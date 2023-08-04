Дворец Коломенское, расположенный на высоком берегу Москва-реки, — настоящее чудо архитектуры.
Вы прогуляетесь по царским покоям и услышите придворные истории о государях, насладитесь живописными пейзажами и приоткроете тайны «подмосковного Кремля».
Вы прогуляетесь по царским покоям и услышите придворные истории о государях, насладитесь живописными пейзажами и приоткроете тайны «подмосковного Кремля».
Описание экскурсии
Государев двор
Из чего построен царский дворец в Коломенском? Какие подарки получал по праздникам царь и его семья? Каковы были традиции застолья при дворе, как царь пугал гостей и зачем? Вы увидите личные покои Алексея Михайловича, познакомитесь с бытом царственных особ, узнаете как жил и работал отец Петра I и поймете почему Петр стал реформатором. Я приоткрою секреты хозяйственного устройства дворца, покажу не только царские парадные покои и опочивальню, но и баню. А также расскажу о традициях русского гостеприимства, порядках, принятых при дворе, и тех, кто «сидел на златом крыльце».
Организационные детали
- Важно! По требованию музея заявку на проведение экскурсии нужно подавать заранее (желательно не позднее, чем за 3 дня)
- Часть стоимости вы вносите на сайте, 50% остатка — переводом на карту гиду сразу после бронирования для выкупа временного слота + входных билетов: взрослый — 750 ₽ за чел, дети 7-18 лет и студенты — 350 ₽
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Каширская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Провели экскурсии для 417 туристов
Приветствую вас, дорогие путешественники! Давайте знакомиться! Меня зовут Александр. Очень люблю Москву и хочу вам показать как самые интересные места, так и нетуристические уголки столицы. Очень люблю рассказывать историю, легенды
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Мы получили большое удовольствие и приобщились к прекрасному. Порадовала четкая организация экскурсии от момента бронирования до её конца. Вместе с обаятельным экскурсоводом Ириной погрузились в историческое прошлое нашей страны. Ирина поразила нас отличным знанием предмета, логичным и последовательным изложением материала, а также хорошим доступным языком. Благодарим за экскурсию!
Вам был полезен этот отзыв?
A
Посетили Коломенский дворец. Очень красиво и познавательно. Экскурсия индивидуальная с Александром. Рассказывает он очень интересно и понятно. На все вопросы есть полные ответы. Мы очень довольны, что смогли побывать в этом историческом и очень интересном месте.
Вам был полезен этот отзыв?
И
Тот случай когда рада, что закрыли океанариум и вэтот день удалось попасть в Коломенское. Александр просто замечательный гид, хочется его рекомендовать друзьям. Видно насколько он заинтересован в материале, насколько ему хочется им поделиться. Просто ван лав
Вам был полезен этот отзыв?
в
Интересная прогулка по цареву дворцу,соприкосновение с историей государства,посмотрели жизнь и быт того времени. Все удивительно. Спасибо Александру,нашему гиду.
Вам был полезен этот отзыв?
Экскурсию проводил Сергей - гид экскурсовод. Было очень интересно и взрослым и ребенку. Время пролетело за интересным повествованием незаметно.
Вам был полезен этот отзыв?
Огромное СПАСИБО Александру за чудесную и познавательную экскурсию. Интересный рассказчик, внимательный человек!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии на «К царю на дачу - в Коломенский дворец»
Билеты
Коломенское: открываем тайны царского дворца
Интерактивная экскурсия для детей от 7 до 12 лет
Начало: У дворца Алексея Михайловича
Сегодня в 14:30
2 июн в 13:30
8000 ₽ за всё до 6 чел.
Квест
до 5 чел.
Детская экскурсия-квест «В гостях у царя Алексея Михайловича в Коломенском»
Разгадать головоломки и не попасться на уловки любимого царского кота
Начало: У дворца Алексея Михайловича в Коломенском
31 мая в 14:00
2 июн в 11:00
9000 ₽ за всё до 5 чел.
Групповая
до 20 чел.
Экскурсия по Коломенскому дворцу (билеты включены)
Побывать в сказочном деревянном дворце царя Алексея Михайловича в компании профессионального гида
Начало: В гостинице Лесная Сафмар
Расписание: во вторник в 10:00
2 июн в 10:00
9 июн в 10:00
2300 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Экскурсия по дворцу царя Алексея Михайловича в Коломенском
Узнать, как поживали царь и царица, чем потчевали гостей и как воспитывали наследников
Начало: У станции метро «Каширская»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
8000 ₽ за всё до 10 чел.
от 15 000 ₽ за экскурсию