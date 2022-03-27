Ежедневно с 10:00 до 18:00, кроме понедельника

Алексей Михайлович, второй царь из династии Романовых, был прозван "Тишайшим". Зато время его правления стало "бунташным".

Алексей Михайлович правил государством, воевал с Речью Посполитой, чеканил медные деньги и строил дворец. Да такой, что в народной памяти он сохранился как "восьмое чудо света".

История донесла до нас описи и чертежи дворца. По ним и построили копию летней царской резиденции. А в ней наглядно представили все стороны жизни государя Московского и Всея Руси Самодержца.

Как следовало величать царя? Какие почести он оказывал иноземным послам? Какие блюда вкушал на пирах? Где он спал и сколько времени отдавал молитве? Как соблюдал чистоту телесную? Кем были его жёны и чему учили наследников престола? Доскональные ответы на все эти вопросы вы получите на экскурсии по дворцу Алексея Михайловича. В каждом покое дворца представлены разные стороны жизни царя и его семьи. Царский быт показан настолько ярко и наглядно, что гости едва могут поверить, что не очутились в XVII веке.

Тур по деревянному дворцу Алексея Михайловича с полным правом можно назвать погружением в XVII столетие и путешествием в век русского дивного узорочья.

Добро пожаловать в мир русской истории, в эпоху "века бунташного и государя Тишайшего"!

Как проходит аудиоэкскурсия

1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения, экскурсии и билета. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).

3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид и билеты. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.

4. Билет вы найдёте в приложении WeGoTrip: откройте вкладку «Покупки» и нажмите на кнопку «Открыть входной билет». Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своём смартфоне.

5. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.

6. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.

7. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).

ВАЖНО! Входные билеты в музей продаются на выбранное вами время. Просим прийти к месту начала экскурсии за 15 минут до времени входа в музей.