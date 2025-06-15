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Экскурсии в Калязин из Москвы

Найдено 3 экскурсии в категории «Калязин» в Москве, цены от 9000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
По следам русской интеллигенции: авто-экскурсия в Мураново и Абрамцево
На машине
На микроавтобусе
8 часов
12 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
По следам русской интеллигенции
Путешествие в Мураново и Абрамцево предлагает уникальную возможность погрузиться в атмосферу творчества и вдохновения русской интеллигенции
8 авг в 09:00
20 авг в 09:00
14 500 ₽ за всё до 8 чел.
Идеальное путешествие из Москвы в Тверь
Пешая
10 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Идеальное путешествие из Москвы в Тверь
Провести один день в столице Верхневолжья и оценить ее красоту и архитектурное разнообразие
Начало: На площади Трех вокзалов
30 июн в 08:00
7 июл в 08:00
9000 ₽ за всё до 3 чел.
Из Москвы в Тверь дорогой Государя
На машине
13 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Москвы в Тверь дорогой Государя
Посетить старинные городки Завидово и Городню, прогуляться по Твери и увидеть императорский дворец
Начало: У СТ.М. «Беломорская»
6 авг в 08:30
7 авг в 08:00
19 200 ₽ за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Глеб
    15 июня 2025
    Идеальное путешествие из Москвы в Тверь
    С некоторой задержкой, но с огромным удовольствием пишу отзыв о замечательной поездке с великолепным человеком. Мы немало путешествуем, но крайне
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    редко приходилось встречать такую самоотверженность со стороны гида. Георгий провел с нами целый день- и это было не формальное взаимодействие клиентов с организатором, а душевное, дружеское общение. Георгий владеет темой досконально - и заражает своим энтузиазмом и любовью к Твери. Эрудиция его огромна, а помноженная на ум, синтонность и чувство юмора- оставляет впечатление поистине неизгладимое! Это был, безоговорочно, один из лучших дней в нашей поездке. От души благодарим - и категорически рекомендуем это путешествие! Георгия - дружески обнимаем, желаем успехов и надеемся на новые встречи! ✊

    С некоторой задержкой, но с огромным удовольствием пишу отзыв о замечательной поездке с великолепным человеком. МыС некоторой задержкой, но с огромным удовольствием пишу отзыв о замечательной поездке с великолепным человеком. МыС некоторой задержкой, но с огромным удовольствием пишу отзыв о замечательной поездке с великолепным человеком. МыС некоторой задержкой, но с огромным удовольствием пишу отзыв о замечательной поездке с великолепным человеком. МыС некоторой задержкой, но с огромным удовольствием пишу отзыв о замечательной поездке с великолепным человеком. Мы
  • О
    Ольга
    18 апреля 2025
    По следам русской интеллигенции: авто-экскурсия в Мураново и Абрамцево
    Прекрасная экскурсия. Очень понравилось. Организация поездки безукоризненная. Большое спасибо Владимиру
    Прекрасная экскурсия. Очень понравилось. Организация поездки безукоризненная. Большое спасибо ВладимируПрекрасная экскурсия. Очень понравилось. Организация поездки безукоризненная. Большое спасибо ВладимируПрекрасная экскурсия. Очень понравилось. Организация поездки безукоризненная. Большое спасибо Владимиру
  • Т
    Татьяна
    3 апреля 2025
    Идеальное путешествие из Москвы в Тверь
    Идеальное!! Название путешествия ничуть не преувеличено! Идеально все - логистика, рассказ, выбор мест для осмотра, да что говорить - сам
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    Георгий - идеален!)))) Нам, как заядлым путешественникам, есть с чем сравнить, поэтому смело говорим - Георгий одна из лучших наших «находок», если можно так выразиться!)) Не заученная монотонная речь «по тетрадке», это живой рассказ очень образованного и любящего свое дело человека. Такое неочевидное для нас направление для экскурсии (мы в Тверской области бываем часто, рыбаки)), но все проездом) Георгий сумел превратить в увлекательнейшую прогулку, открыть нам город со всех сторон, времен и эпох. Вишенкой на торте и очень кстати оказалось посещение смотровой площадки как финальная точка, с которой можно оценить масштаб. Прошли, кстати, больше 26000 шагов, имейте в виду, оценивайте свои силы) но как-то так равномерно была распределена нагрузка, плюс интересное общение - мы и не устали почти)) Георгий, благодарим за этот день!

  • И
    Ирина
    5 ноября 2024
    По следам русской интеллигенции: авто-экскурсия в Мураново и Абрамцево
    Великолепная поездка! Относительно организации - очень четко, без задержек. Относительно самого гида - Владимир супер! Очень рекомендую данную экскурсию.
  • Е
    Елена
    30 сентября 2024
    По следам русской интеллигенции: авто-экскурсия в Мураново и Абрамцево
    Прекрасное путешествие по таким красивым и значимым местам! Мы с подругами уже вторую неделю обсуждаем всё, что узнали, услышали -
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    очень захватило! Выдающиеся люди, прекраснейшие истории семейные! Организация была на высоте: нас 8 человек, из разных уголков Москвы, встретили в самой удобной точке, в самое классное время "до дачников" - благодаря этому мы успели всё задуманное посмотреть при хорошей погоде и вкусно пообедать в красивом ресторане) Владимир - идеальный спутник для таких путешествий: начиная от комфорта при вождении, заканчивая его потрясающими рассказами-дополнениями к официальным экскурсиям в усадьбах. Создалась полнота картины, связалось понимание, какое время это было, какие люди тогда жили и почему с ними всё это произошло. Спасибо за замечательный ресурсный день!

  • И
    Ирина
    25 октября 2022
    Идеальное путешествие из Москвы в Тверь
    Название экскурсии полностью соответствует ее содержанию. Большое спасибо Георгию за увлекательное путешествие. Программа составлена очень грамотно, с остановками на отдых. Обязательно отправимся с Георгием по новым маршрутам, как только они у него появятся. Настоятельно рекомендую данную экскурсию.

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Калязин»

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  2. Кремль
  3. Красная площадь
  4. Воробьевы Горы
  5. Храм Христа Спасителя
  6. Китай-город
  7. Зарядье
  8. Храм Василия Блаженного
  9. Александровский сад
  10. Никольская улица
Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2025
Сейчас в Москве в категории "Калязин" можно забронировать 3 экскурсии от 9000 до 19 200. Туристы уже оставили гидам 27 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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