Экскурсия входит в тематический экскурсионный блок "Путь Петра I: от юнги до императора".
Измайлово – царская усадьба, сыгравшая важную роль не только в жизни первого российского императора, но и в жизни всей страны.
При посещении музея-заповедника "Измайлово" мы увидим и узнаем много увлекательного:
почему Измайлово считается родиной русского флота;
как Пётр I стал мореплавателем и кораблестроителем;
как образовался Измайловский остров и почему он окружён прудами;
насколько разнообразен был животный и растительный мир царской усадьбы;
в чём уникальность местной архитектуры
и многое другое.
Ответы на вопросы
Что входит
Всё включено: услуги гида
Входные билеты
Место начала и завершения?
станция метро «Партизанская»
Когда и сколько длится?
Когда: вт 10:00, 12:00, ср 10:00, 12:00
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
вт 10:00, 12:00, ср 10:00, 12:00
Анастасия — ваш гид в Москве
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