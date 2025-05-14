читать дальше

делиться своими знаниями с другими. Очень четко составленный план, внимание к деталям. Вроде все по плану экскурсии, но желание показать то, что хочет клиент, а "не бежим туда, потом обратно, ну вот там еще можно заглянуть…" И умение общаться… все мы разные и надо найти подход, а не просто отработать экскурсию. У Владимира это получается на все 100%. Когда наша компания друзей ехала домой в поезде, они уже предлагали мне организовать следующие поездки с Владимиром - я думаю это лучшая оценка… Ирина.