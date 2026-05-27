Приглашаем в лёгкое летнее путешествие к двум красивейшим городам на Волге.
Вас ждёт знакомство с древним Угличем, который словно сошёл с полотен художников 19 века, и романтичным Калязином с его знаменитой колокольней посреди волжских вод. Вы узнаете их истории, увидите живописные панорамы и проникнетесь атмосферой старинных мест.
Вас ждёт знакомство с древним Угличем, который словно сошёл с полотен художников 19 века, и романтичным Калязином с его знаменитой колокольней посреди волжских вод. Вы узнаете их истории, увидите живописные панорамы и проникнетесь атмосферой старинных мест.
Описание экскурсии
Калязин
- Обзорная по городу. Вы прогуляетесь по купеческим улочкам, увидите особняк Коровкина с треугольным фронтоном и фигурными наличниками, а также памятник святому покровителю города и ансамбли древних храмов. Здесь можно купить калязинские валенки и картины местных живописцев.
- Водная прогулка по Волге (за доплату, без высадки). Вы выйдете на Угличское водохранилище к острову, где из воды поднимается белоснежная ажурная колокольня Никольского собора — главное чудо Калязина и самый красивый маяк волжского фарватера. Рассмотрите её с воды, сделаете фотографии на фоне и полюбуетесь Калязиным — отсюда он особенно живописен.
Углич
- Обзорная по городу. Вы прогуляетесь по набережной с панорамами, от которых захватывает дух. Увидите знаменитый волжский угол, где река делает крутой поворот. Перед вами откроются разлив водохранилища, отражающийся в воде кремль, историческая часть города, монастыри, купеческие и дворянские особняки, а также действующая пожарная каланча.
- Угличский кремль и церковь царевича Димитрия на Крови. Вы увидите палаты царевича Димитрия, которые напоминают узорчатый резной ларец, Спасо-Преображенский собор и ярко-красный храм. Внутри — фрески 18 века и колокол с каторжным клеймом, который казнили как человека.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автобусе, использование радиогида с одноразовыми наушниками.
- Дополнительно оплачивается: обед — 990 ₽ за чел., прогулка по Волге — 1300 ₽ за чел. (с мая по сентябрь включительно).
- Дорога из Москвы в Углич — ~3 ч, из Углича в Калязин — ~45 мин, из Калязина в Москву — ~3,5 ч. В пути гид проведёт экскурсию.
- С вами будет один из гидов нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|5690 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Свиблово»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провела экскурсии для 1080 туристов
Компания основана в 1997 году. Сегодня мы одни из лидеров экскурсионного туризма в России: в арсенале 7000 экскурсий и туров по России, ближнему и дальнему зарубежью. Мы тщательно выбираем маршруты и придерживаемся оптимального соотношения цены и качества, чтобы ваши путешествия были насыщенными, интересными и при этом доступными.
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии на «Из Москвы - в Углич и Калязин»
Индивидуальная
до 6 чел.
В Москве - кутить! Хулиганские хроники города: от Пушкина до Высоцкого
Узнайте, что скрывается за фасадом столицы. Хулиганские хроники Москвы раскроют тайны кутежей и скандалов, от Есенина до Высоцкого
Начало: На Тверском бульваре
Завтра в 09:00
29 мая в 09:00
8700 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Москва Гиляровского
Путешествие по местам, описанным Гиляровским, раскроет тайны старой Москвы. Узнайте о жизни города и его жителях в XIX веке на этой уникальной экскурсии
Начало: В районе метро Сухаревская
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
9000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Москва только для вас
Уникальная возможность увидеть Москву с другой стороны: от Кремля до Воробьёвых гор, погрузитесь в атмосферу столицы и узнайте её тайны
Завтра в 08:30
29 мая в 08:30
20 000 ₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
«В Москву, в Москву, в Москву!» - по чеховским местам
Авторская экскурсия по адресам, хранящим память о жизни и творческом пути Антона Павловича Чехова
Начало: У метро «Чеховская»
Расписание: в воскресенье в 17:00
31 мая в 17:00
7 июн в 17:00
1500 ₽ за человека
5690 ₽ за человека