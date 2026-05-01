Описание экскурсии
7:30–7:45 — сбор группы и отправление в Калугу
По пути мы расскажем о городе, который называют колыбелью космонавтики.
11:00 — прогулка по Калуге и дом Циолковского
Мы погуляем по старинным улицам с купеческими особняками, холмистыми пейзажами и атмосферой провинциальной столицы. Вы увидите:
- Екатерининские присутственные места
- палаты купцов Коробовых — редкий памятник древнерусской архитектуры
- Гостиный двор с белокаменными арками
- калужский Арбат с необычными скульптурами, включая памятник Циолковскому на велосипеде
Заглянем в Дом-музей Константина Циолковского на берегу Оки, где сохранилась подлинная обстановка семьи учёного. Внутри:
- мастерская с моделями дирижаблей и приборами изобретателя
- лестница, по которой когда-то ходили Юрий Гагарин и другие советские космонавты
- балкон, откуда Циолковский наблюдал за звёздным небом
Вы услышите о необычных привычках учёного — например, как он катался зимой на коньках с зонтиком вместо паруса и освоил велосипед в 45 лет.
14:00–15:00 — обед и калужские сладости (по желанию)
Вы перекусите в кафе «Компот» — мы заранее можем заказать для вас комплексный обед. А после можно заглянуть в старинную пряничную и попробовать традиционные сладости — калужское тесто, печатные пряники, сбитень, пастилу и смокву.
15:00 — усадьба Золотарёвых
Посетите краеведческий музей в дворцовом особняке купца Золотарёва в стиле русского классицизма и узнаете чуть больше об истории и культуре города.
16:00 — Музей истории космонавтики им. Циолковского
Один из самых больших космических музеев мира. Новый корпус — огромный комплекс из стекла и металла, внутри — три этажа экспозиций, панорамные лифты и гигантская мультимедийная стена длиной более 80 метров.
Вы увидите:
- подлинные спускаемые аппараты кораблей серии «Союз»
- ракетные двигатели и скафандры космонавтов
- тренировочные модули
- макеты спутников и межпланетных станций «Луна», «Венера» и «Марс»
- базовый блок орбитальной станции «Мир»
И узнаете:
- как устроен управляемый космический корабль
- как тренируются исследователи космоса перед полётом
- как проходит жизнь на орбите, что едят космонавты и как ходят в туалет
18:00–21:30 — обратная дорога в Москву
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автобусе, входные билеты, использование радиогидов с одноразовыми наушниками
- Дополнительные расходы (по желанию): комплексный обед — 900 ₽ за чел. (оплачивается заранее), личные покупки
- С вами будет один из гидов нашей команды
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|5790 ₽