Путешествие на север Подмосковья
Конец 20-х годов ХХ века. Москва столкнулась с очень серьезной гуманитарной проблемой — Москва-река обмелела, одетые в камень набережные, от Кремлевской до Софийской, можно было перейти в брод пешком без лодки. Город 🏙️ остался без воды. И это не сказка или вымысел фантастов из постапокалиптичного романа, а в вполне реальные события, которые свершились со столицей ⭐️ чем причина? И причем здесь Дубна и Волга?
Сейчас Москва жива благодаря советскому проекту «Большая Волга». Что это за проект, как он спас Москву, и какие истинные задачи решал? На все эти и другие вопросы я не только дам ответ, но и наглядно все покажу на экскурсии 🧭 вдоль канала им. Москвы и по его окрестностям.
Вы сможете увидеть:
- затерянное в лесу 🌲 дворянское гнездо и живую усадьбу Марфино;
- шлюзы канала им. Москва;
- Перемиловскую высоту и город Дмитров;
- неспешное течение воды на канале;
- узнаете, почему молодой город Дубна в действительности древнее, чем вы думали;
- водные ворота столицы, портал пяти морей и московское море 🌊 лишь малая часть того, что Вы увидите, узнаете и ощутите.
Организационные детали:
- Обед не включен в стоимость экскурсии, но мы сделаем привал на природе и устроим себе пикник на свежем воздухе.