Автобусные – экскурсии в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «Автобусные» в Москве, цены от 1 800 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Москва мистическая и новогодняя
На автобусе
3 часа
Групповая
Москва мистическая и новогодняя
Отыскать праздничное настроение на улицах таинственного города
Начало: У метро «Маяковская»
Расписание: в субботу в 19:00
16 ноя в 19:00
23 ноя в 19:00
1 800 за человека
Кондуки - край бирюзовой воды
На автобусе
1 отзыв
13 часов
Групповая
Кондуки - край бирюзовой воды
Побывать на живописных карьерах среди Романцевских гор и в старинном городке Венёве
Начало: У м. «Спортивная»
3 900 за человека
Вечерняя Москва: автобусная экскурсия
На автобусе
5.5 часов
Групповая
до 20 чел.
Вечерняя Москва: автобусная экскурсия
Увидеть визитные карточки города в свете вечерней иллюминации
Начало: В гостинице Лесная Сафмар
Расписание: в пятницу в 18:00
15 ноя в 18:00
22 ноя в 18:00
2 200 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Автобусные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Москва мистическая и новогодняя
  2. Кондуки - край бирюзовой воды
  3. Вечерняя Москва: автобусная экскурсия
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Самое главное
  2. Красная площадь
  3. Кремль
  4. Китай-город
  5. Никольская улица
  6. Храм Христа Спасителя
  7. Храм Василия Блаженного
  8. Александровский сад
  9. Зарядье
  10. Патриаршие пруды
Сколько стоит экскурсия по Москве в ноябре 2024
Сейчас в Москве в категории "Автобусные" можно забронировать 3 экскурсии от 1 800 до 3 900. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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