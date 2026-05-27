Московское метро — это не только мозаики, колонны и грохочущие поезда.
Столичная подземка стала нитью, которая объединила разных людей из многих стран и позволила узнать больше об их жизни, интересах, культуре.
Убедимся в этом на нескольких станциях, связанных с бывшими республиками СССР и государствами социалистического блока.
Описание экскурсии
Мы посмотрим несколько станций, названных в честь различных стран или их столиц, и поговорим о других подобных местах в метро.
Вы узнаете:
- какие достопримечательности Риги изображены на пилонах станции «Рижская»
- какая мозаика на станции «Проспект Мира» Кольцевой линии символизирует дружбу народов
- изображение каких знаменитых зданий можно увидеть в оформлении станций «Варшавская» и «Рижская»
- какой особенностью обладает плитка, использованная при строительстве станции «Пражская»
- с чем, по задумке архитектора, должны ассоциироваться светильники на платформе станции «Алма-Атинская»
И многое другое!
Организационные детали
- Экскурсия проводится с радиогидами и мононаушниками
- Дополнительно оплачивается проезд — 75 ₽ за чел.
- Экскурсия проводится только по территории станций метрополитена без захода в технические и вспомогательные помещения. Перед началом — краткий инструктаж
- Экскурсия на английском оплачивается в двукратном размере (по два билета на каждого участника)
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1200 ₽
|Школьники
|600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Рижская»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анатолий — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 72 туристов
По основной специальности я письменный переводчик. Всегда увлекался историей, прошёл подготовку по программе «Общий курс метрополитена для экскурсоводов», прохожу переподготовку для гидов в центре «Киевская, 22». Проводил экскурсии по любопытным уголкам Москвы для русскоговорящих и гостей из США, Великобритании, Франции, Греции, стран Африки. Не мыслю свою жизнь без книг. Со мной узнавать Москву интересно!
