Прогулка по водохранилищу, сплав по дикой Волге или многодневный круиз — выбирайте любой формат водного приключения, а мы доведем его до совершенства! На борту 9-метровой моторной яхты «Красотка», которая стартует из яхт-клуба в Долгопрудном, вас будут ждать любимая музыка, караоке, теплые пледы и, конечно, очаровательный капитан.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

От водохранилища — до дикой Волги. Стартуем всегда из яхт-клуба «Нептун» города Долгопрудный. В зависимости от ваших пожеланий и времени прогулки, мы отправимся бороздить просторы Клязьминского, Пироговского и Пестовского водохранилищ, возьмем курс на Речной вокзал или совершим поход по дикой Волге. В любом случае вас будут окружать живописные виды, а капитан разрешит встать за штурвал.

Музыка на борту. Во время прогулки вы сможете включить свою музыку, подсоединившись к аудиосистеме яхты по Bluetooth. А еще на борту есть караоке с двумя профессиональными микрофонами.

Всё для вашего отдыха. Любители понежиться на солнце найдут на носу яхты удобную подушку для загара, а для желающих искупаться на борту полотенца. Также мы припасли уютные пледы для прохладных вечеров и тент на случай дождя.

Пикник на борту? Запросто! Вы можете взять с собой на яхту любую еду или с нашей помощью заказать доставку прямо на борт. Также в стоимость прогулки включена бутилированная вода.

Dog-friendly zone. Мы очень любим собак — не стесняйтесь брать с собой в путешествие любимых питомцев.

Организационные детали