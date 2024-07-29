2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Усадьба Измайлово - любимое место русских царей
Начало: Станция метро Партизанская, выход №1
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
5 000₽ за всё до 6 чел.
1.5 часа
Квест
до 7 чел.
По усадьбе Измайлово - всей семьёй
Исследовать остров со старинной архитектурой в формате увлекательной экскурсии-квеста
Начало: У метро «Партизанская»
17 авг в 15:00
18 авг в 10:00
7 700₽ за всё до 7 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Усадьба Измайлово - любимое место русских царей
Погулять по идиллическому острову, посетить Покровский собор и услышать о забавах русских царей
Начало: В районе м. Партизанская
Сегодня в 09:00
Завтра в 15:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- IIrina29 июля 2024Очень понравилось. Индивидуальный подход. Внимание. Красивейшее место и история. Спасибо Юлии.
- ВВладимир7 июля 2024Ходили компанией на экскурсию и остались очень довольны! 2 часа пролетели незаметно. Отдельное спасибо нашему экскурсоводу Юлии! Она очень милая,
- ВВиктория23 июня 2024Благодарю экускурсовода Ларису за интересную и содержательную прогулку! Очень понравилось!
- ССветлана19 мая 2024Экскурсия для детей и взрослых. Информация подаётся легко для восприятия. Интересно гулять в неизвестном месте с человеком, который погружен в историю места и показывает самые интересные места. И дети от 6 до 13 и взрослые остались очень довольны!
- ММарина1 апреля 2024Спасибо Екатерине за замечательную прогулку по Измайловскому острову. Понравилось всей семье от мала до велика:)
- ВВера7 марта 2024Экскурсия нам очень понравилась! Дети с удовольствием вовлеклись в процесс, отвечали с азартом на задания. Мы все - и дети, и взрослые узнали для себя много нового. Все остались очень довольны!!!
- ЕЕкатерина17 сентября 2023Измайлово - родина русского флотаСпасибо Анастасии за интересную экскурсию. Было здорово побывать в таком красивом и уютном месте.
- ЕЕкатерина16 июня 2023Измайлово - родина русского флотаАнастасия профессионал своего дела, очень интересно рассказывала
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Усадьба Измайлово»
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