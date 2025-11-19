Мои заказы

Из Москвы - в уютную Коломну

За ароматом пастилы, историей и колоритом
Коломна — город-музей с атмосферой 19 века, колоритными улочками и удивительными легендами.

Вы прогуляетесь по Коломенскому кремлю и Посаду, заглянете в дом с антикварным интерьером, по желанию полакомитесь пастилой на фабрике и насладитесь самобытной атмосферой этой земли.
Из Москвы - в уютную Коломну© Елена
Из Москвы - в уютную Коломну© Елена
Из Москвы - в уютную Коломну© Елена

Описание экскурсии

Коломенский кремль

Мощные башни 16 века, Брусенский монастырь, смотровая площадка «Блюдечко» с видами на город, Соборная площадь и Ново-Голутвин монастырь — райский уголок, созданный монахинями. Везде пройдём, всё посмотрим, обо всём поговорим.

Коломенский Посад

Прогуляемся по купеческим улочкам с колоритными особняками, очаровательными двориками и старинными вывесками времён Российской Империи.

Дом купцов Духининых

Погружаемся в старину с антикварной мебелью, картинами, фарфором, экспозициями о жизни купечества и истории Коломны.

Музейная фабрика пастилы Чуприкова (по желанию)
Здесь проходит театрализованная экскурсия, на которой раскрывают секреты коломенской пастилы. А ещё угощают чаем — с пастилой, конечно.

Дегустация медовых вин (по желанию)
Зайдёте в магазин с интерьером княжеских палат и большим выбором бальзамов и настоек.

Свободное время

Вы погуляете по яркой Коломне, сделаете колоритные фотографии, купите сувениры, полакомитесь калачами — на ваш выбор.

Организационные детали

  • Продолжительность экскурсии — ~14 ч. Дорога от Москвы до Коломны занимает ~2,5 ч
  • В стоимость включено: трансфер на микроавтобусе Mercedes Sprinter, автобусе Mercedes, Yutong или аналогичном по комфортабельности, экскурсии по программе, аренда радиогидов
  • Дополнительные расходы (по желанию): фабрика пастилы (экскурсия и чаепитие с пастилой) — 1500 ₽ за чел. (2300 ₽ за чел. в праздники), комплексный обед — 850 ₽ за чел., медовое вино — 150 ₽ за бутылку
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3780 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Марксистская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — Организатор в Москве
Провела экскурсии для 683 туристов
Наш проект основан в 1997 году — у нас огромный опыт в экскурсионном туризме. Мы тщательно выбираем маршруты и придерживаемся оптимального соотношения цены и качества, чтобы ваши путешествия были насыщенными,
читать дальше

интересными и при этом доступными. Наша миссия — дать возможность как можно большему числу людей посмотреть всё самое интересное в стране, познакомить с культурой, религией и историей разных регионов. Мы уверены, что через познание других можно познать себя. Стремимся популяризировать экскурсионный, познавательный, интеллектуальный и активный туризм в нашем обществе.

Входит в следующие категории Москвы

Похожие экскурсии из Москвы

Из Москвы в Коломну и ее необычные музеи
На машине
На микроавтобусе
11 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Из Москвы в Коломну и ее необычные музеи
Узнать и полюбить древний город, побывать на экскурсиях-спектаклях, полакомиться пастилой и калачами
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
20 000 ₽ за всё до 8 чел.
Москва только для вас
На автобусе
4 часа
10 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Москва только для вас
Уникальная возможность увидеть Москву с другой стороны: от Кремля до Воробьёвых гор, погрузитесь в атмосферу столицы и узнайте её тайны
Сегодня в 21:30
Завтра в 08:30
18 000 ₽ за всё до 6 чел.
На один день в старинную Коломну (с посещением музея пастилы)
На автобусе
14 часов
54 отзыва
Групповая
На один день в старинную Коломну (с посещением музея пастилы)
Начало: Москва, станция метро Марксистская, выход №5
7 дек в 07:45
3 янв в 07:45
3780 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Москве