В этом городе зародилась мечта о космосе! Вы побываете в доме, где Циолковский размышлял о межпланетных полётах. Прогуляетесь по холмистым улицам с купеческими особняками и бронзовыми космонавтами. Увидите спускаемые аппараты и экспозиции о покорении Вселенной в Музее космонавтики. И узнаете, почему Гоголь сравнивал Калугу с Константинополем и что едят космонавты.

Описание экскурсии

7:30–7:45 — сбор группы и отправление в Калугу

По пути мы расскажем о городе, который называют колыбелью космонавтики.

11:00 — прогулка по Калуге и дом Циолковского

Мы погуляем по старинным улицам с купеческими особняками, холмистыми пейзажами и атмосферой провинциальной столицы. Вы увидите:

Екатерининские присутственные места

палаты купцов Коробовых — редкий памятник древнерусской архитектуры

Гостиный двор с белокаменными арками

калужский Арбат с необычными скульптурами, включая памятник Циолковскому на велосипеде

Заглянем в Дом-музей Константина Циолковского на берегу Оки, где сохранилась подлинная обстановка семьи учёного. Внутри:

мастерская с моделями дирижаблей и приборами изобретателя

лестница, по которой когда-то ходили Юрий Гагарин и другие советские космонавты

балкон, откуда Циолковский наблюдал за звёздным небом

Вы услышите о необычных привычках учёного — например, как он катался зимой на коньках с зонтиком вместо паруса и освоил велосипед в 45 лет.

14:00–15:00 — обед и калужские сладости (по желанию)

Вы перекусите в кафе «Компот» — мы заранее можем заказать для вас комплексный обед. А после можно заглянуть в старинную пряничную и попробовать традиционные сладости — калужское тесто, печатные пряники, сбитень, пастилу и смокву.

15:00 — усадьба Золотарёвых

Посетите краеведческий музей в дворцовом особняке купца Золотарёва в стиле русского классицизма и узнаете чуть больше об истории и культуре города.

16:00 — Музей истории космонавтики им. Циолковского

Один из самых больших космических музеев мира. Новый корпус — огромный комплекс из стекла и металла, внутри — три этажа экспозиций, панорамные лифты и гигантская мультимедийная стена длиной более 80 метров.

Вы увидите:

подлинные спускаемые аппараты кораблей серии «Союз»

ракетные двигатели и скафандры космонавтов

тренировочные модули

макеты спутников и межпланетных станций «Луна», «Венера» и «Марс»

базовый блок орбитальной станции «Мир»

И узнаете:

как устроен управляемый космический корабль

как тренируются исследователи космоса перед полётом

как проходит жизнь на орбите, что едят космонавты и как ходят в туалет

18:00–21:30 — обратная дорога в Москву

