Экскурсии в Коломну из Москвы

Найдено 3 экскурсии в категории «Коломна» в Москве, цены от 3780 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Из Москвы в Коломну и ее необычные музеи
На машине
На микроавтобусе
11 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Из Москвы в Коломну и ее необычные музеи
Узнать и полюбить древний город, побывать на экскурсиях-спектаклях, полакомиться пастилой и калачами
Завтра в 09:00
18 ноя в 09:00
20 000 ₽ за всё до 8 чел.
Экскурсия из Москвы в Коломну через Бронницы за приятной беседой
На машине
На микроавтобусе
10 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Экскурсия из Москвы в Коломну через Бронницы за приятной беседой
Отправиться на день в древний, уютный и вкусный подмосковный город
Начало: Ст. метро «Котельники»
27 ноя в 09:30
5 дек в 09:30
19 200 ₽ за всё до 3 чел.
Из Москвы - в уютную Коломну
На автобусе
13 часов
Групповая
Из Москвы - в уютную Коломну
За ароматом пастилы, историей и колоритом
Начало: У метро «Марксистская»
21 ноя в 07:45
7 дек в 07:45
3780 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Андрей
    14 мая 2025
    Экскурсия из Москвы в Коломну через Бронницы за приятной беседой
    Большое спасибо Марии за познавательно экскурсию по прекрасному городу Коломна. Наше путешествие началось на окраине Москвы и дорога до Коломны
    читать дальше

    пролетела незаметно за увлекательный рассказами об окрестностях, через которые мы проезжали. По пути мы остановились и прогулялись по городу Бронницы, тоже богатому своей историей и знаменитыми жителями. В Коломне Мария увлекательно рассказывала об истории города, Кремля и других достопримечательностях. Мы посетили незабываемые иммерсивные экскурсии:"Музей пастилы" и "Калачная". Ощутили полное погружение в историческую атмосферу, отведали вкусных калачей и попробовали пастилу по оригинальному рецепту 19 века. День пролетел незаметно и было жаль заканчивать наше путешествие и расставаться с замечательным гидом. Но будем надеяться на следующую встречу с Марией (уже наметили маршруты). Очень рекомендуем этого гида, как прекрасного организатора, профессионала, знающего историю, лёгкого в общении человека! От всей души благодарим!

  • Е
    Екатерина
    1 декабря 2024
    Из Москвы в Коломну и ее необычные музеи
    Мы с подругой впервые решили отправиться в Коломну и, мало того, в выходной между конференциями! Владимир сделал для нас этот день-волшебным! Это был незабываемый, комфортный, очень познавательный и ни разу не скучный выходной, в который нам удалось полностью "перезагрузиться"!
  • И
    Ирина
    7 октября 2024
    Из Москвы в Коломну и ее необычные музеи
    Во-первых нам очень повезло с гидом Владимиром, во-вторых нам очень повезло встретить такого человека, который увлечен своим делом и рад
    читать дальше

    делиться своими знаниями с другими. Очень четко составленный план, внимание к деталям. Вроде все по плану экскурсии, но желание показать то, что хочет клиент, а "не бежим туда, потом обратно, ну вот там еще можно заглянуть…" И умение общаться… все мы разные и надо найти подход, а не просто отработать экскурсию. У Владимира это получается на все 100%. Когда наша компания друзей ехала домой в поезде, они уже предлагали мне организовать следующие поездки с Владимиром - я думаю это лучшая оценка… Ирина.

  • О
    Ольга
    10 июня 2024
    Из Москвы в Коломну и ее необычные музеи
    Большое спасибо Владимиру за чудесный день в Коломне. Организация тура, его наполнение - выше всяческих похвал. Владимир замечательный человек, интеллигентный,
    читать дальше

    организованный, прекрасный рассказчик. За один день посмотрели всю историческую часть Коломны, побывали в нескольких музеях, прокатились по пригородным монастырям. И все было четко, но при этом без спешки и, конечно же, очень интересно. Спасибо еще раз!

  • Я
    Яна
    10 марта 2024
    Экскурсия из Москвы в Коломну через Бронницы за приятной беседой
    Огромная благодарность Марии за прекрасную прогулку по Коломне. Было очень интересно и познавательно. Надеюсь, в скором времени еще куда-нибудь вместе поедем.
  • О
    Ольга
    2 января 2024
    Из Москвы в Коломну и ее необычные музеи
    Владимир все отлично организовал, все продумал и постарался максимально комфортно провести экскурсию. Рекомендуем!
  • И
    Ирина
    28 декабря 2023
    Из Москвы в Коломну и ее необычные музеи
    Интересный получился день. Коломна была открытием, совсем не далеко от Москвы, а такой чудесный городок. Ездили зимой, выглядит как сказка.
    читать дальше

    Красивые виды с колокольни, ухоженные купеческие дома. Фабрики музеи с театрализованными представлениями для гостей, их там много за день все не успеть:) Владимир многогранный рассказчик, дорога за беседой пролетела не заметно, также отмечу хороший и мягкий стиль вождения. Эта экскурсия как раз тот случай когда получаешь эмоционально гораздо больше оплаченного.

  • А
    Анастасия
    2 октября 2023
    Из Москвы в Коломну и ее необычные музеи
    Спасибо большое Владимиру за замечательную экскурсию. Всё было отлично организовано. Владимир помог оформить билеты, забронировал обед, подсказал ещё интересный музей игрушки. Интересная и познавательная экскурсия. Отдельная благодарность от детей (3 подростка 13 лет) за детективные загадки.
  • С
    Светлана
    23 сентября 2023
    Из Москвы в Коломну и ее необычные музеи
    Большое спасибо Владимиру за прекрасно организованную поездку, продуманную программу, интересные рассказы, а также за очень комфортное сопровождение на машине. День
    читать дальше

    пролетел быстро и увлекательно, при этом совсем не утомительно, без спешки и суеты многое успели посетить и посмотреть. Коломна очень уютная, вкусная, удивляет необычными театрализованными экскурсиями и музейчиками с душевной, теплой атмосферой, создаваемой работающими там людьми, которые ценят свой город и берегут его наследие и традиции.

  • И
    Ирина
    25 октября 2022
    Из Москвы в Коломну и ее необычные музеи
    Замечательное путешествие. Владимир чудесный рассказчик, знающий очень много об истории нашей страны. Экскурсия прошла в очень комфортной атмосфере, гид забрал нас от дома, туда же и доставил по окончания экскурсии. Обязательно поедем еще раз с Владимиром в следующее путешествие.
  • А
    Анна
    8 июня 2022
    Экскурсия из Москвы в Коломну через Бронницы за приятной беседой
    случайно освободившийся день, случайным образом выбранная экскурсия (в Коломне бывала неоднократно ранее).. Случайности не случайны. . я очень рада знакомству
    читать дальше

    с Марией). Осталась я очень довольна прогулкой, сопровождавшейся оптимизмом, жизнерадостностью, клиентоориентированностью, гибкостью в общении Марии..
    Все четко, маршрут и график по согласованию (варианты на выбор)..
    Поездка проходила из Москвы на машине гида. Удобно. Мария аккуратный водитель и
    интересный рассказчик, но при этом умеет слушать и слышать).
    Почти 12 часов приятных эмоций, отличные впечатления! Буду рада новым встречам!

