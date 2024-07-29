Усадьба Измайлово – экскурсии в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «Усадьба Измайлово» в Москве, цены от 5 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Усадьба Измайлово - любимое место русских царей
Пешая
13 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Усадьба Измайлово - любимое место русских царей
Начало: Станция метро Партизанская, выход №1
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
5 000 за всё до 6 чел.
По усадьбе Измайлово - всей семьёй
Пешая
4 отзыва
1.5 часа
Квест
до 7 чел.
По усадьбе Измайлово - всей семьёй
Исследовать остров со старинной архитектурой в формате увлекательной экскурсии-квеста
Начало: У метро «Партизанская»
17 авг в 15:00
18 авг в 10:00
7 700 за всё до 7 чел.
Усадьба Измайлово - любимое место русских царей
Пешая
3 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Усадьба Измайлово - любимое место русских царей
Погулять по идиллическому острову, посетить Покровский собор и услышать о забавах русских царей
Начало: В районе м. Партизанская
Сегодня в 09:00
Завтра в 15:00
5 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • I
    Irina
    29 июля 2024
    Усадьба Измайлово - любимое место русских царей
    Очень понравилось. Индивидуальный подход. Внимание. Красивейшее место и история. Спасибо Юлии.
  • В
    Владимир
    7 июля 2024
    Усадьба Измайлово - любимое место русских царей
    Ходили компанией на экскурсию и остались очень довольны! 2 часа пролетели незаметно. Отдельное спасибо нашему экскурсоводу Юлии! Она очень милая,
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    располагающая к себе девушка) Очень хорошо рассказала всю историю усадьбы, про жизнь, что тут кипела раньше, сводила в собор. Нам было очень интересно! Спасибо за такое замечательное мероприятие)

  • В
    Виктория
    23 июня 2024
    Усадьба Измайлово - любимое место русских царей
    Благодарю экускурсовода Ларису за интересную и содержательную прогулку! Очень понравилось!
  • С
    Светлана
    19 мая 2024
    По усадьбе Измайлово - всей семьёй
    Экскурсия для детей и взрослых. Информация подаётся легко для восприятия. Интересно гулять в неизвестном месте с человеком, который погружен в историю места и показывает самые интересные места. И дети от 6 до 13 и взрослые остались очень довольны!
    Экскурсия для детей и взрослых. Информация подаётся легко для восприятия. Интересно гулять в неизвестном месте с
  • М
    Марина
    1 апреля 2024
    По усадьбе Измайлово - всей семьёй
    Спасибо Екатерине за замечательную прогулку по Измайловскому острову. Понравилось всей семье от мала до велика:)
  • В
    Вера
    7 марта 2024
    По усадьбе Измайлово - всей семьёй
    Экскурсия нам очень понравилась! Дети с удовольствием вовлеклись в процесс, отвечали с азартом на задания. Мы все - и дети, и взрослые узнали для себя много нового. Все остались очень довольны!!!
  • Е
    Екатерина
    17 сентября 2023
    Измайлово - родина русского флота
    Спасибо Анастасии за интересную экскурсию. Было здорово побывать в таком красивом и уютном месте.
  • Е
    Екатерина
    16 июня 2023
    Измайлово - родина русского флота
    Анастасия профессионал своего дела, очень интересно рассказывала

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Усадьба Измайлово»

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  5. Никольская улица
  6. Александровский сад
  7. Храм Христа Спасителя
  8. Патриаршие пруды
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Сколько стоит экскурсия по Москве в августе 2024
Сейчас в Москве в категории "Усадьба Измайлово" можно забронировать 3 экскурсии от 5 000 до 7 700. Туристы уже оставили гидам 20 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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