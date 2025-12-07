Прогулка по Измайловскому острову — возможность заглянуть в последние десятилетия Московского царства.
Вы увидите, как древность соседствует с новоделом, а следы государевой жизни переплетаются с индустриальным прошлым. Услышите, чем жило Измайлово при Романовых и как со временем изменилась эта тихая царская слобода.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- мост на Измайловский остров — отсюда открывается вид на Измайловский кремль.
- задние и передние ворота государева двора.
- непарадную часть царской резиденции и кузницу, что стоит чуть на удалении от неё.
- место, где стоял храм Иоасафа Царевича.
- чугунную арку Николаевской военной богадельни и чугунный фонтан с головами львов.
- Покровский собор с изразцовым убранством.
И узнаете:
- чем угощали гостей и что хранили в царских погребах во времена Романовых.
- как на острове появилась военная богадельня.
- во что превратилась летняя резиденция Фёдора Алексеевича при последующих царствах.
- какие мануфактуры были сосредоточены вокруг острова в конце 17 века.
- как собирались в летние резиденции и какие вещи брали с собой из кремлёвских теремов.
в среду, четверг и пятницу в 10:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Партизанская»
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, четверг и пятницу в 10:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Василий — ваш гид в Москве
Я родился и вырос в Москве. Люблю историю, мифологию, архитектуру и путешествия. Был гидом в музее-заповеднике «Кижи», работал фотографом в Обществе охраны памятников истории и культуры. Провожу пешие прогулки по Москве.
