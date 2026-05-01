Калуга - это просто космос (из Москвы)

Оказаться там, где началась история полётов к звёздам
В этом городе зародилась мечта о космосе! Вы побываете в доме, где Циолковский размышлял о межпланетных полётах. Прогуляетесь по холмистым улицам с купеческими особняками и бронзовыми космонавтами. Увидите спускаемые аппараты и экспозиции о покорении Вселенной в Музее космонавтики. И узнаете, почему Гоголь сравнивал Калугу с Константинополем и что едят космонавты.
Описание экскурсии

7:30–7:45 — сбор группы и отправление в Калугу

По пути мы расскажем о городе, который называют колыбелью космонавтики.

11:00 — прогулка по Калуге и дом Циолковского

Мы погуляем по старинным улицам с купеческими особняками, холмистыми пейзажами и атмосферой провинциальной столицы. Вы увидите:

  • Екатерининские присутственные места
  • палаты купцов Коробовых — редкий памятник древнерусской архитектуры
  • Гостиный двор с белокаменными арками
  • калужский Арбат с необычными скульптурами, включая памятник Циолковскому на велосипеде

Заглянем в Дом-музей Константина Циолковского на берегу Оки, где сохранилась подлинная обстановка семьи учёного. Внутри:

  • мастерская с моделями дирижаблей и приборами изобретателя
  • лестница, по которой когда-то ходили Юрий Гагарин и другие советские космонавты
  • балкон, откуда Циолковский наблюдал за звёздным небом

Вы услышите о необычных привычках учёного — например, как он катался зимой на коньках с зонтиком вместо паруса и освоил велосипед в 45 лет.

14:00–15:00 — обед и калужские сладости (по желанию)

Вы перекусите в кафе «Компот» — мы заранее можем заказать для вас комплексный обед. А после можно заглянуть в старинную пряничную и попробовать традиционные сладости — калужское тесто, печатные пряники, сбитень, пастилу и смокву.

15:00 — усадьба Золотарёвых

Посетите краеведческий музей в дворцовом особняке купца Золотарёва в стиле русского классицизма и узнаете чуть больше об истории и культуре города.

16:00 — Музей истории космонавтики им. Циолковского

Один из самых больших космических музеев мира. Новый корпус — огромный комплекс из стекла и металла, внутри — три этажа экспозиций, панорамные лифты и гигантская мультимедийная стена длиной более 80 метров.

Вы увидите:

  • подлинные спускаемые аппараты кораблей серии «Союз»
  • ракетные двигатели и скафандры космонавтов
  • тренировочные модули
  • макеты спутников и межпланетных станций «Луна», «Венера» и «Марс»
  • базовый блок орбитальной станции «Мир»

И узнаете:

  • как устроен управляемый космический корабль
  • как тренируются исследователи космоса перед полётом
  • как проходит жизнь на орбите, что едят космонавты и как ходят в туалет

18:00–21:30 — обратная дорога в Москву

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автобусе, входные билеты, использование радиогидов с одноразовыми наушниками
  • Дополнительные расходы (по желанию): комплексный обед — 900 ₽ за чел. (оплачивается заранее), личные покупки
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник5790 ₽
Необходима полная оплата.


Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Тропарёво»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 13 часов
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провела экскурсии для 1080 туристов
Компания основана в 1997 году. Сегодня мы одни из лидеров экскурсионного туризма в России: в арсенале 7000 экскурсий и туров по России, ближнему и дальнему зарубежью. Мы тщательно выбираем маршруты и придерживаемся оптимального соотношения цены и качества, чтобы ваши путешествия были насыщенными, интересными и при этом доступными.

