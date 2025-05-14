Индивидуальная
до 8 чел.
Из Москвы в Коломну и ее необычные музеи
Узнать и полюбить древний город, побывать на экскурсиях-спектаклях, полакомиться пастилой и калачами
Завтра в 09:00
18 ноя в 09:00
20 000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Экскурсия из Москвы в Коломну через Бронницы за приятной беседой
Отправиться на день в древний, уютный и вкусный подмосковный город
Начало: Ст. метро «Котельники»
27 ноя в 09:30
5 дек в 09:30
19 200 ₽ за всё до 3 чел.
Групповая
Из Москвы - в уютную Коломну
За ароматом пастилы, историей и колоритом
Начало: У метро «Марксистская»
21 ноя в 07:45
7 дек в 07:45
3780 ₽ за человека
- ААндрей14 мая 2025Большое спасибо Марии за познавательно экскурсию по прекрасному городу Коломна. Наше путешествие началось на окраине Москвы и дорога до Коломны
- ЕЕкатерина1 декабря 2024Мы с подругой впервые решили отправиться в Коломну и, мало того, в выходной между конференциями! Владимир сделал для нас этот день-волшебным! Это был незабываемый, комфортный, очень познавательный и ни разу не скучный выходной, в который нам удалось полностью "перезагрузиться"!
- ИИрина7 октября 2024Во-первых нам очень повезло с гидом Владимиром, во-вторых нам очень повезло встретить такого человека, который увлечен своим делом и рад
- ООльга10 июня 2024Большое спасибо Владимиру за чудесный день в Коломне. Организация тура, его наполнение - выше всяческих похвал. Владимир замечательный человек, интеллигентный,
- ЯЯна10 марта 2024Огромная благодарность Марии за прекрасную прогулку по Коломне. Было очень интересно и познавательно. Надеюсь, в скором времени еще куда-нибудь вместе поедем.
- ООльга2 января 2024Владимир все отлично организовал, все продумал и постарался максимально комфортно провести экскурсию. Рекомендуем!
- ИИрина28 декабря 2023Интересный получился день. Коломна была открытием, совсем не далеко от Москвы, а такой чудесный городок. Ездили зимой, выглядит как сказка.
- ААнастасия2 октября 2023Спасибо большое Владимиру за замечательную экскурсию. Всё было отлично организовано. Владимир помог оформить билеты, забронировал обед, подсказал ещё интересный музей игрушки. Интересная и познавательная экскурсия. Отдельная благодарность от детей (3 подростка 13 лет) за детективные загадки.
- ССветлана23 сентября 2023Большое спасибо Владимиру за прекрасно организованную поездку, продуманную программу, интересные рассказы, а также за очень комфортное сопровождение на машине. День
- ИИрина25 октября 2022Замечательное путешествие. Владимир чудесный рассказчик, знающий очень много об истории нашей страны. Экскурсия прошла в очень комфортной атмосфере, гид забрал нас от дома, туда же и доставил по окончания экскурсии. Обязательно поедем еще раз с Владимиром в следующее путешествие.
- ААнна8 июня 2022случайно освободившийся день, случайным образом выбранная экскурсия (в Коломне бывала неоднократно ранее).. Случайности не случайны. . я очень рада знакомству
