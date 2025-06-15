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Георгий - идеален!)))) Нам, как заядлым путешественникам, есть с чем сравнить, поэтому смело говорим - Георгий одна из лучших наших «находок», если можно так выразиться!)) Не заученная монотонная речь «по тетрадке», это живой рассказ очень образованного и любящего свое дело человека. Такое неочевидное для нас направление для экскурсии (мы в Тверской области бываем часто, рыбаки)), но все проездом) Георгий сумел превратить в увлекательнейшую прогулку, открыть нам город со всех сторон, времен и эпох. Вишенкой на торте и очень кстати оказалось посещение смотровой площадки как финальная точка, с которой можно оценить масштаб. Прошли, кстати, больше 26000 шагов, имейте в виду, оценивайте свои силы) но как-то так равномерно была распределена нагрузка, плюс интересное общение - мы и не устали почти)) Георгий, благодарим за этот день!