Коломна — город-музей с атмосферой 19 века, колоритными улочками и удивительными легендами. Вы прогуляетесь по Коломенскому кремлю и Посаду, заглянете в дом с антикварным интерьером, по желанию полакомитесь пастилой на фабрике и насладитесь самобытной атмосферой этой земли.

Описание экскурсии

Коломенский кремль

Мощные башни 16 века, Брусенский монастырь, смотровая площадка «Блюдечко» с видами на город, Соборная площадь и Ново-Голутвин монастырь — райский уголок, созданный монахинями. Везде пройдём, всё посмотрим, обо всём поговорим.

Коломенский Посад

Прогуляемся по купеческим улочкам с колоритными особняками, очаровательными двориками и старинными вывесками времён Российской Империи.

Дом купцов Духининых

Погружаемся в старину с антикварной мебелью, картинами, фарфором, экспозициями о жизни купечества и истории Коломны.

Музейная фабрика пастилы Чуприкова (по желанию)

Здесь проходит театрализованная экскурсия, на которой раскрывают секреты коломенской пастилы. А ещё угощают чаем — с пастилой, конечно.

Дегустация медовых вин (по желанию)

Зайдёте в магазин с интерьером княжеских палат и большим выбором бальзамов и настоек.

Свободное время

Вы погуляете по яркой Коломне, сделаете колоритные фотографии, купите сувениры, полакомитесь калачами — на ваш выбор.

Организационные детали