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К истокам московского моря

Дмитрий М.
Дмитрий М. – Гид из Москвы
Авторская экскурсия ⛳ к истокам Московского моря 🌊 и в древнюю Дубну.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏛История и архитектура
  • 🧘На выходные
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🚗На автомобиле
  • 🧐Авторская экскурсия
  • ☀️Однодневная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Для 1-3 человек
  • Заказать экскурсию
К истокам московского моря
К истокам московского моря

Что вы увидите

  • Усадьба Марфино
  • Шлюзы канала им. Москва
  • Перемиловская высота
  • Город Дмитров
  • Дубна
  • Водные ворота столицы
  • Московское море
Путешествие на север Подмосковья
Конец 20-х годов ХХ века. Москва столкнулась с очень серьезной гуманитарной проблемой — Москва-река обмелела, одетые в камень набережные, от Кремлевской до Софийской, можно было перейти в брод пешком без лодки. Город 🏙️ остался без воды. И это не сказка или вымысел фантастов из постапокалиптичного романа, а в вполне реальные события, которые свершились со столицей ⭐️ чем причина? И причем здесь Дубна и Волга?
Сейчас Москва жива благодаря советскому проекту «Большая Волга». Что это за проект, как он спас Москву, и какие истинные задачи решал? На все эти и другие вопросы я не только дам ответ, но и наглядно все покажу на экскурсии 🧭 вдоль канала им. Москвы и по его окрестностям.

Вы сможете увидеть:

  • затерянное в лесу 🌲 дворянское гнездо и живую усадьбу Марфино;
  • шлюзы канала им. Москва;
  • Перемиловскую высоту и город Дмитров;
  • неспешное течение воды на канале;
  • узнаете, почему молодой город Дубна в действительности древнее, чем вы думали;
  • водные ворота столицы, портал пяти морей и московское море 🌊 лишь малая часть того, что Вы увидите, узнаете и ощутите.

Организационные детали:

  • Обед не включен в стоимость экскурсии, но мы сделаем привал на природе и устроим себе пикник на свежем воздухе.
Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Обед (пикник на природе)
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Метро Савеловская
К истокам московского моря
К истокам московского моря
К истокам московского моря
К истокам московского моря

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Дмитрий М.
Дмитрий М.
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