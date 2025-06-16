Индивидуальная
до 3 чел.
Из Москвы - в Главный храм Вооружённых сил России
Вспомнить о подвигах героев и узнать, какие тайны хранит главная святыня ВС РФ в парке «Патриот»
Начало: У метро «Парк Победы»
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:00
16 700 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
На поле Бородинском
Погрузиться в события 1812 года и узнать о музее-заповеднике на обширной авто-пешеходной экскурсии
Начало: В одной из локаций Бородинского поля
28 июн в 10:30
29 июн в 10:00
18 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие из Москвы в Ярополец на вашем автомобиле
Посетить дворянские усадьбы и один из самых красивых монастырей Подмосковья за 1 день
Начало: В районе м. Полянка, м. Боровицкая
1 июл в 08:00
2 июл в 08:00
6700 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООлег16 июня 2025Большое Спасибо Артёму, за то, что показал нам эту красоту и великолепие! В Храме и Комплексе «Дорога памяти» должен побывать
- ННаталья13 июня 2025Артём, огромное спасибо за незабываемую экскурсию! 🌟 Ваш профессионализм, глубокие знания и искренняя увлеченность темой сделали посещение Главного храма Вооруженных
- ТТатьяна3 июня 2025С огромным интересом и удовольствием посетили главный храм вооружённых сил России с Артёмом. Артём очень дружелюбный, искренний и открытый человек,
- РРоман8 мая 2025Ян, огромное Вам спасибо за полное и иниересное погружение в истоию Бородинского сражения! Это было круто!
- ММарина21 июля 2024Прекрасная экскурсия! Ян замечательный рассказчик с очень глубокими познаниями в истории и в своей теме. Материал подан очень доступно, увлекательно, структурированно. Мы в восторге от экскурсии, рекомендуем всем.
- ВВиктория3 октября 2023Были на экскурсии 30 октября с сыном 10 лет. Это была одна из самых интересных экскурсий в моей жизни! Места
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Ржев»
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