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Ржев – экскурсии в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «Ржев» в Москве, цены от 6700 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Из Москвы - в Главный храм Вооружённых сил России
На машине
5 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Москвы - в Главный храм Вооружённых сил России
Вспомнить о подвигах героев и узнать, какие тайны хранит главная святыня ВС РФ в парке «Патриот»
Начало: У метро «Парк Победы»
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:00
16 700 ₽ за всё до 3 чел.
На поле Бородинском
На машине
3.5 часа
21 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
На поле Бородинском
Погрузиться в события 1812 года и узнать о музее-заповеднике на обширной авто-пешеходной экскурсии
Начало: В одной из локаций Бородинского поля
28 июн в 10:30
29 июн в 10:00
18 000 ₽ за всё до 4 чел.
Путешествие из Москвы в Ярополец на вашем автомобиле
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие из Москвы в Ярополец на вашем автомобиле
Посетить дворянские усадьбы и один из самых красивых монастырей Подмосковья за 1 день
Начало: В районе м. Полянка, м. Боровицкая
1 июл в 08:00
2 июл в 08:00
6700 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Олег
    16 июня 2025
    Из Москвы - в Главный храм Вооружённых сил России
    Большое Спасибо Артёму, за то, что показал нам эту красоту и великолепие! В Храме и Комплексе «Дорога памяти» должен побывать
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    каждый, хотя бы один раз. Артем рассказал такие факты, что сами бы мы ни когда не узнали о них. Артём младший сказал: - Я то думал это просто музей, а там! (Не подобрал слов описать эмоции) Ещё раз Большое Спасибо!

  • Н
    Наталья
    13 июня 2025
    Из Москвы - в Главный храм Вооружённых сил России
    Артём, огромное спасибо за незабываемую экскурсию! 🌟 Ваш профессионализм, глубокие знания и искренняя увлеченность темой сделали посещение Главного храма Вооруженных
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    Сил и музея «Дорога памяти» настоящим погружением в историю нашей Родины. Рассказ о каждом периоде с такой любовью и уважением вызвал неповторимые эмоции, а способность ясно и интересно преподносить материал сделала экскурсию увлекательной и познавательной! Спасибо вам за ваш труд, внимание к деталям и вдохновение! Обязательно рекомендую, кто планирует посетить это значимое место!

  • Т
    Татьяна
    3 июня 2025
    Из Москвы - в Главный храм Вооружённых сил России
    С огромным интересом и удовольствием посетили главный храм вооружённых сил России с Артёмом. Артём очень дружелюбный, искренний и открытый человек,
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    с первых минут общения установлен отличный межличностный контакт. Сразу заметно, как человек любит свою страну, знает её историю и готов делиться своими чувствами со всеми нами - туристами. Поездка была очень информативно насыщенной, оставила потрясающее впечатление благодаря этому чудесному экскурсоводу. Огромная благодарность Артёму за пережитые эмоции в этот день! Очень здорово, что в сфере внутреннего туризма Москвы, такие потрясающие экскурсоводы, которые оставляют огромное желание приехать еще не один раз!

  • Р
    Роман
    8 мая 2025
    На поле Бородинском
    Ян, огромное Вам спасибо за полное и иниересное погружение в истоию Бородинского сражения! Это было круто!
  • М
    Марина
    21 июля 2024
    На поле Бородинском
    Прекрасная экскурсия! Ян замечательный рассказчик с очень глубокими познаниями в истории и в своей теме. Материал подан очень доступно, увлекательно, структурированно. Мы в восторге от экскурсии, рекомендуем всем.
  • В
    Виктория
    3 октября 2023
    На поле Бородинском
    Были на экскурсии 30 октября с сыном 10 лет. Это была одна из самых интересных экскурсий в моей жизни! Места
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    красивые, места легендарные, с очень сильной энергетикой. Ян - потрясающий, уникальный рассказчик, искренне увлеченный тематикой и способный увлечь кого угодно. До такой степени, что мы совсем не следили за временем и напрочь забыли обо всем на свете, полностью погрузилась в рассказ и впечатления. Очень удобно передвигаться на машине между объектами. Рекомендую такой формат экскурсии, тем более что прогуляться все равно придётся достаточно. Плюс ко всему, по ходу экскурсии вас ожидают увлекательные сюрпризы от гида.

    Были на экскурсии 30 октября с сыном 10 лет. Это была одна из самых интересных экскурсийБыли на экскурсии 30 октября с сыном 10 лет. Это была одна из самых интересных экскурсийБыли на экскурсии 30 октября с сыном 10 лет. Это была одна из самых интересных экскурсийБыли на экскурсии 30 октября с сыном 10 лет. Это была одна из самых интересных экскурсийБыли на экскурсии 30 октября с сыном 10 лет. Это была одна из самых интересных экскурсийБыли на экскурсии 30 октября с сыном 10 лет. Это была одна из самых интересных экскурсийБыли на экскурсии 30 октября с сыном 10 лет. Это была одна из самых интересных экскурсий

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Ржев»

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  4. Воробьевы Горы
  5. Храм Христа Спасителя
  6. Китай-город
  7. Зарядье
  8. Храм Василия Блаженного
  9. Александровский сад
  10. Никольская улица
Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2025
Сейчас в Москве в категории "Ржев" можно забронировать 3 экскурсии от 6700 до 18 000. Туристы уже оставили гидам 26 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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