Путешествие на север Подмосковья

Конец 20-х годов ХХ века. Москва столкнулась с очень серьезной гуманитарной проблемой — Москва-река обмелела, одетые в камень набережные, от Кремлевской до Софийской, можно было перейти в брод пешком без лодки. Город 🏙️ остался без воды. И это не сказка или вымысел фантастов из постапокалиптичного романа, а в вполне реальные события, которые свершились со столицей ⭐️ чем причина? И причем здесь Дубна и Волга?

Сейчас Москва жива благодаря советскому проекту «Большая Волга». Что это за проект, как он спас Москву, и какие истинные задачи решал? На все эти и другие вопросы я не только дам ответ, но и наглядно все покажу на экскурсии 🧭 вдоль канала им. Москвы и по его окрестностям.

Вы сможете увидеть:

затерянное в лесу 🌲 дворянское гнездо и живую усадьбу Марфино;

шлюзы канала им. Москва;

Перемиловскую высоту и город Дмитров;

неспешное течение воды на канале;

узнаете, почему молодой город Дубна в действительности древнее, чем вы думали;

водные ворота столицы, портал пяти морей и московское море 🌊 лишь малая часть того, что Вы увидите, узнаете и ощутите.

Организационные детали: