приглашаю в город, где началась космическая эра человечества.
Именно здесь создавались первые спутники, ракеты и орбитальные станции, отсюда шёл на Землю сигнал с «Востока» Гагарина и Терешковой.
Вы увидите спускаемые аппараты, которыми пользовались первые космонавты, макеты кораблей, которые покоряли орбиту, и узнаете о легендарном конструкторе Королёве.
Описание экскурсии
Я коренной житель Королёва и внук одного из организаторов артиллерийского и космического производства в городе. На экскурсии поделюсь с вами историями об эпохе становления и развития военно-космической отрасли страны и покажу фото из семейного архива.
Автобусная экскурсия по Королёву (2,5 ч)
- Вы побываете там, где родились проекты первого искусственного спутника Земли, ракеты «Энергия» и первой многомодульной орбитальной станции «Мир»
- Узнаете историю создания наукограда и услышите о знаменитых конструкторах
- Поймёте, какой след в жизни города оставил всесоюзный староста М. И. Калинин
- Осмотрите центр и сохранившуюся довоенную застройку, дома в стиле советского конструктивизма, в том числе дом-трактор
- Сделаете остановки у здания Центра управления полётами, памятника С. П. Королеву и монумента в честь первого искусственного спутника Земли
Пешеходная часть экскурсии (1 ч) пройдёт по местам, связанным с легендарным конструктором Королёвым.
Музей космической техники (3 ч) на территории предприятия ракетно-космической корпорации «Энергия». Вы увидите:
- подлинные спускаемые аппараты кораблей «Восток» и «Восход-2»
- макеты спутников и орбитальных станций, включая «Союз–Аполлон» и «Мир»
- личные вещи и кабинет Королёва
- пушку ЗИС-2 — грозу немецких «Тигров»
- ракеты, с которых началось создание ракетно-ядерного щита нашей страны
- трёхступенчатую глобальную ракету ГР-1
Кроме того:
- Вы услышите историю создания первых баллистических ракет, ракетных двигателей и космических кораблей
- При желании побываете внутри базового блока станции «Мир», чтобы почувствовать себя участником полёта
- Подниметесь на борт первой в мире пилотируемой орбитальной станцией «Салют»
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автобусе туристического класса
- Дорога из Москвы занимает около получаса
- В экскурсии могут принять участие только граждане РФ старше 14 лет —для входа на территорию РКК «Энергия» необходимо предъявить оригинал паспорта РФ. После бронирования не позже чем за 4 дня до поездки я попрошу вас прислать данные для оформления пропусков
- Маршрут предполагает подъёмы и спуски по лестницам и не подойдёт маломобильным путешественникам
- Обед не входит в стоимость — по желанию в свободное время в Королёве
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «ВДНХ»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Дмитрий — ваш гид в Москве
Провёл экскурсии для 355 туристов
Живу одновременно в двух городах: подмосковном Королёве и в Москве. Много лет занимаюсь историй столичного подземного транспорта. Коренной москвич, кандидат наук, историк, автор книг и научных статей. Во время экскурсии показываю архивные фото, рассказываю об изменениях, произошедших в Москве и в метро за годы его существования. Поделюсь с вами историями о Москве и подмосковном Королёве, свидетелем которых был сам.
