Индивидуальная
до 8 чел.
По следам русской интеллигенции
Путешествие в Мураново и Абрамцево предлагает уникальную возможность погрузиться в атмосферу творчества и вдохновения русской интеллигенции
8 авг в 09:00
20 авг в 09:00
14 500 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Идеальное путешествие из Москвы в Тверь
Провести один день в столице Верхневолжья и оценить ее красоту и архитектурное разнообразие
Начало: На площади Трех вокзалов
30 июн в 08:00
7 июл в 08:00
9000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Москвы в Тверь дорогой Государя
Посетить старинные городки Завидово и Городню, прогуляться по Твери и увидеть императорский дворец
Начало: У СТ.М. «Беломорская»
6 авг в 08:30
7 авг в 08:00
19 200 ₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ГГлеб15 июня 2025С некоторой задержкой, но с огромным удовольствием пишу отзыв о замечательной поездке с великолепным человеком. Мы немало путешествуем, но крайне
- ООльга18 апреля 2025Прекрасная экскурсия. Очень понравилось. Организация поездки безукоризненная. Большое спасибо Владимиру
- ТТатьяна3 апреля 2025Идеальное!! Название путешествия ничуть не преувеличено! Идеально все - логистика, рассказ, выбор мест для осмотра, да что говорить - сам
- ИИрина5 ноября 2024Великолепная поездка! Относительно организации - очень четко, без задержек. Относительно самого гида - Владимир супер! Очень рекомендую данную экскурсию.
- ЕЕлена30 сентября 2024Прекрасное путешествие по таким красивым и значимым местам! Мы с подругами уже вторую неделю обсуждаем всё, что узнали, услышали -
- ИИрина25 октября 2022Название экскурсии полностью соответствует ее содержанию. Большое спасибо Георгию за увлекательное путешествие. Программа составлена очень грамотно, с остановками на отдых. Обязательно отправимся с Георгием по новым маршрутам, как только они у него появятся. Настоятельно рекомендую данную экскурсию.
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Калязин»
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