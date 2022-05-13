Измайлово - родина русского флота

Измайлово - родина русского флота
Измайлово - родина русского флота
Измайлово - родина русского флота
Измайлово - родина русского флота
Измайлово - родина русского флота
Измайлово - родина русского флота

Что вас ожидает 🤩

  • Музей-заповедник "Измайлово": Государев двор
  • Памятники зодчества конца XVII в.
  • Постройки XIX в.
  • Выставку в музее с историческими экспонатами
Экскурсия входит в тематический экскурсионный блок "Путь Петра I: от юнги до императора".
Измайлово – царская усадьба, сыгравшая важную роль не только в жизни первого российского императора, но и в жизни всей страны.

При посещении музея-заповедника "Измайлово" мы увидим и узнаем много увлекательного:

  • почему Измайлово считается родиной русского флота;
  • как Пётр I стал мореплавателем и кораблестроителем;
  • как образовался Измайловский остров и почему он окружён прудами;
  • насколько разнообразен был животный и растительный мир царской усадьбы;
  • в чём уникальность местной архитектуры
  • и многое другое.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Всё включено: услуги гида
  • Входные билеты
Место начала и завершения?
станция метро «Партизанская»
Когда и сколько длится?
Когда: вт 10:00, 12:00, ср 10:00, 12:00
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

вт 10:00, 12:00, ср 10:00, 12:00

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