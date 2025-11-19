Коломна — город-музей с атмосферой 19 века, колоритными улочками и удивительными легендами.
Вы прогуляетесь по Коломенскому кремлю и Посаду, заглянете в дом с антикварным интерьером, по желанию полакомитесь пастилой на фабрике и насладитесь самобытной атмосферой этой земли.
Описание экскурсии
Коломенский кремль
Мощные башни 16 века, Брусенский монастырь, смотровая площадка «Блюдечко» с видами на город, Соборная площадь и Ново-Голутвин монастырь — райский уголок, созданный монахинями. Везде пройдём, всё посмотрим, обо всём поговорим.
Коломенский Посад
Прогуляемся по купеческим улочкам с колоритными особняками, очаровательными двориками и старинными вывесками времён Российской Империи.
Дом купцов Духининых
Погружаемся в старину с антикварной мебелью, картинами, фарфором, экспозициями о жизни купечества и истории Коломны.
Музейная фабрика пастилы Чуприкова (по желанию) Здесь проходит театрализованная экскурсия, на которой раскрывают секреты коломенской пастилы. А ещё угощают чаем — с пастилой, конечно.
Дегустация медовых вин (по желанию) Зайдёте в магазин с интерьером княжеских палат и большим выбором бальзамов и настоек.
Свободное время
Вы погуляете по яркой Коломне, сделаете колоритные фотографии, купите сувениры, полакомитесь калачами — на ваш выбор.
Организационные детали
Продолжительность экскурсии — ~14 ч. Дорога от Москвы до Коломны занимает ~2,5 ч
В стоимость включено: трансфер на микроавтобусе Mercedes Sprinter, автобусе Mercedes, Yutong или аналогичном по комфортабельности, экскурсии по программе, аренда радиогидов
Дополнительные расходы (по желанию): фабрика пастилы (экскурсия и чаепитие с пастилой) — 1500 ₽ за чел. (2300 ₽ за чел. в праздники), комплексный обед — 850 ₽ за чел., медовое вино — 150 ₽ за бутылку
С вами будет один из гидов нашей команды
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
3780 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Марксистская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — Организатор в Москве
Провела экскурсии для 683 туристов
Наш проект основан в 1997 году — у нас огромный опыт в экскурсионном туризме. Мы тщательно выбираем маршруты и придерживаемся оптимального соотношения цены и качества, чтобы ваши путешествия были насыщенными, читать дальше
интересными и при этом доступными.
Наша миссия — дать возможность как можно большему числу людей посмотреть всё самое интересное в стране, познакомить с культурой, религией и историей разных регионов.
Мы уверены, что через познание других можно познать себя. Стремимся популяризировать экскурсионный, познавательный, интеллектуальный и активный туризм в нашем обществе.