I Irina Усадьба Измайлово - любимое место русских царей Очень понравилось. Индивидуальный подход. Внимание. Красивейшее место и история. Спасибо Юлии.

В Владимир Усадьба Измайлово - любимое место русских царей читать дальше располагающая к себе девушка) Очень хорошо рассказала всю историю усадьбы, про жизнь, что тут кипела раньше, сводила в собор. Нам было очень интересно! Спасибо за такое замечательное мероприятие) Ходили компанией на экскурсию и остались очень довольны! 2 часа пролетели незаметно. Отдельное спасибо нашему экскурсоводу Юлии! Она очень милая,

В Виктория Усадьба Измайлово - любимое место русских царей Благодарю экускурсовода Ларису за интересную и содержательную прогулку! Очень понравилось!

С Светлана По усадьбе Измайлово - всей семьёй Экскурсия для детей и взрослых. Информация подаётся легко для восприятия. Интересно гулять в неизвестном месте с человеком, который погружен в историю места и показывает самые интересные места. И дети от 6 до 13 и взрослые остались очень довольны!

М Марина По усадьбе Измайлово - всей семьёй Спасибо Екатерине за замечательную прогулку по Измайловскому острову. Понравилось всей семье от мала до велика:)

В Вера По усадьбе Измайлово - всей семьёй Экскурсия нам очень понравилась! Дети с удовольствием вовлеклись в процесс, отвечали с азартом на задания. Мы все - и дети, и взрослые узнали для себя много нового. Все остались очень довольны!!!

Е Екатерина Измайлово - родина русского флота Спасибо Анастасии за интересную экскурсию. Было здорово побывать в таком красивом и уютном месте.