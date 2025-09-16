В ходе экскурсии вы увидите:

Передние ворота — парадный въезд на территорию особо охраняемого Государева двора.

Покровский собор, украшенный тысячами многоцветных изразцов.

Мостовую башню — древнейшее сооружение на острове. Мы раскроем её тайное предназначение.

Чугунный фонтан — сдержанный, но выразительный. Его главный герой — величественный лев.

Измайловскую военную богадельню — мы обсудим, как здесь жили в конце 19 - начале 20 века. А также рассмотрим памятник Петру 1, Триумфальные ворота и посетим Большой выставочный зал. Важная информация:.

В стоимость экскурсии не включены билеты в музей. Билеты приобретаются экскурсантами самостоятельно в кассах или на сайте музея.