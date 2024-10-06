3 часа
Групповая
Москва мистическая и новогодняя
Отыскать праздничное настроение на улицах таинственного города
Начало: У метро «Маяковская»
Расписание: в субботу в 19:00
16 ноя в 19:00
23 ноя в 19:00
1 800₽ за человека
13 часов
Групповая
Кондуки - край бирюзовой воды
Побывать на живописных карьерах среди Романцевских гор и в старинном городке Венёве
Начало: У м. «Спортивная»
3 900₽ за человека
5.5 часов
Групповая
до 20 чел.
Вечерняя Москва: автобусная экскурсия
Увидеть визитные карточки города в свете вечерней иллюминации
Начало: В гостинице Лесная Сафмар
Расписание: в пятницу в 18:00
15 ноя в 18:00
22 ноя в 18:00
2 200₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- иирина6 октября 2024Всё пошло отлично!
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Автобусные»
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