Измайловский остров — тихий оазис среди городской суеты. Здесь скрыта красота природы, древние архитектурные памятники и царские истории. Мы узнаем о том, как царь Алексей Михайлович Романов устроил на Острове своё образцовое
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсии
В ходе экскурсии вы увидите:
- Передние ворота — парадный въезд на территорию особо охраняемого Государева двора.
- Покровский собор, украшенный тысячами многоцветных изразцов.
- Мостовую башню — древнейшее сооружение на острове. Мы раскроем её тайное предназначение.
- Чугунный фонтан — сдержанный, но выразительный. Его главный герой — величественный лев.
Измайловскую военную богадельню — мы обсудим, как здесь жили в конце 19 - начале 20 века. А также рассмотрим памятник Петру 1, Триумфальные ворота и посетим Большой выставочный зал. Важная информация:.
В стоимость экскурсии не включены билеты в музей. Билеты приобретаются экскурсантами самостоятельно в кассах или на сайте музея.
Согласно расписанию.
Что можно увидеть на экскурсии?
- Передние ворота
- Покровский собор
- Мостовая башня
- Чугунный фонтан
- Измайловская военная богадельня
- Памятник Петру 1
- Триумфальные ворота
- Большой выставочный зал
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Станция метро «Партизанская», выход номер 1
Завершение: Район Измайлово, городок имени Баумана, дв 2с14
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- В стоимость экскурсии не включены билеты в музей. Билеты приобретаются экскурсантами самостоятельно в кассах или на сайте музея
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
16 сен 2025
Экскурсия великолепная спасибо, особенно хочу выразить благодарность экскурсоводу Валентине за ее профессионализм
В
Виктория
31 авг 2025
Б
Бояркина
22 июл 2025
Не смотря на проливной дождь, огромное спасибо экскурсоводу Валентине за интересный, развёрнутый и познавательный рассказ об Измайловском острове!
