Прогулка на яхте «Красотка» из Долгопрудного по Московскому морю
Проплыть по водохранилищам в окрестностях Москвы, насладиться видами и встать за штурвал
Прогулка по водохранилищу, сплав по дикой Волге или многодневный круиз — выбирайте любой формат водного приключения, а мы доведем его до совершенства! На борту 9-метровой моторной яхты «Красотка», которая стартует из яхт-клуба в Долгопрудном, вас будут ждать любимая музыка, караоке, теплые пледы и, конечно, очаровательный капитан.
От водохранилища — до дикой Волги. Стартуем всегда из яхт-клуба «Нептун» города Долгопрудный. В зависимости от ваших пожеланий и времени прогулки, мы отправимся бороздить просторы Клязьминского, Пироговского и Пестовского водохранилищ, возьмем курс на Речной вокзал или совершим поход по дикой Волге. В любом случае вас будут окружать живописные виды, а капитан разрешит встать за штурвал.
Музыка на борту. Во время прогулки вы сможете включить свою музыку, подсоединившись к аудиосистеме яхты по Bluetooth. А еще на борту есть караоке с двумя профессиональными микрофонами.
Всё для вашего отдыха. Любители понежиться на солнце найдут на носу яхты удобную подушку для загара, а для желающих искупаться на борту полотенца. Также мы припасли уютные пледы для прохладных вечеров и тент на случай дождя.
Пикник на борту? Запросто! Вы можете взять с собой на яхту любую еду или с нашей помощью заказать доставку прямо на борт. Также в стоимость прогулки включена бутилированная вода.
Dog-friendly zone. Мы очень любим собак — не стесняйтесь брать с собой в путешествие любимых питомцев.
Организационные детали
Стоимость прогулки зависит от ее продолжительности, времени суток и дня недели (детали уточняйте в переписке)
Прогулка пройдет на роскошной 9-метpовой моторной яxте Larson 274, рассчитанной на 8 гостей
Прогулки проходят 24/7 (даже в 6:00, вечером и ночью), выбирайте любой удобный день и время
На борту есть спасательные жилеты для всех гостей, для самых маленьких пассажиров — детские жилеты
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 34 туристов
Меня зовут Светлана, я капитан яхты «Красотка». Родилась на берегу Балтийского моря в Калининграде. Мои дедушка и отец были капитанами дальнего плавания и не раз обогнули земной шар на кораблях. читать дальше
Мой путь в дальнее плавание начался 6 лет назад в Московской акватории, а летом 2017 года я приобрела 9-тиметровую яхту «Ларсен 274», которая получила имя «Красотка». С тех пор я капитаню в своё удовольствие и даже хожу в дальние походы. Приглашаю вас вместе бороздить просторы Московского моря!