Прогулка на яхте «Красотка» из Долгопрудного по Московскому морю

Проплыть по водохранилищам в окрестностях Москвы, насладиться видами и встать за штурвал
Прогулка по водохранилищу, сплав по дикой Волге или многодневный круиз — выбирайте любой формат водного приключения, а мы доведем его до совершенства! На борту 9-метровой моторной яхты «Красотка», которая стартует из яхт-клуба в Долгопрудном, вас будут ждать любимая музыка, караоке, теплые пледы и, конечно, очаровательный капитан.
5
5 отзывов
Прогулка на яхте «Красотка» из Долгопрудного по Московскому морю
Прогулка на яхте «Красотка» из Долгопрудного по Московскому морю
Прогулка на яхте «Красотка» из Долгопрудного по Московскому морю
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

От водохранилища — до дикой Волги. Стартуем всегда из яхт-клуба «Нептун» города Долгопрудный. В зависимости от ваших пожеланий и времени прогулки, мы отправимся бороздить просторы Клязьминского, Пироговского и Пестовского водохранилищ, возьмем курс на Речной вокзал или совершим поход по дикой Волге. В любом случае вас будут окружать живописные виды, а капитан разрешит встать за штурвал.

Музыка на борту. Во время прогулки вы сможете включить свою музыку, подсоединившись к аудиосистеме яхты по Bluetooth. А еще на борту есть караоке с двумя профессиональными микрофонами.

Всё для вашего отдыха. Любители понежиться на солнце найдут на носу яхты удобную подушку для загара, а для желающих искупаться на борту полотенца. Также мы припасли уютные пледы для прохладных вечеров и тент на случай дождя.

Пикник на борту? Запросто! Вы можете взять с собой на яхту любую еду или с нашей помощью заказать доставку прямо на борт. Также в стоимость прогулки включена бутилированная вода.

Dog-friendly zone. Мы очень любим собак — не стесняйтесь брать с собой в путешествие любимых питомцев.

Организационные детали

  • Стоимость прогулки зависит от ее продолжительности, времени суток и дня недели (детали уточняйте в переписке)
  • Прогулка пройдет на роскошной 9-метpовой моторной яxте Larson 274, рассчитанной на 8 гостей
  • Прогулки проходят 24/7 (даже в 6:00, вечером и ночью), выбирайте любой удобный день и время
  • На борту есть спасательные жилеты для всех гостей, для самых маленьких пассажиров — детские жилеты

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В яхт-клубе «Нептун» города Долгопрудный
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
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М
10 окт 2023
Отдыхали на яхте «красотка» и нам безумно всё понравилось🔥
Яхта максимально Крутая, на борту очень уютно, ну и отдельно хотел бы отметить прекрасного капитана «корабля»😁.
С
23 сен 2023
Все прекрасно! Все остались довольны! Спасибо большое капитану Светлане!
О
23 сен 2023
Всё чудесно. Перед рестораном прокатились с подругами, было интересно и нам и сыну 6 лет.
С
10 сен 2023
У нас все сложилось отлично. Все участники прогулки остались довольны. Капитан Светлана отзывчивый и пунктуальный человек. Нам все понравилось.
У нас все сложилось отлично. Все участники прогулки остались довольны. Капитан Светлана отзывчивый и пунктуальный человек. Нам все понравилось.
Андрей
6 авг 2023
Все отлично

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